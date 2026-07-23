El tamaño máximo del búfer de lectura desde el sistema de archivos. Los valores superiores a 256 MiB se limitan a 256 MiB, ya que un búfer de lectura nunca necesita ser más grande.
max_read_buffer_size
El tamaño máximo del búfer de lectura desde el sistema de archivos local. Si se establece en 0, se usará max_read_buffer_size. Los valores superiores a 256 MiB se limitan a 256 MiB, ya que un búfer de lectura nunca necesita ser mayor.
max_read_buffer_size_local_fs
El tamaño máximo del búfer para leer desde un sistema de archivos remoto. Si se establece en 0, se usará max_read_buffer_size. Los valores superiores a 256 MiB se limitan a 256 MiB, ya que un búfer de lectura nunca necesita ser mayor.