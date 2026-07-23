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Estos ajustes están disponibles en system.settings y se autogeneran a partir del código fuente.

default_materialized_view_sql_security

Permite establecer un valor predeterminado para la opción SQL SECURITY al crear una vista materializada. Más información sobre SQL SECURITY. El valor predeterminado es DEFINER.

default_max_bytes_in_join

Tamaño máximo de la tabla del lado derecho cuando se requiere un límite, pero max_bytes_in_join no está configurado.

default_normal_view_sql_security

Permite establecer la opción predeterminada de SQL SECURITY al crear una vista normal. Más información sobre SQL security. El valor predeterminado es INVOKER.

default_table_engine

Motor de tabla predeterminado que se usará cuando no se establezca ENGINE en una instrucción CREATE. Posibles valores:
  • una cadena que represente cualquier nombre válido de motor de tabla
Valor predeterminado de Cloud: SharedMergeTree. Ejemplo Consulta:
Resultado:
En este ejemplo, cualquier tabla nueva que no especifique un Engine usará el motor de tabla Log: Consulta:
Resultado:

default_temporary_table_engine

Igual que default_table_engine, pero para tablas temporales. En este ejemplo, cualquier tabla temporal nueva que no especifique un Engine usará el motor de tabla Log: Consulta:
Resultado:

default_view_definer

Permite establecer la opción DEFINER predeterminada al crear una vista. Más información sobre SQL SECURITY. El valor predeterminado es CURRENT_USER.
Última modificación el 23 de julio de 2026