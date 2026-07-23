Skip to main content
Estas configuraciones están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente.

optimize_limit_by_function_keys

Elimina las funciones de otras claves en la sección LIMIT BY. Ejemplo: LIMIT 5 BY x, f(x) se convierte en LIMIT 5 BY x.

optimize_limit_by_in_order

Optimiza las consultas SELECT ... LIMIT N BY <cols> cuando <cols> (en cualquier orden) forman un prefijo de la clave de ordenación de la tabla, o pasan a formarlo después de que WHERE col = const fija las columnas iniciales. Cuando esta opción está habilitada, la lectura de origen lee los datos en el orden de la clave primaria, de modo que las filas con valores iguales en las columnas BY llegan contiguas entre sí dentro de cada flujo. Cuando los datos llegan en un único flujo ordenado, LIMIT BY los filtra en modo streaming con memoria O(1), en lugar de construir una tabla hash con cada combinación distinta de columnas BY encontrada. Cuando los datos ordenados llegan en varios flujos y los mismos valores de BY pueden aparecer en más de uno de ellos, primero cada flujo se prefiltra en modo streaming hasta un máximo de LIMIT + OFFSET filas por grupo; después, los flujos se combinan y un LIMIT BY final basado en hash elimina los duplicados de los grupos que abarcan varios flujos. Ese paso final sigue manteniendo una entrada por cada combinación distinta de columnas BY, pero solo procesa las filas prefiltradas.
Última modificación el 23 de julio de 2026