Permite usar sustituciones
dynamic_disk_allow_from_env
from_env en la configuración dinámica de discos (es decir, en los argumentos de la función
disk()).
Está deshabilitada de forma predeterminada para evitar que los usuarios lean variables de entorno arbitrarias al definir el almacenamiento de la tabla.
Permite usar sustituciones
dynamic_disk_allow_from_zk
from_zk en la configuración dinámica de discos (es decir, en los argumentos de la función
disk()).
Desactivada de forma predeterminada.
Permite usar
dynamic_disk_allow_include
include en la configuración dinámica de discos (es decir, en los argumentos de la función
disk()).
Desactivada de forma predeterminada.