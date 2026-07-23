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Estas opciones de configuración están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente.

max_read_buffer_size

El tamaño máximo del búfer de lectura desde el sistema de archivos. Los valores superiores a 256 MiB se limitan a 256 MiB, ya que un búfer de lectura nunca necesita ser más grande.

max_read_buffer_size_local_fs

El tamaño máximo del búfer de lectura desde el sistema de archivos local. Si se establece en 0, se usará max_read_buffer_size. Los valores superiores a 256 MiB se limitan a 256 MiB, ya que un búfer de lectura nunca necesita ser mayor.

max_read_buffer_size_remote_fs

El tamaño máximo del búfer para leer desde un sistema de archivos remoto. Si se establece en 0, se usará max_read_buffer_size. Los valores superiores a 256 MiB se limitan a 256 MiB, ya que un búfer de lectura nunca necesita ser mayor.
Última modificación el 23 de julio de 2026