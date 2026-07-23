El tamaño máximo, en bytes, del literal serializado que se reemplaza en las consultas
mutations_max_literal_size_to_replace
UPDATE y
DELETE. Solo surte efecto si al menos una de las dos configuraciones anteriores está habilitada. Valor predeterminado: 16384 (16 KiB).
Permite ejecutar de forma síncrona consultas
mutations_sync
ALTER TABLE ... UPDATE|DELETE|MATERIALIZE INDEX|MATERIALIZE PROJECTION|MATERIALIZE COLUMN|MATERIALIZE STATISTICS (mutations).
Valores posibles:
|Valor
|Descripción
0
|Las mutaciones se ejecutan de forma asíncrona.
1
|La consulta espera a que todas las mutaciones finalicen en el servidor actual.
2
|La consulta espera a que todas las mutaciones finalicen en todas las réplicas (si existen).
3
|La consulta espera solo a las réplicas activas. Solo se admite con
SharedMergeTree. En
ReplicatedMergeTree, se comporta igual que
mutations_sync = 2.