Establece el período de un temporizador del reloj de CPU del perfilador de consultas. Este temporizador cuenta solo el tiempo de CPU. Valores posibles:
query_profiler_cpu_time_period_ns
-
Un número entero positivo de nanosegundos.
Valores recomendados:
- 10000000 (100 veces por segundo) nanosegundos o más para consultas individuales.
- 1000000000 (una vez por segundo) para el perfilado de todo el clúster.
- 0 para desactivar el temporizador.
- Tabla del sistema trace_log
Establece el período de un temporizador de tiempo real para el perfilador de consultas. El temporizador de tiempo real mide el tiempo real transcurrido. Valores posibles:
query_profiler_real_time_period_ns
-
Número entero positivo, en nanosegundos.
Valores recomendados:
- 10000000 (100 veces por segundo) nanosegundos o menos para consultas individuales.
- 1000000000 (una vez por segundo) para el perfilado en todo el clúster.
- 0 para desactivar el temporizador.
- Tabla del sistema trace_log
3000000000.