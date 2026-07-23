Ajustes de sesión de ClickHouse en el grupo generado default_*.

Estos ajustes están disponibles en system.settings y se autogeneran a partir del código fuente

Permite establecer un valor predeterminado para la opción SQL SECURITY al crear una vista materializada. Más información sobre SQL SECURITY

El valor predeterminado es DEFINER .

Tamaño máximo de la tabla del lado derecho cuando se requiere un límite, pero max_bytes_in_join no está configurado.

SQL SECURITY al crear una vista normal. Permite establecer la opción predeterminada deal crear una vista normal. Más información sobre SQL security

El valor predeterminado es INVOKER .

Motor de tabla predeterminado que se usará cuando no se establezca ENGINE en una instrucción CREATE .

Posibles valores:

una cadena que represente cualquier nombre válido de motor de tabla

Valor predeterminado de Cloud: SharedMergeTree .

Ejemplo

Consulta:

SET default_table_engine = 'Log' ; SELECT name , value , changed FROM system . settings WHERE name = 'default_table_engine' ;

Resultado:

┌─name─────────────────┬─value─┬─changed─┐ │ default_table_engine │ Log │ 1 │ └──────────────────────┴───────┴─────────┘

En este ejemplo, cualquier tabla nueva que no especifique un Engine usará el motor de tabla Log :

Consulta:

CREATE TABLE my_table ( x UInt32, y UInt32 ); SHOW CREATE TABLE my_table;

Resultado:

┌─statement────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ CREATE TABLE default.my_table ( `x` UInt32, `y` UInt32 ) ENGINE = Log └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Igual que default_table_engine , pero para tablas temporales.

En este ejemplo, cualquier tabla temporal nueva que no especifique un Engine usará el motor de tabla Log :

Consulta:

SET default_temporary_table_engine = 'Log' ; CREATE TEMPORARY TABLE my_table ( x UInt32, y UInt32 ); SHOW CREATE TEMPORARY TABLE my_table;

Resultado:

┌─statement────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ CREATE TEMPORARY TABLE default.my_table ( `x` UInt32, `y` UInt32 ) ENGINE = Log └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

DEFINER predeterminada al crear una vista. Permite establecer la opciónpredeterminada al crear una vista. Más información sobre SQL SECURITY