Ajustes de sesión de ClickHouse en el grupo generado log_*.

ajustes de sesión de log_*

Estas opciones de configuración están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente

log_comment de la tabla Especifica el valor del campode la tabla system.query_log y el texto del comentario del log del servidor.

system.query_log después de ejecutar Puede utilizarse para mejorar la legibilidad de los logs del servidor. Además, ayuda a seleccionar las consultas relacionadas con la prueba endespués de ejecutar clickhouse-test

Valores posibles:

Cualquier cadena cuya longitud no supere max_query_size. Si se supera max_query_size, el servidor lanza una excepción.

Ejemplo

Consulta:

SET log_comment = 'log_comment test' , log_queries = 1 ; SELECT 1 ; SYSTEM FLUSH LOGS; SELECT type , query FROM system . query_log WHERE log_comment = 'log_comment test' AND event_date >= yesterday() ORDER BY event_time DESC LIMIT 2 ;

Resultado:

┌─type────────┬─query─────┐ │ QueryStart │ SELECT 1; │ │ QueryFinish │ SELECT 1; │ └─────────────┴───────────┘

formatted_query en Permite registrar las consultas formateadas en la tabla del sistema system.query_log (puebla la columnaen system.query_log ).

Valores posibles:

0 — Las consultas formateadas no se registran en la tabla del sistema.

1 — Las consultas formateadas se registran en la tabla del sistema.

Escribe en la tabla system.processors_profile_log el tiempo que el procesador dedicó a la ejecución o a esperar datos.

Véase también:

Registra estadísticas del rendimiento de las consultas en query_log, query_thread_log y query_views_log.