La URL base que se utiliza para resolver URL relativas en la función de tabla url y el motor de tabla URL. Cuando se establece, las URL relativas se resuelven de la siguiente manera:
url_base
- URL relativa a la ruta (p. ej.,
data.csv): se combina con la ruta de la URL base según la RFC 3986. Todo lo que aparece después de la última
/en la ruta base se sustituye por la URL relativa, por lo que la barra final es importante:
https://example.com/dir/+
data.csv=
https://example.com/dir/data.csv, pero
https://example.com/dir+
data.csv=
https://example.com/data.csv. Si la base no tiene ruta (p. ej.,
https://example.com), se inserta una
/:
https://example.com/data.csv. Los segmentos con punto (
./y
../) de la URL relativa se normalizan:
https://example.com/dir/+
../a.csv=
https://example.com/a.csv.
- URL relativa al host (p. ej.,
/test/data.csv): se resuelve con el esquema y el host de la URL base.
- URL relativa al esquema (p. ej.,
//other.com/test/data.csv): se resuelve usando el esquema de la URL base.
- Referencia solo de consulta (p. ej.,
?x=1): se añade a la ruta de la URL base (reemplazando cualquier consulta o fragmento existente).
- Referencia solo de fragmento (p. ej.,
#frag): se añade a la URL base, conservando cualquier cadena de consulta (reemplazando cualquier fragmento existente).
- Referencia vacía: devuelve la URL base sin fragmento.
url_base es
https://example.com/def/, entonces:
data.csvse resuelve como
https://example.com/def/data.csv
/test/data.csvse resuelve como
https://example.com/test/data.csv
//other.com/test/data.csvse resuelve como
https://other.com/test/data.csv
Número máximo de directorios que se pueden recorrer al expandir comodines de URL a partir de páginas de índice.