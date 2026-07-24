Estos ajustes están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente

Permite escribir consultas SELECT simples sin la palabra clave SELECT al principio, lo que facilita su uso como calculadora; por ejemplo, 1 + 2 se convierte en una consulta válida.

En clickhouse-local , está habilitado de forma predeterminada y se puede deshabilitar explícitamente.

Si no está vacía, las consultas sin FROM en el nivel superior leerán de esta tabla en lugar de system.one.

Se usa en clickhouse-local para procesar los datos de entrada. Un usuario puede establecer el SETTING explícitamente, pero no está pensada para este tipo de uso.

Las subconsultas no se ven afectadas por este SETTING (ni las subconsultas escalares ni las subconsultas de FROM o IN). Los SELECT del nivel superior en cadenas de UNION, INTERSECT y EXCEPT se tratan de manera uniforme y se ven afectados por este SETTING, independientemente de cómo se agrupen entre paréntesis. No está especificado cómo afecta este SETTING a las vistas ni a las consultas distribuidas.

El SETTING acepta un nombre de tabla (en cuyo caso la tabla se resuelve desde la base de datos actual) o un nombre calificado con el formato ‘database.table’. Tanto los nombres de la base de datos como los de la tabla deben ir sin comillas; solo se permiten identificadores simples.

Si está habilitado y aún no se está dentro de una transacción, encapsula la consulta en una transacción completa (begin + commit o rollback)