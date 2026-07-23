Estas opciones de configuración están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente

El tamaño máximo, en bytes, del literal serializado que se reemplaza en las consultas UPDATE y DELETE . Solo surte efecto si al menos una de las dos configuraciones anteriores está habilitada. Valor predeterminado: 16384 (16 KiB).

ALTER TABLE ... UPDATE|DELETE|MATERIALIZE INDEX|MATERIALIZE PROJECTION|MATERIALIZE COLUMN|MATERIALIZE STATISTICS ( Permite ejecutar de forma síncrona consultas mutations ).

Valores posibles: