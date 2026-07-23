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Estos ajustes están disponibles en system.settings y se autogeneran a partir del código fuente.

check_named_collection_dependencies

Comprueba que DROP NAMED COLLECTION no afecte a las tablas que dependen de ella

check_query_single_value_result

Define el nivel de detalle del resultado de la consulta CHECK TABLE para los motores de la familia MergeTree. Posibles valores:
  • 0 — la consulta muestra el estado de verificación de cada parte de datos individual de una tabla.
  • 1 — la consulta muestra el estado general de verificación de la tabla.

check_referential_table_dependencies

Verifica que una consulta DDL (como DROP TABLE o RENAME) no rompa las dependencias referenciales

check_table_dependencies

Comprueba que una consulta DDL (como DROP TABLE o RENAME) no rompa las dependencias
Última modificación el 23 de julio de 2026