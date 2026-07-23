Estas opciones de configuración están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente

Permite usar sustituciones from_env en la configuración dinámica de discos (es decir, en los argumentos de la función disk() ). Está deshabilitada de forma predeterminada para evitar que los usuarios lean variables de entorno arbitrarias al definir el almacenamiento de la tabla.

Permite usar sustituciones from_zk en la configuración dinámica de discos (es decir, en los argumentos de la función disk() ). Desactivada de forma predeterminada.