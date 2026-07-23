Ajustes de sesión de ClickHouse en el grupo generado s3_*.

Estos ajustes están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente

Comprueba cada objeto cargado en S3 con una solicitud head para asegurarte de que la carga se haya completado correctamente

Tiempo de espera de conexión al host para discos S3.

Habilita o deshabilita la creación de un archivo nuevo con cada inserción en las tablas con motor S3. Si se habilita, en cada inserción se creará un nuevo objeto en S3 con la clave, siguiendo un patrón como este:

inicial: data.Parquet.gz -> data.1.Parquet.gz -> data.2.Parquet.gz , etc.

Valores posibles:

0 — la consulta INSERT crea un archivo nuevo o falla si el archivo ya existe y no se ha configurado s3_truncate_on_insert.

crea un archivo nuevo o falla si el archivo ya existe y no se ha configurado s3_truncate_on_insert. 1 — la consulta INSERT crea un archivo nuevo con cada inserción usando un sufijo (a partir del segundo) si no se ha configurado s3_truncate_on_insert.

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No calcule una suma de comprobación al enviar un archivo a S3. Esto acelera las escrituras al evitar un procesamiento excesivo del archivo. Por lo general, es seguro, ya que los datos de las tablas MergeTree de todos modos ya tienen suma de comprobación en ClickHouse y, cuando se accede a S3 mediante HTTPS, la capa TLS ya proporciona integridad durante la transferencia a través de la red. Aun así, las sumas de comprobación adicionales en S3 aportan una defensa en profundidad.

Ignora la ausencia de archivos al leer ciertas claves si no existen.

Posibles valores:

1 — SELECT devuelve un resultado vacío.

devuelve un resultado vacío. 0 — SELECT lanza una excepción.

Número máximo de archivos que la solicitud ListObject puede devolver en un lote

El tamaño mínimo de la parte que se va a subir durante una carga multiparte a S3.

Número máximo de valores de _path que pueden extraerse de los filtros de consulta para utilizarlos en la iteración de archivos en lugar del listado con glob. 0 significa que está deshabilitado.

Tiempo de espera de inactividad para enviar y recibir datos hacia/desde S3. Se produce un error si una única llamada TCP de lectura o escritura permanece bloqueada durante ese tiempo.

Habilita o deshabilita la omisión de archivos vacíos en las tablas con motor S3

Valores posibles:

0 — SELECT lanza una excepción si el archivo vacío no es compatible con el formato solicitado.

lanza una excepción si el archivo vacío no es compatible con el formato solicitado. 1 — SELECT devuelve un resultado vacío para un archivo vacío.

Cuando se establece en true , todos los hilos que ejecutan solicitudes a S3 hacia el mismo endpoint de copia de seguridad se ralentizan después de que una sola solicitud a S3 encuentre un error de red reintentable, como un timeout de socket. Cuando se establece en false , cada hilo gestiona el backoff de las solicitudes a S3 de forma independiente de los demás.

El tamaño exacto de la parte que se va a subir durante una carga multiparte en S3 (algunas implementaciones no admiten partes de tamaño variable).

Genera un error cuando la solicitud ListObjects no encuentra ningún archivo

Habilita o deshabilita el truncado antes de las inserciones en las tablas con motor S3. Si está deshabilitado, se lanzará una excepción al intentar insertar si ya existe un objeto en S3.

Valores posibles:

0 — la consulta INSERT crea un archivo nuevo o falla si el archivo ya existe y s3_create_new_file_on_insert no está configurado.

crea un archivo nuevo o falla si el archivo ya existe y no está configurado. 1 — la consulta INSERT reemplaza el contenido existente del archivo con los nuevos datos.

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Fuerza el estilo del endpoint de S3. Valores posibles: auto, virtual_hosted, path.