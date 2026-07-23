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Estas configuraciones están disponibles en system.settings y se autogeneran a partir del código fuente.

url_base

La URL base que se utiliza para resolver URL relativas en la función de tabla url y el motor de tabla URL. Cuando se establece, las URL relativas se resuelven de la siguiente manera:
  • URL relativa a la ruta (p. ej., data.csv): se combina con la ruta de la URL base según la RFC 3986. Todo lo que aparece después de la última / en la ruta base se sustituye por la URL relativa, por lo que la barra final es importante: https://example.com/dir/ + data.csv = https://example.com/dir/data.csv, pero https://example.com/dir + data.csv = https://example.com/data.csv. Si la base no tiene ruta (p. ej., https://example.com), se inserta una /: https://example.com/data.csv. Los segmentos con punto (./ y ../) de la URL relativa se normalizan: https://example.com/dir/ + ../a.csv = https://example.com/a.csv.
  • URL relativa al host (p. ej., /test/data.csv): se resuelve con el esquema y el host de la URL base.
  • URL relativa al esquema (p. ej., //other.com/test/data.csv): se resuelve usando el esquema de la URL base.
  • Referencia solo de consulta (p. ej., ?x=1): se añade a la ruta de la URL base (reemplazando cualquier consulta o fragmento existente).
  • Referencia solo de fragmento (p. ej., #frag): se añade a la URL base, conservando cualquier cadena de consulta (reemplazando cualquier fragmento existente).
  • Referencia vacía: devuelve la URL base sin fragmento.
Por ejemplo, si url_base es https://example.com/def/, entonces:
  • data.csv se resuelve como https://example.com/def/data.csv
  • /test/data.csv se resuelve como https://example.com/test/data.csv
  • //other.com/test/data.csv se resuelve como https://other.com/test/data.csv

url_wildcard_max_directories_to_read

Número máximo de directorios que se pueden recorrer al expandir comodines de URL a partir de páginas de índice.
Última modificación el 23 de julio de 2026