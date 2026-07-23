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Estas opciones de configuración están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente.

log_comment

Especifica el valor del campo log_comment de la tabla system.query_log y el texto del comentario del log del servidor. Puede utilizarse para mejorar la legibilidad de los logs del servidor. Además, ayuda a seleccionar las consultas relacionadas con la prueba en system.query_log después de ejecutar clickhouse-test. Valores posibles:
  • Cualquier cadena cuya longitud no supere max_query_size. Si se supera max_query_size, el servidor lanza una excepción.
Ejemplo Consulta:
Resultado:

log_formatted_queries

Permite registrar las consultas formateadas en la tabla del sistema system.query_log (puebla la columna formatted_query en system.query_log). Valores posibles:
  • 0 — Las consultas formateadas no se registran en la tabla del sistema.
  • 1 — Las consultas formateadas se registran en la tabla del sistema.

log_processors_profiles

Escribe en la tabla system.processors_profile_log el tiempo que el procesador dedicó a la ejecución o a esperar datos. Véase también:

log_profile_events

Registra estadísticas del rendimiento de las consultas en query_log, query_thread_log y query_views_log.
Última modificación el 23 de julio de 2026