Límite de drenaje para el
reader_executor_max_tail_for_drain
ReaderExecutor experimental: si una conexión de origen larga se pierde cuando está a esta cantidad de bytes o menos de su límite derecho, primero se termina de leer hasta ese límite, de modo que pueda completarse y volver al pool de conexiones como reutilizable, en lugar de contarse como una conexión incompleta.
Límite de separación hacia adelante para el
reader_executor_min_bytes_for_seek
ReaderExecutor experimental: una separación de hasta este valor se omite en la conexión de origen abierta (bridged / read through), en lugar de emitir una lectura independiente del origen o reabrir la conexión. Ajústelo cerca del punto de equilibrio entre el costo del ancho de banda y el de las solicitudes para que el puenteo siga siendo rentable.
Reutiliza una conexión de origen persistente y limitada entre ventanas en el
reader_executor_use_long_connections
ReaderExecutor experimental. Una conexión persistente es aquella cuyo rango excede la ventana de lectura actual; cuando está deshabilitada, el ejecutor no consume presupuesto del grupo de conexiones y cada ventana abre una conexión efímera de un solo uso (la ruta sin estado).