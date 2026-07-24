Ajustes de sesión de ClickHouse en el grupo generado read_from_*.

Estas configuraciones están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente

Solo tiene efecto en ClickHouse Cloud. Lo mismo que read_from_filesystem_cache_if_exists_otherwise_bypass_cache, pero para distributed cache.

Permite usar la caché del sistema de archivos en modo pasivo: aprovechar las entradas de caché existentes, pero sin agregar nuevas. Si establece esta opción para consultas ad hoc pesadas y la deja deshabilitada para consultas cortas en tiempo real, podrá evitar que las consultas demasiado pesadas saturen la caché y mejorar la eficiencia general del sistema.

Usa la caché de páginas en espacio de usuario en modo pasivo, de forma similar a read_from_filesystem_cache_if_exists_otherwise_bypass_cache.