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Estas opciones de configuración están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente.

async_insert

Si es true, los datos de la consulta INSERT se almacenan en la cola y posteriormente se escriben en la tabla en segundo plano. Si wait_for_async_insert es false, la consulta INSERT se procesa casi al instante; de lo contrario, el client esperará hasta que los datos se escriban en la tabla

async_insert_busy_timeout_decrease_rate

La tasa de crecimiento exponencial con la que disminuye el tiempo de espera adaptativo de inserción asíncrona

async_insert_busy_timeout_increase_rate

La tasa de crecimiento exponencial con la que aumenta el tiempo de espera adaptativo de inserción asíncrona

async_insert_busy_timeout_max_ms

Alias: async_insert_busy_timeout_ms Tiempo máximo de espera antes de volcar los datos recopilados por consulta desde que apareció el primer dato. Valor predeterminado en Cloud: 1000 (1s).

async_insert_busy_timeout_min_ms

Si el ajuste automático está habilitado mediante async_insert_use_adaptive_busy_timeout, es el tiempo mínimo de espera antes de volcar, por consulta, los datos recopilados desde que aparecieron los primeros datos. También sirve como valor inicial para el algoritmo adaptativo

async_insert_deduplicate

Para las consultas INSERT asíncronas en la tabla replicada, especifica que debe realizarse la deduplicación de los bloques que se insertan

async_insert_max_data_size

Tamaño máximo en bytes de los datos no analizados recopilados por consulta antes de insertarse Valor predeterminado de Cloud: 104857600 (100 MiB).

async_insert_max_query_number

Número máximo de consultas de inserción antes de realizar la inserción. Solo tiene efecto si la configuración async_insert_deduplicate es 1.

async_insert_poll_timeout_ms

Tiempo de espera para sondear datos de la cola de inserción asíncrona

async_insert_use_adaptive_busy_timeout

Si se establece en true, usa un tiempo de espera adaptativo de inserción asíncrona para las inserciones asíncronas
Última modificación el 23 de julio de 2026