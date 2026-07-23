Skip to main content
Estos ajustes están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente.

query_profiler_cpu_time_period_ns

Establece el período de un temporizador del reloj de CPU del perfilador de consultas. Este temporizador cuenta solo el tiempo de CPU. Valores posibles:
  • Un número entero positivo de nanosegundos. Valores recomendados:
    • 10000000 (100 veces por segundo) nanosegundos o más para consultas individuales.
    • 1000000000 (una vez por segundo) para el perfilado de todo el clúster.
  • 0 para desactivar el temporizador.
Véase también:

query_profiler_real_time_period_ns

Establece el período de un temporizador de tiempo real para el perfilador de consultas. El temporizador de tiempo real mide el tiempo real transcurrido. Valores posibles:
  • Número entero positivo, en nanosegundos. Valores recomendados:
    • 10000000 (100 veces por segundo) nanosegundos o menos para consultas individuales.
    • 1000000000 (una vez por segundo) para el perfilado en todo el clúster.
  • 0 para desactivar el temporizador.
Véase también: Valor predeterminado de Cloud: 3000000000.
Última modificación el 23 de julio de 2026