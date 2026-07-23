Ajustes de sesión de ClickHouse en el grupo generado url_*.

ajustes de sesión de url_*

Estas configuraciones están disponibles en system.settings y se autogeneran a partir del código fuente

La URL base que se utiliza para resolver URL relativas en la función de tabla url y el motor de tabla URL

Cuando se establece, las URL relativas se resuelven de la siguiente manera:

URL relativa a la ruta (p. ej., data.csv ): se combina con la ruta de la URL base según la RFC 3986. Todo lo que aparece después de la última / en la ruta base se sustituye por la URL relativa, por lo que la barra final es importante: https://example.com/dir/ + data.csv = https://example.com/dir/data.csv , pero https://example.com/dir + data.csv = https://example.com/data.csv . Si la base no tiene ruta (p. ej., https://example.com ), se inserta una / : https://example.com/data.csv . Los segmentos con punto ( ./ y ../ ) de la URL relativa se normalizan: https://example.com/dir/ + ../a.csv = https://example.com/a.csv .

): se combina con la ruta de la URL base según la RFC 3986. Todo lo que aparece después de la última en la ruta base se sustituye por la URL relativa, por lo que la barra final es importante: + = , pero + = . Si la base no tiene ruta (p. ej., ), se inserta una : . Los segmentos con punto ( y ) de la URL relativa se normalizan: + = . URL relativa al host (p. ej., /test/data.csv ): se resuelve con el esquema y el host de la URL base.

): se resuelve con el esquema y el host de la URL base. URL relativa al esquema (p. ej., //other.com/test/data.csv ): se resuelve usando el esquema de la URL base.

): se resuelve usando el esquema de la URL base. Referencia solo de consulta (p. ej., ?x=1 ): se añade a la ruta de la URL base (reemplazando cualquier consulta o fragmento existente).

): se añade a la ruta de la URL base (reemplazando cualquier consulta o fragmento existente). Referencia solo de fragmento (p. ej., #frag ): se añade a la URL base, conservando cualquier cadena de consulta (reemplazando cualquier fragmento existente).

): se añade a la URL base, conservando cualquier cadena de consulta (reemplazando cualquier fragmento existente). Referencia vacía: devuelve la URL base sin fragmento.

Por ejemplo, si url_base es https://example.com/def/ , entonces:

data.csv se resuelve como https://example.com/def/data.csv

se resuelve como /test/data.csv se resuelve como https://example.com/test/data.csv

se resuelve como //other.com/test/data.csv se resuelve como https://other.com/test/data.csv

Número máximo de directorios que se pueden recorrer al expandir comodines de URL a partir de páginas de índice.