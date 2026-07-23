Longitud máxima de un nombre de campo en los encabezados de la solicitud HTTP, los parámetros de consulta y los datos de formulario.
http_max_field_name_size
Longitud máxima del valor de un campo en los encabezados de la solicitud HTTP, los parámetros de consulta y los datos de formulario.
http_max_field_value_size
Número máximo de campos en los encabezados de la solicitud HTTP, los parámetros de consulta y los datos de formulario.
http_max_fields
Límite del tamaño del contenido multipart/form-data. Esta configuración no puede procesarse a partir de parámetros de URL y debe establecerse en un perfil de usuario. Tenga en cuenta que el contenido se procesa y las tablas externas se crean en memoria antes de que comience la ejecución de la consulta. Este es el único límite que surte efecto en esa etapa (los límites de uso máximo de memoria y de tiempo máximo de ejecución no surten efecto mientras se leen datos de formulario HTTP).
http_max_multipart_form_data_size
Tamaño total máximo, en bytes, de todos los encabezados de la solicitud HTTP (nombres y valores combinados).
http_max_request_header_size
Límite del tamaño de los datos de la solicitud utilizados como parámetro de consulta en solicitudes HTTP predefinidas.
http_max_request_param_data_size
Número máximo de intentos de lectura mediante HTTP.
http_max_tries
Establece la longitud máxima del URI de una solicitud HTTP. Valores posibles:
http_max_uri_size
- Un entero positivo.