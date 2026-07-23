Especifica el valor del campo
log_comment
log_comment de la tabla system.query_log y el texto del comentario del log del servidor.
Puede utilizarse para mejorar la legibilidad de los logs del servidor. Además, ayuda a seleccionar las consultas relacionadas con la prueba en
system.query_log después de ejecutar clickhouse-test.
Valores posibles:
- Cualquier cadena cuya longitud no supere max_query_size. Si se supera max_query_size, el servidor lanza una excepción.
Resultado:
SET log_comment = 'log_comment test', log_queries = 1;
SELECT 1;
SYSTEM FLUSH LOGS;
SELECT type, query FROM system.query_log WHERE log_comment = 'log_comment test' AND event_date >= yesterday() ORDER BY event_time DESC LIMIT 2;
┌─type────────┬─query─────┐
│ QueryStart │ SELECT 1; │
│ QueryFinish │ SELECT 1; │
└─────────────┴───────────┘
Permite registrar las consultas formateadas en la tabla del sistema system.query_log (puebla la columna
log_formatted_queries
formatted_query en system.query_log).
Valores posibles:
- 0 — Las consultas formateadas no se registran en la tabla del sistema.
- 1 — Las consultas formateadas se registran en la tabla del sistema.
Escribe en la tabla
log_processors_profiles
system.processors_profile_log el tiempo que el procesador dedicó a la ejecución o a esperar datos.
Véase también:
Registra estadísticas del rendimiento de las consultas en query_log, query_thread_log y query_views_log.