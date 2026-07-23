T. Por ejemplo, una columna de tipo
Nullable(Int8) puede almacenar valores de tipo
Int8, y las filas que no tengan valor almacenarán
NULL.
T no puede ser ninguno de los siguientes tipos de datos compuestos:
Sin embargo, los tipos de datos compuestos pueden contener valores de tipo
Nullable, p. ej.,
Array(Nullable(Int8)) o
Tuple(Nullable(String), Nullable(Int64)).
Un campo de tipo
Beta: Tuples Nullable
- Nullable(Tuple(…)) es compatible cuando
enable_nullable_tuple_type = 1está habilitado.
Nullable no puede incluirse en los índices de tablas.
NULL es el valor predeterminado para cualquier tipo
Nullable, a menos que se especifique lo contrario en la configuración del servidor de ClickHouse.
Para almacenar valores de tipo
Características de almacenamiento
Nullable en una columna de una tabla, ClickHouse utiliza un archivo independiente con máscaras
NULL, además del archivo normal con los valores. Las entradas del archivo de máscaras permiten a ClickHouse distinguir entre
NULL y el valor predeterminado del tipo de dato correspondiente para cada fila de la tabla. Debido a este archivo adicional, una columna
Nullable consume más espacio de almacenamiento que una columna normal equivalente.
El uso de
Nullable casi siempre afecta negativamente al rendimiento; téngalo en cuenta al diseñar sus bases de datos.
Es posible localizar valores
Cómo encontrar NULL
NULL en una columna usando la subcolumna
null sin necesidad de leer la columna completa. Devuelve
1 si el valor correspondiente es
NULL y
0 en caso contrario.
Ejemplo
Query
CREATE TABLE nullable (`n` Nullable(UInt32)) ENGINE = MergeTree ORDER BY tuple();
INSERT INTO nullable VALUES (1) (NULL) (2) (NULL);
SELECT n.null FROM nullable;
Response
┌─n.null─┐
│ 0 │
│ 1 │
│ 0 │
│ 1 │
└────────┘
Ejemplo de uso
CREATE TABLE t_null(x Int8, y Nullable(Int8)) ENGINE TinyLog
INSERT INTO t_null VALUES (1, NULL), (2, 3)
SELECT x + y FROM t_null
┌─plus(x, y)─┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │
│ 5 │
└────────────┘