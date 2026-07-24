Solo tiene efecto en ClickHouse Cloud. Es una configuración para pruebas; no la cambie
distributed_cache_alignment
Solo tiene efecto en ClickHouse Cloud. Permite omitir el pool de conexiones de caché distribuida
distributed_cache_bypass_connection_pool
Solo tiene efecto en ClickHouse Cloud. Número máximo de milisegundos de backoff para la creación de conexiones de caché distribuida.
distributed_cache_connect_backoff_max_ms
Solo tiene efecto en ClickHouse Cloud. Número mínimo de milisegundos de espera entre reintentos al crear conexiones de caché distribuida.
distributed_cache_connect_backoff_min_ms
Solo tiene efecto en ClickHouse Cloud. Número de intentos de conexión a caché distribuida en caso de error
distributed_cache_connect_max_tries
Solo tiene efecto en ClickHouse Cloud. Tiempo de espera de la conexión al conectarse al servidor de caché distribuida.
distributed_cache_connect_timeout_ms
Solo tiene efecto en ClickHouse Cloud. Período de actualización de las credenciales.
distributed_cache_credentials_refresh_period_seconds
Solo surte efecto en ClickHouse Cloud. Ventana para enviar ACK de la secuencia de DataPacket en una única solicitud de lectura de caché distribuida
distributed_cache_data_packet_ack_window
Solo tiene efecto en ClickHouse Cloud. Descarta la conexión si quedan datos sin leer.
distributed_cache_discard_connection_if_unread_data
Solo tiene efecto en ClickHouse Cloud. Recupera métricas únicamente de la zona de disponibilidad actual en system.distributed_cache_metrics, system.distributed_cache_events
distributed_cache_fetch_metrics_only_from_current_az
Solo tiene efecto en ClickHouse Cloud. Configuración usada solo para pruebas de CI: nombre de la caché del sistema de archivos que se usará en caché distribuida.
distributed_cache_file_cache_name
Solo surte efecto en ClickHouse Cloud. Modo de escritura en system.distributed_cache_log
distributed_cache_log_mode
Solo tiene efecto en ClickHouse Cloud. Número máximo de paquetes en tránsito sin confirmar en una única solicitud de lectura del caché distribuida
distributed_cache_max_unacked_inflight_packets
Solo tiene efecto en ClickHouse Cloud. Número mínimo de bytes para realizar un seek en caché distribuida.
distributed_cache_min_bytes_for_seek
Solo tiene efecto en ClickHouse Cloud. Identifica el comportamiento de la conexión de caché distribuida cuando se alcanza el límite del grupo
distributed_cache_pool_behaviour_on_limit
Solo tiene efecto en ClickHouse Cloud. Lo mismo que filesystem_cache_prefer_bigger_buffer_size, pero para caché distribuida.
distributed_cache_prefer_bigger_buffer_size
Solo tiene efecto en ClickHouse Cloud. Permite leer solo desde la zona de disponibilidad actual. Si se desactiva, leerá desde todos los servidores de caché de todas las zonas de disponibilidad.
distributed_cache_read_only_from_current_az
Solo tiene efecto en ClickHouse Cloud. Número de intentos para realizar una solicitud de lectura a caché distribuida si no tiene éxito
distributed_cache_read_request_max_tries
Solo tiene efecto en ClickHouse Cloud. Tiempo de espera en milisegundos para recibir datos de una solicitud desde caché distribuida
distributed_cache_receive_response_wait_milliseconds
Solo tiene efecto en ClickHouse Cloud. Tiempo de espera, en milisegundos, para recibir cualquier tipo de respuesta de la caché distribuida Valor predeterminado en Cloud:
distributed_cache_receive_timeout_milliseconds
20000.
Solo tiene efecto en ClickHouse Cloud. Tiempo de espera para recibir datos desde el servidor de Distributed Cache, en milisegundos. Si no se recibe ningún byte durante este intervalo, se lanza una excepción.
distributed_cache_receive_timeout_ms
Solo tiene efecto en ClickHouse Cloud. Muestra las columnas
distributed_cache_registry_show_certificate_and_signature
certificate y
signature en la tabla
system.distributed_cache_registry. De forma predeterminada, estas columnas están vacías para mantener la salida compacta; habilita esta opción para inspeccionarlas.
Solo tiene efecto en ClickHouse Cloud. Tiempo de espera para enviar datos al servidor de caché distribuida, en milisegundos. Si un client necesita enviar datos pero no puede enviar ningún byte dentro de este intervalo, se lanza una excepción.
distributed_cache_send_timeout_ms
Solo tiene efecto en ClickHouse Cloud. Es el tiempo, en milisegundos, que la conexión con el servidor de Distributed Cache debe permanecer inactiva antes de que TCP comience a enviar sondas de keepalive.
distributed_cache_tcp_keep_alive_timeout_ms
Solo tiene efecto en ClickHouse Cloud. Vuelve a lanzar cualquier excepción que se produzca durante la comunicación con la caché distribuida o cualquier excepción recibida de la caché distribuida. En caso contrario, omite la caché distribuida si se produce un error.
distributed_cache_throw_on_error
Solo tiene efecto en ClickHouse Cloud. Usa la caché de los clientes para solicitudes de lectura.
distributed_cache_use_clients_cache_for_read
Solo tiene efecto en ClickHouse Cloud. Tiempo de espera, en milisegundos, para obtener una conexión del grupo de conexiones si distributed_cache_pool_behaviour_on_limit es wait
distributed_cache_wait_connection_from_pool_milliseconds
Solo tiene efecto en ClickHouse Cloud. Número de intentos para realizar una solicitud de escritura en la caché distribuida si falla