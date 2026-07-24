Estos ajustes están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente

Límite de drenaje para el ReaderExecutor experimental: si una conexión de origen larga se pierde cuando está a esta cantidad de bytes o menos de su límite derecho, primero se termina de leer hasta ese límite, de modo que pueda completarse y volver al pool de conexiones como reutilizable, en lugar de contarse como una conexión incompleta.

Límite de separación hacia adelante para el ReaderExecutor experimental: una separación de hasta este valor se omite en la conexión de origen abierta (bridged / read through), en lugar de emitir una lectura independiente del origen o reabrir la conexión. Ajústelo cerca del punto de equilibrio entre el costo del ancho de banda y el de las solicitudes para que el puenteo siga siendo rentable.