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Estas opciones de configuración están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente.

dynamic_disk_allow_from_env

Permite usar sustituciones from_env en la configuración dinámica de discos (es decir, en los argumentos de la función disk()). Está deshabilitada de forma predeterminada para evitar que los usuarios lean variables de entorno arbitrarias al definir el almacenamiento de la tabla.

dynamic_disk_allow_from_zk

Permite usar sustituciones from_zk en la configuración dinámica de discos (es decir, en los argumentos de la función disk()). Desactivada de forma predeterminada.

dynamic_disk_allow_include

Permite usar include en la configuración dinámica de discos (es decir, en los argumentos de la función disk()). Desactivada de forma predeterminada.
Última modificación el 23 de julio de 2026