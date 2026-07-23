Permite establecer un valor predeterminado para la opción SQL SECURITY al crear una vista materializada. Más información sobre SQL SECURITY. El valor predeterminado es
default_materialized_view_sql_security
DEFINER.
Tamaño máximo de la tabla del lado derecho cuando se requiere un límite, pero
default_max_bytes_in_join
max_bytes_in_join no está configurado.
Permite establecer la opción predeterminada de
default_normal_view_sql_security
SQL SECURITY al crear una vista normal. Más información sobre SQL security.
El valor predeterminado es
INVOKER.
Motor de tabla predeterminado que se usará cuando no se establezca
default_table_engine
ENGINE en una instrucción
CREATE.
Posibles valores:
- una cadena que represente cualquier nombre válido de motor de tabla
SharedMergeTree.
Ejemplo
Consulta:
Resultado:
SET default_table_engine = 'Log';
SELECT name, value, changed FROM system.settings WHERE name = 'default_table_engine';
En este ejemplo, cualquier tabla nueva que no especifique un
┌─name─────────────────┬─value─┬─changed─┐
│ default_table_engine │ Log │ 1 │
└──────────────────────┴───────┴─────────┘
Engine usará el motor de tabla
Log:
Consulta:
Resultado:
CREATE TABLE my_table (
x UInt32,
y UInt32
);
SHOW CREATE TABLE my_table;
┌─statement────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ CREATE TABLE default.my_table
(
`x` UInt32,
`y` UInt32
)
ENGINE = Log
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Igual que default_table_engine, pero para tablas temporales. En este ejemplo, cualquier tabla temporal nueva que no especifique un
default_temporary_table_engine
Engine usará el motor de tabla
Log:
Consulta:
Resultado:
SET default_temporary_table_engine = 'Log';
CREATE TEMPORARY TABLE my_table (
x UInt32,
y UInt32
);
SHOW CREATE TEMPORARY TABLE my_table;
┌─statement────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ CREATE TEMPORARY TABLE default.my_table
(
`x` UInt32,
`y` UInt32
)
ENGINE = Log
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Permite establecer la opción
default_view_definer
DEFINER predeterminada al crear una vista. Más información sobre SQL SECURITY.
El valor predeterminado es
CURRENT_USER.