Si es true, los datos de la consulta INSERT se almacenan en la cola y posteriormente se escriben en la tabla en segundo plano. Si wait_for_async_insert es false, la consulta INSERT se procesa casi al instante; de lo contrario, el client esperará hasta que los datos se escriban en la tabla
async_insert
La tasa de crecimiento exponencial con la que disminuye el tiempo de espera adaptativo de inserción asíncrona
async_insert_busy_timeout_decrease_rate
La tasa de crecimiento exponencial con la que aumenta el tiempo de espera adaptativo de inserción asíncrona
async_insert_busy_timeout_increase_rate
Alias:
async_insert_busy_timeout_max_ms
async_insert_busy_timeout_ms
Tiempo máximo de espera antes de volcar los datos recopilados por consulta desde que apareció el primer dato.
Valor predeterminado en Cloud:
1000 (1s).
Si el ajuste automático está habilitado mediante
async_insert_busy_timeout_min_ms
async_insert_use_adaptive_busy_timeout, es el tiempo mínimo de espera antes de volcar, por consulta, los datos recopilados desde que aparecieron los primeros datos. También sirve como valor inicial para el algoritmo adaptativo
Para las consultas INSERT asíncronas en la tabla replicada, especifica que debe realizarse la deduplicación de los bloques que se insertan
async_insert_deduplicate
Tamaño máximo en bytes de los datos no analizados recopilados por consulta antes de insertarse Valor predeterminado de Cloud:
async_insert_max_data_size
104857600 (100 MiB).
Número máximo de consultas de inserción antes de realizar la inserción. Solo tiene efecto si la configuración
async_insert_max_query_number
async_insert_deduplicate es 1.
Tiempo de espera para sondear datos de la cola de inserción asíncrona
async_insert_poll_timeout_ms
Si se establece en true, usa un tiempo de espera adaptativo de inserción asíncrona para las inserciones asíncronas