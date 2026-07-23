Estas configuraciones están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente

Utiliza los índices de omisión de datos durante la ejecución de consultas.

Valores posibles:

0 — Deshabilitado.

1 — Habilitado.

Evalúa los filtros WHERE con condiciones mixtas de AND y OR mediante índices de omisión. Ejemplo: WHERE A = 5 AND (B = 5 OR C = 5). Si está deshabilitado, los índices de omisión se siguen usando para evaluar las condiciones de WHERE, pero solo pueden contener cláusulas unidas con AND.

Posibles valores:

0 — Deshabilitado.

1 — Habilitado.

Habilita el uso de índices de omisión de datos para el filtrado de TopK.

Cuando está habilitada, si existe un índice de omisión minmax en la columna de una consulta ORDER BY <column> LIMIT n , el optimizador intentará usar el índice minmax para omitir gránulos que no sean relevantes para el resultado final. Esto puede reducir la latencia de la consulta.

Valores posibles:

0 — Deshabilitado.

1 — Habilitado.

Controla si se usan índices de omisión al ejecutar una consulta con el modificador FINAL.

Los índices de omisión pueden excluir filas (gránulos) que contienen los datos más recientes, lo que podría producir resultados incorrectos en una consulta con el modificador FINAL. Cuando esta configuración está habilitada, los índices de omisión se aplican incluso con el modificador FINAL, lo que puede mejorar el rendimiento, pero con el riesgo de omitir actualizaciones recientes. Esta configuración debe habilitarse junto con la configuración use_skip_indexes_if_final_exact_mode (habilitada de forma predeterminada).

Valores posibles:

0 — Deshabilitado.

1 — Habilitado.

Controla si los gránulos devueltos por un índice de omisión se amplían en las partes más recientes para devolver resultados correctos al ejecutar una consulta con el modificador FINAL.

El uso de índices de omisión puede excluir filas (gránulos) que contienen los datos más recientes, lo que podría dar lugar a resultados incorrectos. Esta configuración permite garantizar que se devuelvan resultados correctos al escanear las partes más recientes que se solapan con los rangos devueltos por el índice de omisión. Esta configuración solo debe deshabilitarse si una aplicación acepta resultados aproximados basados en consultar el índice de omisión.

Valores posibles:

0 — Deshabilitado.

1 — Habilitado.

Permite usar índices de omisión de datos durante la lectura de datos.

Cuando esta opción está habilitada, los índices de omisión se evalúan dinámicamente a medida que se lee cada gránulo de datos, en lugar de analizarse de antemano antes de que comience la ejecución de la consulta. Esto puede reducir la latencia de inicio de la consulta.

Valores posibles: