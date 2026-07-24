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Estos ajustes están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente.

prefer_column_name_to_alias

Habilita o deshabilita el uso de los nombres de columna originales en lugar de alias en las expresiones y cláusulas de la consulta. Esto es especialmente importante cuando el alias es el mismo que el nombre de la columna; consulta Alias de expresiones. Active este SETTING para que las reglas de sintaxis de los alias en ClickHouse sean más compatibles con la mayoría de los demás motores de base de datos. Valores posibles:
  • 0 — El nombre de la columna se sustituye por el alias.
  • 1 — El nombre de la columna no se sustituye por el alias.
Ejemplo Diferencia con la configuración activada y desactivada: Consulta:
Resultado:
Consulta:
Resultado:

prefer_external_sort_block_bytes

Da preferencia al número máximo de bytes por bloque para la ordenación externa; reduce el uso de memoria durante la fusión.

prefer_global_in_and_join

Habilita el reemplazo de los operadores IN/JOIN por GLOBAL IN/GLOBAL JOIN. Valores posibles:
  • 0 — Deshabilitado. Los operadores IN/JOIN no se reemplazan por GLOBAL IN/GLOBAL JOIN.
  • 1 — Habilitado. Los operadores IN/JOIN se reemplazan por GLOBAL IN/GLOBAL JOIN.
Uso Aunque SET distributed_product_mode=global puede cambiar el comportamiento de las consultas para las tablas distribuidas, no es adecuado para las tablas locales ni para las tablas procedentes de recursos externos. Aquí es donde entra en juego el SETTING prefer_global_in_and_join. Por ejemplo, podemos tener nodos que atienden consultas y contienen tablas locales, que no se prestan a la distribución. Necesitamos distribuir sus datos sobre la marcha durante el procesamiento distribuido con la palabra clave GLOBAL: GLOBAL IN/GLOBAL JOIN. Otro caso de uso de prefer_global_in_and_join es acceder a tablas creadas por motores externos. Este SETTING ayuda a reducir el número de llamadas a fuentes externas al hacer join con esas tablas: solo una llamada por consulta. Véase también:

prefer_localhost_replica

Habilita o deshabilita el uso preferente de la réplica localhost al procesar consultas distribuidas. Valores posibles:
  • 1 — ClickHouse siempre envía una consulta a la réplica localhost si existe.
  • 0 — ClickHouse usa la estrategia de balanceo especificada por el SETTING load_balancing.
Desactive este SETTING si usa max_parallel_replicas sin parallel_replicas_custom_key. Si parallel_replicas_custom_key está configurado, desactive este SETTING solo si se usa en un clúster con varios segmentos que contienen varias réplicas. Si se usa en un clúster con un solo segmento y varias réplicas, desactivar este SETTING tendrá efectos negativos.

prefer_warmed_unmerged_parts_seconds

Solo tiene efecto en ClickHouse Cloud. Si una parte fusionada tiene menos de esta cantidad de segundos de antigüedad y no está precalentada (ver cache_populated_by_fetch), pero todas sus partes de origen están disponibles y precalentadas, las consultas SELECT leerán de esas partes en su lugar. Solo para Replicated-/SharedMergeTree. Ten en cuenta que esto solo comprueba si CacheWarmer procesó la parte; si la parte se cargó en la caché por otro mecanismo, se seguirá considerando fría hasta que CacheWarmer la procese; si se precalentó y luego fue expulsada de la caché, se seguirá considerando caliente.
Última modificación el 24 de julio de 2026