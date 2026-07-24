Ajustes de sesión de ClickHouse en el grupo generado distributed_cache_*.

Estos ajustes están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente

Solo tiene efecto en ClickHouse Cloud. Es una configuración para pruebas; no la cambie

Solo tiene efecto en ClickHouse Cloud. Permite omitir el pool de conexiones de caché distribuida

Solo tiene efecto en ClickHouse Cloud. Número máximo de milisegundos de backoff para la creación de conexiones de caché distribuida.

Solo tiene efecto en ClickHouse Cloud. Número mínimo de milisegundos de espera entre reintentos al crear conexiones de caché distribuida.

Solo tiene efecto en ClickHouse Cloud. Número de intentos de conexión a caché distribuida en caso de error

Solo tiene efecto en ClickHouse Cloud. Tiempo de espera de la conexión al conectarse al servidor de caché distribuida.

Solo tiene efecto en ClickHouse Cloud. Período de actualización de las credenciales.

Solo surte efecto en ClickHouse Cloud. Ventana para enviar ACK de la secuencia de DataPacket en una única solicitud de lectura de caché distribuida

Solo tiene efecto en ClickHouse Cloud. Descarta la conexión si quedan datos sin leer.

Solo tiene efecto en ClickHouse Cloud. Recupera métricas únicamente de la zona de disponibilidad actual en system.distributed_cache_metrics, system.distributed_cache_events

Solo tiene efecto en ClickHouse Cloud. Configuración usada solo para pruebas de CI: nombre de la caché del sistema de archivos que se usará en caché distribuida.

Solo surte efecto en ClickHouse Cloud. Modo de escritura en system.distributed_cache_log

Solo tiene efecto en ClickHouse Cloud. Número máximo de paquetes en tránsito sin confirmar en una única solicitud de lectura del caché distribuida

Solo tiene efecto en ClickHouse Cloud. Número mínimo de bytes para realizar un seek en caché distribuida.

Solo tiene efecto en ClickHouse Cloud. Identifica el comportamiento de la conexión de caché distribuida cuando se alcanza el límite del grupo

Solo tiene efecto en ClickHouse Cloud. Lo mismo que filesystem_cache_prefer_bigger_buffer_size, pero para caché distribuida.

Solo tiene efecto en ClickHouse Cloud. Permite leer solo desde la zona de disponibilidad actual. Si se desactiva, leerá desde todos los servidores de caché de todas las zonas de disponibilidad.

Solo tiene efecto en ClickHouse Cloud. Número de intentos para realizar una solicitud de lectura a caché distribuida si no tiene éxito

Solo tiene efecto en ClickHouse Cloud. Tiempo de espera en milisegundos para recibir datos de una solicitud desde caché distribuida

Solo tiene efecto en ClickHouse Cloud. Tiempo de espera, en milisegundos, para recibir cualquier tipo de respuesta de la caché distribuida

Valor predeterminado en Cloud: 20000 .

Solo tiene efecto en ClickHouse Cloud. Tiempo de espera para recibir datos desde el servidor de Distributed Cache, en milisegundos. Si no se recibe ningún byte durante este intervalo, se lanza una excepción.

Solo tiene efecto en ClickHouse Cloud. Muestra las columnas certificate y signature en la tabla system.distributed_cache_registry . De forma predeterminada, estas columnas están vacías para mantener la salida compacta; habilita esta opción para inspeccionarlas.

Solo tiene efecto en ClickHouse Cloud. Tiempo de espera para enviar datos al servidor de caché distribuida, en milisegundos. Si un client necesita enviar datos pero no puede enviar ningún byte dentro de este intervalo, se lanza una excepción.

Solo tiene efecto en ClickHouse Cloud. Es el tiempo, en milisegundos, que la conexión con el servidor de Distributed Cache debe permanecer inactiva antes de que TCP comience a enviar sondas de keepalive.

Solo tiene efecto en ClickHouse Cloud. Vuelve a lanzar cualquier excepción que se produzca durante la comunicación con la caché distribuida o cualquier excepción recibida de la caché distribuida. En caso contrario, omite la caché distribuida si se produce un error.

Solo tiene efecto en ClickHouse Cloud. Usa la caché de los clientes para solicitudes de lectura.

Solo tiene efecto en ClickHouse Cloud. Tiempo de espera, en milisegundos, para obtener una conexión del grupo de conexiones si distributed_cache_pool_behaviour_on_limit es wait

Solo tiene efecto en ClickHouse Cloud. Número de intentos para realizar una solicitud de escritura en la caché distribuida si falla