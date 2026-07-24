Estos ajustes están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente

Nombre de la colección con nombre que usa aiEmbed cuando la llamada no pasa credentials en su mapa de parámetros. Vacío significa que no hay ningún valor predeterminado: esas llamadas deben pasar credentials explícitamente. aiEmbed toma model como argumento posicional obligatorio, no de la colección con nombre. Se mantiene separado de ai_function_text_default_credentials porque un endpoint de embeddings es distinto de uno de chat.

Número máximo de textos que se pueden incluir en una sola solicitud HTTP realizada por aiEmbed . Los textos se agrupan en lotes de este tamaño para reducir la sobrecarga de las llamadas a la API. Por ejemplo, 500 textos únicos con un tamaño de lote de 100 dan como resultado 5 solicitudes HTTP.

Número máximo de peticiones HTTP que las funciones de IA pueden realizar por consulta. Establézcalo en 0 para desactivarlo.

Número máximo total de tokens de entrada (prompt) sumados entre todas las llamadas a la API de función de IA en una sola consulta. Se contabiliza de forma acumulativa a partir de las respuestas del proveedor. Tenga en cuenta que este límite puede superarse en la cantidad de tokens de entrada de una llamada, ya que esa cantidad no se conoce de antemano. Establézcalo en 0 para desactivarlo.

Este límite solo se aplica a los proveedores que informan un objeto usage en su respuesta (OpenAI, Anthropic, vLLM). Los proveedores que omiten el uso de tokens (en particular, HuggingFace TEI) hacen que el contador permanezca en 0; use ai_function_max_api_calls_per_query en su lugar para limitar esas llamadas.

Número máximo total de tokens de salida (completion) en el conjunto de llamadas a la API de la función de IA dentro de una sola consulta. Se contabiliza de forma acumulativa a partir de las respuestas del proveedor. Ten en cuenta que este límite puede superarse por el equivalente a los tokens de salida de una llamada, ya que la cantidad de tokens de salida de una llamada no se conoce de antemano. Establécelo en 0 para desactivarlo.

Este límite solo se aplica a los proveedores que incluyen un objeto usage en su respuesta (OpenAI, Anthropic, vLLM). No se aplica a las funciones de embedding (en particular aiEmbed), que nunca generan tokens de salida.

Número máximo de reintentos por errores transitorios para cada solicitud individual a la API. Cada reintento usa backoff exponencial a partir de ai_function_retry_initial_delay_ms .

Tiempo de espera, en segundos, para cada solicitud HTTP realizada por funciones de IA (completaciones de chat con IA y llamadas a la API de embedding). Si una solicitud no se completa dentro de este tiempo, se considera fallida y se puede reintentar según ai_function_max_retries .

Retraso inicial, en milisegundos, antes del primer reintento de una solicitud a la API de una función de IA que ha fallado. El retraso se duplica en cada intento posterior (backoff exponencial). Por ejemplo, con la configuración predeterminada: 1000ms, 2000ms, 4000ms.

Nombre de la colección con nombre que usan las funciones de IA de texto ( aiGenerate , aiClassify , aiExtract , aiTranslate ) cuando la llamada no incluye credentials en su mapa de parámetros. Vacío significa que no hay ningún valor predeterminado: esas llamadas deben pasar credentials explícitamente. Un endpoint de chat-completions es distinto de uno de embeddings, por lo que esto es independiente de ai_function_embedding_default_credentials .

Si es true (valor predeterminado), una llamada a una función de IA que falle de forma permanente tras agotar todos los reintentos interrumpe la consulta con una excepción. Si es false, la fila fallida recibe el valor predeterminado para el tipo de columna (cadena vacía para String) y el procesamiento continúa.