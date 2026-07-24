Ajustes de sesión de ClickHouse en el grupo generado prefer_*.

Estos ajustes están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente

Habilita o deshabilita el uso de los nombres de columna originales en lugar de alias en las expresiones y cláusulas de la consulta. Esto es especialmente importante cuando el alias es el mismo que el nombre de la columna; consulta Alias de expresiones . Active este SETTING para que las reglas de sintaxis de los alias en ClickHouse sean más compatibles con la mayoría de los demás motores de base de datos.

Valores posibles:

0 — El nombre de la columna se sustituye por el alias.

1 — El nombre de la columna no se sustituye por el alias.

Ejemplo

Diferencia con la configuración activada y desactivada:

Consulta:

SET prefer_column_name_to_alias = 0 ; SELECT avg ( number ) AS number , max ( number ) FROM numbers( 10 );

Resultado:

Received exception from server (version 21.5.1): Code: 184. DB::Exception: Received from localhost:9000. DB::Exception: Aggregate function avg(number) is found inside another aggregate function in query: While processing avg(number) AS number.

Consulta:

SET prefer_column_name_to_alias = 1 ; SELECT avg ( number ) AS number , max ( number ) FROM numbers( 10 );

Resultado:

┌─number─┬─max(number)─┐ │ 4.5 │ 9 │ └────────┴─────────────┘

Da preferencia al número máximo de bytes por bloque para la ordenación externa; reduce el uso de memoria durante la fusión.

Habilita el reemplazo de los operadores IN / JOIN por GLOBAL IN / GLOBAL JOIN .

Valores posibles:

0 — Deshabilitado. Los operadores IN / JOIN no se reemplazan por GLOBAL IN / GLOBAL JOIN .

/ no se reemplazan por / . 1 — Habilitado. Los operadores IN / JOIN se reemplazan por GLOBAL IN / GLOBAL JOIN .

Uso

Aunque SET distributed_product_mode=global puede cambiar el comportamiento de las consultas para las tablas distribuidas, no es adecuado para las tablas locales ni para las tablas procedentes de recursos externos. Aquí es donde entra en juego el SETTING prefer_global_in_and_join .

Por ejemplo, podemos tener nodos que atienden consultas y contienen tablas locales, que no se prestan a la distribución. Necesitamos distribuir sus datos sobre la marcha durante el procesamiento distribuido con la palabra clave GLOBAL : GLOBAL IN / GLOBAL JOIN .

Otro caso de uso de prefer_global_in_and_join es acceder a tablas creadas por motores externos. Este SETTING ayuda a reducir el número de llamadas a fuentes externas al hacer join con esas tablas: solo una llamada por consulta.

Véase también:

Subconsultas distribuidas para obtener más información sobre cómo usar GLOBAL IN / GLOBAL JOIN

Habilita o deshabilita el uso preferente de la réplica localhost al procesar consultas distribuidas.

Valores posibles:

1 — ClickHouse siempre envía una consulta a la réplica localhost si existe.

0 — ClickHouse usa la estrategia de balanceo especificada por el SETTING load_balancing.

Desactive este SETTING si usa max_parallel_replicas sin parallel_replicas_custom_key . Si parallel_replicas_custom_key está configurado, desactive este SETTING solo si se usa en un clúster con varios segmentos que contienen varias réplicas. Si se usa en un clúster con un solo segmento y varias réplicas, desactivar este SETTING tendrá efectos negativos.