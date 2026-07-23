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Estas configuraciones están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente.

create_if_not_exists

Habilita IF NOT EXISTS de forma predeterminada en la instrucción CREATE. Si se especifica esta configuración o IF NOT EXISTS, y ya existe una tabla con el nombre indicado, no se lanzará ninguna excepción.

create_index_ignore_unique

Ignora la palabra clave UNIQUE en CREATE UNIQUE INDEX. Diseñado para pruebas de compatibilidad con SQL.

create_replicated_merge_tree_fault_injection_probability

La probabilidad de introducir fallos durante la creación de una tabla después de crear los metadatos en ZooKeeper

create_table_empty_primary_key_by_default

Permite crear tablas *MergeTree con una clave primaria vacía cuando no se especifican ORDER BY ni PRIMARY KEY
Última modificación el 23 de julio de 2026