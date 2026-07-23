Documentación del modificador de tipo de dato Nullable en ClickHouse

T . Por ejemplo, una columna de tipo Nullable(Int8) puede almacenar valores de tipo Int8 , y las filas que no tengan valor almacenarán NULL . Permite almacenar un marcador especial ( NULL ) que denota un “valor ausente” junto con los valores normales permitidos por. Por ejemplo, una columna de tipopuede almacenar valores de tipo, y las filas que no tengan valor almacenarán

T no puede ser ninguno de los siguientes tipos de datos compuestos:

Array — No compatible

Map — No compatible

Tuple — Soporte beta disponible*

Sin embargo, los tipos de datos compuestos pueden contener valores de tipo Nullable , p. ej., Array(Nullable(Int8)) o Tuple(Nullable(String), Nullable(Int64)) .

Beta: Tuples Nullable Nullable(Tuple(…)) es compatible cuando enable_nullable_tuple_type = 1 está habilitado.

Un campo de tipo Nullable no puede incluirse en los índices de tablas.

NULL es el valor predeterminado para cualquier tipo Nullable , a menos que se especifique lo contrario en la configuración del servidor de ClickHouse.

​ Características de almacenamiento

Para almacenar valores de tipo Nullable en una columna de una tabla, ClickHouse utiliza un archivo independiente con máscaras NULL , además del archivo normal con los valores. Las entradas del archivo de máscaras permiten a ClickHouse distinguir entre NULL y el valor predeterminado del tipo de dato correspondiente para cada fila de la tabla. Debido a este archivo adicional, una columna Nullable consume más espacio de almacenamiento que una columna normal equivalente.

El uso de Nullable casi siempre afecta negativamente al rendimiento; téngalo en cuenta al diseñar sus bases de datos.

​ Cómo encontrar NULL

Es posible localizar valores NULL en una columna usando la subcolumna null sin necesidad de leer la columna completa. Devuelve 1 si el valor correspondiente es NULL y 0 en caso contrario.

Ejemplo

Query CREATE TABLE nullable ( `n` Nullable(UInt32)) ENGINE = MergeTree ORDER BY tuple(); INSERT INTO nullable VALUES ( 1 ) ( NULL ) ( 2 ) ( NULL ); SELECT n . null FROM nullable;

Response ┌─n.null─┐ │ 0 │ │ 1 │ │ 0 │ │ 1 │ └────────┘

​ Ejemplo de uso

CREATE TABLE t_null (x Int8, y Nullable(Int8)) ENGINE TinyLog

INSERT INTO t_null VALUES ( 1 , NULL ), ( 2 , 3 )

SELECT x + y FROM t_null