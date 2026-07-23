Ajuste de sesión de ClickHouse en el grupo generado check_*.

ajuste de sesión de check_*

Estos ajustes están disponibles en system.settings y se autogeneran a partir del código fuente

Comprueba que DROP NAMED COLLECTION no afecte a las tablas que dependen de ella

MergeTree . Define el nivel de detalle del resultado de la consulta CHECK TABLE para los motores de la familia

Posibles valores:

0 — la consulta muestra el estado de verificación de cada parte de datos individual de una tabla.

1 — la consulta muestra el estado general de verificación de la tabla.

Verifica que una consulta DDL (como DROP TABLE o RENAME) no rompa las dependencias referenciales

Comprueba que una consulta DDL (como DROP TABLE o RENAME) no rompa las dependencias