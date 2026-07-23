Habilita
create_if_not_exists
IF NOT EXISTS de forma predeterminada en la instrucción
CREATE. Si se especifica esta configuración o
IF NOT EXISTS, y ya existe una tabla con el nombre indicado, no se lanzará ninguna excepción.
Ignora la palabra clave UNIQUE en CREATE UNIQUE INDEX. Diseñado para pruebas de compatibilidad con SQL.
create_index_ignore_unique
La probabilidad de introducir fallos durante la creación de una tabla después de crear los metadatos en ZooKeeper
create_replicated_merge_tree_fault_injection_probability
Permite crear tablas *MergeTree con una clave primaria vacía cuando no se especifican ORDER BY ni PRIMARY KEY