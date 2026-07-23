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Estas opciones de configuración están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente.

mutations_max_literal_size_to_replace

El tamaño máximo, en bytes, del literal serializado que se reemplaza en las consultas UPDATE y DELETE. Solo surte efecto si al menos una de las dos configuraciones anteriores está habilitada. Valor predeterminado: 16384 (16 KiB).

mutations_sync

Permite ejecutar de forma síncrona consultas ALTER TABLE ... UPDATE|DELETE|MATERIALIZE INDEX|MATERIALIZE PROJECTION|MATERIALIZE COLUMN|MATERIALIZE STATISTICS (mutations). Valores posibles:
Última modificación el 23 de julio de 2026