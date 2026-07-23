Comprueba que DROP NAMED COLLECTION no afecte a las tablas que dependen de ella
check_named_collection_dependencies
Define el nivel de detalle del resultado de la consulta CHECK TABLE para los motores de la familia
check_query_single_value_result
MergeTree.
Posibles valores:
- 0 — la consulta muestra el estado de verificación de cada parte de datos individual de una tabla.
- 1 — la consulta muestra el estado general de verificación de la tabla.
Verifica que una consulta DDL (como DROP TABLE o RENAME) no rompa las dependencias referenciales
check_referential_table_dependencies
Comprueba que una consulta DDL (como DROP TABLE o RENAME) no rompa las dependencias