Configuración de sesión de ClickHouse en el grupo generado external_storage_*.

Estos ajustes están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente

Tiempo de espera de conexión en segundos. Actualmente, solo es compatible con MySQL

Limita la cantidad máxima de bytes cuando una tabla con motor externo debe volcar los datos del historial. Actualmente solo es compatible con el motor de tabla MySQL, el motor de base de datos y los Diccionarios. Si es igual a 0, esta configuración está deshabilitada

Limita el número máximo de filas cuando una tabla con motor externo debe volcar los datos del historial. Por ahora, solo es compatible con el motor de tabla MySQL, el motor de base de datos y el Diccionario. Si es igual a 0, este ajuste está deshabilitado

Tiempo de espera de lectura/escritura en segundos. Actualmente solo es compatible con MySQL