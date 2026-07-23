Ajustes de sesión de ClickHouse en el grupo generado async_insert_*.

Estas opciones de configuración están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente

Si es true, los datos de la consulta INSERT se almacenan en la cola y posteriormente se escriben en la tabla en segundo plano. Si wait_for_async_insert es false, la consulta INSERT se procesa casi al instante; de lo contrario, el client esperará hasta que los datos se escriban en la tabla

La tasa de crecimiento exponencial con la que disminuye el tiempo de espera adaptativo de inserción asíncrona

La tasa de crecimiento exponencial con la que aumenta el tiempo de espera adaptativo de inserción asíncrona

Alias: async_insert_busy_timeout_ms

Tiempo máximo de espera antes de volcar los datos recopilados por consulta desde que apareció el primer dato.

Valor predeterminado en Cloud: 1000 (1s).

Si el ajuste automático está habilitado mediante async_insert_use_adaptive_busy_timeout , es el tiempo mínimo de espera antes de volcar, por consulta, los datos recopilados desde que aparecieron los primeros datos. También sirve como valor inicial para el algoritmo adaptativo

Para las consultas INSERT asíncronas en la tabla replicada, especifica que debe realizarse la deduplicación de los bloques que se insertan

Tamaño máximo en bytes de los datos no analizados recopilados por consulta antes de insertarse

Valor predeterminado de Cloud: 104857600 (100 MiB).

Número máximo de consultas de inserción antes de realizar la inserción. Solo tiene efecto si la configuración async_insert_deduplicate es 1.

Tiempo de espera para sondear datos de la cola de inserción asíncrona

Si se establece en true, usa un tiempo de espera adaptativo de inserción asíncrona para las inserciones asíncronas