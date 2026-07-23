Estas opciones de configuración están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente

Longitud máxima de un nombre de campo en los encabezados de la solicitud HTTP, los parámetros de consulta y los datos de formulario.

Longitud máxima del valor de un campo en los encabezados de la solicitud HTTP, los parámetros de consulta y los datos de formulario.

Número máximo de campos en los encabezados de la solicitud HTTP, los parámetros de consulta y los datos de formulario.

Límite del tamaño del contenido multipart/form-data. Esta configuración no puede procesarse a partir de parámetros de URL y debe establecerse en un perfil de usuario. Tenga en cuenta que el contenido se procesa y las tablas externas se crean en memoria antes de que comience la ejecución de la consulta. Este es el único límite que surte efecto en esa etapa (los límites de uso máximo de memoria y de tiempo máximo de ejecución no surten efecto mientras se leen datos de formulario HTTP).

Tamaño total máximo, en bytes, de todos los encabezados de la solicitud HTTP (nombres y valores combinados).

Límite del tamaño de los datos de la solicitud utilizados como parámetro de consulta en solicitudes HTTP predefinidas.

Número máximo de intentos de lectura mediante HTTP.

Establece la longitud máxima del URI de una solicitud HTTP.

Valores posibles: