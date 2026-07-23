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Estos ajustes están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente.

external_storage_connect_timeout_sec

Tiempo de espera de conexión en segundos. Actualmente, solo es compatible con MySQL

external_storage_max_read_bytes

Limita la cantidad máxima de bytes cuando una tabla con motor externo debe volcar los datos del historial. Actualmente solo es compatible con el motor de tabla MySQL, el motor de base de datos y los Diccionarios. Si es igual a 0, esta configuración está deshabilitada

external_storage_max_read_rows

Limita el número máximo de filas cuando una tabla con motor externo debe volcar los datos del historial. Por ahora, solo es compatible con el motor de tabla MySQL, el motor de base de datos y el Diccionario. Si es igual a 0, este ajuste está deshabilitado

external_storage_rw_timeout_sec

Tiempo de espera de lectura/escritura en segundos. Actualmente solo es compatible con MySQL
Última modificación el 23 de julio de 2026