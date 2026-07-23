Tiempo de espera de conexión en segundos. Actualmente, solo es compatible con MySQL
external_storage_connect_timeout_sec
Limita la cantidad máxima de bytes cuando una tabla con motor externo debe volcar los datos del historial. Actualmente solo es compatible con el motor de tabla MySQL, el motor de base de datos y los Diccionarios. Si es igual a 0, esta configuración está deshabilitada
external_storage_max_read_bytes
Limita el número máximo de filas cuando una tabla con motor externo debe volcar los datos del historial. Por ahora, solo es compatible con el motor de tabla MySQL, el motor de base de datos y el Diccionario. Si es igual a 0, este ajuste está deshabilitado
external_storage_max_read_rows
Tiempo de espera de lectura/escritura en segundos. Actualmente solo es compatible con MySQL