Comprueba cada objeto cargado en S3 con una solicitud head para asegurarte de que la carga se haya completado correctamente
s3_check_objects_after_upload
Tiempo de espera de conexión al host para discos S3.
s3_connect_timeout_ms
Habilita o deshabilita la creación de un archivo nuevo con cada inserción en las tablas con motor S3. Si se habilita, en cada inserción se creará un nuevo objeto en S3 con la clave, siguiendo un patrón como este: inicial:
s3_create_new_file_on_insert
data.Parquet.gz ->
data.1.Parquet.gz ->
data.2.Parquet.gz, etc.
Valores posibles:
- 0 — la consulta
INSERTcrea un archivo nuevo o falla si el archivo ya existe y no se ha configurado s3_truncate_on_insert.
- 1 — la consulta
INSERTcrea un archivo nuevo con cada inserción usando un sufijo (a partir del segundo) si no se ha configurado s3_truncate_on_insert.
No calcule una suma de comprobación al enviar un archivo a S3. Esto acelera las escrituras al evitar un procesamiento excesivo del archivo. Por lo general, es seguro, ya que los datos de las tablas MergeTree de todos modos ya tienen suma de comprobación en ClickHouse y, cuando se accede a S3 mediante HTTPS, la capa TLS ya proporciona integridad durante la transferencia a través de la red. Aun así, las sumas de comprobación adicionales en S3 aportan una defensa en profundidad.
s3_disable_checksum
Ignora la ausencia de archivos al leer ciertas claves si no existen. Posibles valores:
s3_ignore_file_doesnt_exist
- 1 —
SELECTdevuelve un resultado vacío.
- 0 —
SELECTlanza una excepción.
Número máximo de archivos que la solicitud ListObject puede devolver en un lote
s3_list_object_keys_size
El tamaño mínimo de la parte que se va a subir durante una carga multiparte a S3.
s3_min_upload_part_size
Número máximo de valores de
s3_path_filter_limit
_path que pueden extraerse de los filtros de consulta para utilizarlos en la iteración de archivos
en lugar del listado con glob. 0 significa que está deshabilitado.
Tiempo de espera de inactividad para enviar y recibir datos hacia/desde S3. Se produce un error si una única llamada TCP de lectura o escritura permanece bloqueada durante ese tiempo.
s3_request_timeout_ms
Habilita o deshabilita la omisión de archivos vacíos en las tablas con motor S3. Valores posibles:
s3_skip_empty_files
- 0 —
SELECTlanza una excepción si el archivo vacío no es compatible con el formato solicitado.
- 1 —
SELECTdevuelve un resultado vacío para un archivo vacío.
Cuando se establece en
s3_slow_all_threads_after_network_error
true, todos los hilos que ejecutan solicitudes a S3 hacia el mismo endpoint de copia de seguridad se ralentizan
después de que una sola solicitud a S3 encuentre un error de red reintentable, como un timeout de socket.
Cuando se establece en
false, cada hilo gestiona el backoff de las solicitudes a S3 de forma independiente de los demás.
El tamaño exacto de la parte que se va a subir durante una carga multiparte en S3 (algunas implementaciones no admiten partes de tamaño variable).
s3_strict_upload_part_size
Genera un error cuando la solicitud ListObjects no encuentra ningún archivo
s3_throw_on_zero_files_match
Habilita o deshabilita el truncado antes de las inserciones en las tablas con motor S3. Si está deshabilitado, se lanzará una excepción al intentar insertar si ya existe un objeto en S3. Valores posibles:
s3_truncate_on_insert
- 0 — la consulta
INSERTcrea un archivo nuevo o falla si el archivo ya existe y
s3_create_new_file_on_insertno está configurado.
- 1 — la consulta
INSERTreemplaza el contenido existente del archivo con los nuevos datos.
Fuerza el estilo del endpoint de S3. Valores posibles: auto, virtual_hosted, path.
s3_uri_style
Cuando se establece en
s3_use_adaptive_timeouts
true, en todas las solicitudes a S3 los dos primeros intentos se realizan con tiempos de espera de envío y recepción reducidos.
Cuando se establece en
false, todos los intentos se realizan con tiempos de espera idénticos.