Estos ajustes están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente

Cantidad máxima de análisis que realiza el intérprete.

El límite de la cantidad de series creadas por la función generateSerialID .

Como cada serie representa un nodo en Keeper, se recomienda no tener más de un par de millones.

La velocidad máxima de lectura, en bytes por segundo, para una copia de seguridad concreta en el servidor. Cero significa que no hay límite.

En ClickHouse, los datos se procesan en bloques, que son conjuntos de partes de columnas. Los ciclos internos de procesamiento de un solo bloque son eficientes, pero procesar cada bloque conlleva costes apreciables.

La configuración max_block_size indica el número máximo recomendado de filas que se deben incluir en un solo bloque al cargar datos desde tablas. No siempre se cargan de la tabla bloques del tamaño de max_block_size : si ClickHouse determina que es necesario recuperar menos datos, se procesa un bloque más pequeño.

El tamaño del bloque no debe ser demasiado pequeño, para evitar costes apreciables al procesar cada bloque. Tampoco debe ser demasiado grande, para garantizar que las consultas con una cláusula LIMIT se ejecuten rápidamente después de procesar el primer bloque. Al configurar max_block_size , el objetivo debe ser evitar consumir demasiada memoria al extraer un gran número de columnas en varios hilos y preservar al menos cierta localidad de caché.

El número máximo de columnas que se pueden leer de una tabla en una sola consulta. Si una consulta requiere leer más columnas que el número especificado, se lanza una excepción.

Esta configuración es útil para evitar consultas demasiado complejas.

El valor 0 significa que no hay límite.

El tamaño máximo de los bloques de datos no comprimidos antes de comprimirlos para escribirlos en una tabla. El valor predeterminado es 1,048,576 (1 MiB). Especificar un tamaño de bloque más pequeño suele reducir ligeramente la relación de compresión; la velocidad de compresión y descompresión aumenta un poco debido a la localidad de caché, y se reduce el consumo de memoria.

Esta es una configuración de nivel experto y no debería cambiarla si apenas está empezando con ClickHouse.

No confunda los bloques para compresión (un fragmento de memoria compuesto por bytes) con los bloques para el procesamiento de consultas (un conjunto de filas de una tabla).

Número máximo de snapshots de Paimon que se pueden consumir en cada lectura incremental. 0 significa sin límite.

Tiempo máximo estimado de ejecución de la consulta, en segundos. Se comprueba en cada bloque de datos cuando se agota timeout_before_checking_execution_speed

Tamaño máximo del árbol de sintaxis de la consulta, en número de nodos, tras la expansión de alias y del asterisco.

Número de reintentos al recuperar una partición desde otro host.

SELECT con el modificador Establece el número máximo de hilos en paralelo para la fase de lectura de datos de la consultacon el modificador FINAL

Valores posibles:

Entero positivo.

0 o 1 — Desactivado. Las consultas SELECT se ejecutan en un solo hilo.

Número máximo de saltos de redirección HTTP GET permitidos. Garantiza que haya medidas de seguridad adicionales para evitar que un servidor malicioso redirija sus solicitudes a servicios inesperados.



Esto ocurre cuando un servidor externo redirige a otra dirección, pero esa dirección parece ser interna a la infraestructura de la empresa y, al enviar una solicitud HTTP a un servidor interno, podría solicitar una API interna desde la red interna, omitir la autenticación o incluso consultar otros servicios, como Redis o Memcached. Si no tiene una infraestructura interna (incluido algo que se ejecute en su localhost), o si confía en el servidor, es seguro permitir redirecciones. No obstante, tenga en cuenta que, si la URL usa HTTP en lugar de HTTPS, tendrá que confiar no solo en el servidor remoto, sino también en su ISP y en todas las redes intermedias.

Valor predeterminado de Cloud: 10 .

Las consultas SELECT con un LIMIT superior a este ajuste no pueden usar índices de similitud vectorial. Esto ayuda a evitar desbordamientos de memoria en los índices de similitud vectorial.

Número máximo de particiones de la tabla para aplicar la optimizació

Proporción máxima entre los tiempos de espera de la CPU del SO (métrica OSCPUWaitMicroseconds) y de actividad (métrica OSCPUVirtualTimeMicroseconds) para considerar rechazar consultas. Se utiliza interpolación lineal entre la proporción mínima y la máxima para calcular la probabilidad; en este punto, la probabilidad es 1.

El número máximo de réplicas para cada segmento al ejecutar una consulta.

Posibles valores:

Entero positivo.

Información adicional

Esta opción puede producir resultados diferentes según la configuración utilizada.

​ Procesamiento en paralelo con la clave SAMPLE

Una consulta puede procesarse más rápido si se ejecuta en varios servidores en paralelo. Sin embargo, el rendimiento de la consulta puede degradarse en los siguientes casos:

La posición de la clave de muestreo dentro de la clave de partición no permite realizar exploraciones de rango eficientes.

Añadir una clave de muestreo a la tabla hace que el filtrado por otras columnas sea menos eficiente.

La clave de muestreo es una expresión costosa de calcular.

La distribución de latencia del clúster tiene una cola larga, por lo que consultar más servidores aumenta la latencia total de la consulta.

​ Procesamiento en paralelo mediante parallel_replicas_custom_key

Esta configuración es útil para cualquier tabla replicada.

El número máximo de hilos para analizar datos en formatos de entrada que admiten análisis en paralelo. De forma predeterminada, se calcula automáticamente.

Restricción para eliminar particiones en tiempo de consulta. El valor 0 significa que puede eliminar particiones sin ninguna restricción.

Valor predeterminado en Cloud: 1 TB.

Esta configuración de consulta anula la configuración equivalente del servidor; consulte max_partition_size_to_drop

Limita la cantidad de partes que se pueden mover en una sola consulta. Cero significa que no hay límite.

Si el número de filas que se leerán del índice de proyección es menor o igual que este umbral, ClickHouse intentará aplicar el índice de proyección durante la ejecución de la consulta.

El número máximo de bytes de una cadena de consulta que analiza el analizador de SQL. Los datos de la cláusula VALUES de las consultas INSERT se procesan mediante un analizador de flujo independiente (que consume O(1) de RAM) y no se ven afectados por esta restricción.

max_query_size no puede establecerse dentro de una consulta SQL (por ejemplo, SELECT now() SETTINGS max_query_size=10000 ) porque ClickHouse necesita asignar un búfer para analizar la consulta, y el tamaño de ese búfer lo determina la configuración max_query_size , que debe establecerse antes de ejecutar la consulta.

Profundidad máxima de evaluación de CTE recursivas

Deshabilita las réplicas con retraso en las consultas distribuidas. Consulte Replicación

Establece el tiempo en segundos. Si el retraso de una réplica es mayor o igual que el valor establecido, esa réplica no se utiliza.

Valores posibles:

Entero positivo.

0 — No se comprueba el retraso de las réplicas.

Para evitar el uso de cualquier réplica con un retraso distinto de cero, establezca este parámetro en 1.

Se usa al ejecutar SELECT en una tabla distribuida que apunta a tablas replicadas.

Tamaño máximo en bytes de la caché de búsqueda inversa en Diccionario por consulta usada por la función dictGetKeys . La caché almacena tuplas de claves serializadas por valor de atributo para evitar volver a escanear el Diccionario dentro de la misma consulta. Cuando se alcanza el límite, las entradas se desalojan mediante LRU. Establezca 0 para desactivar la caché.

Número máximo de sesiones simultáneas por usuario autenticado en el servidor de ClickHouse.

Ejemplo:

< profiles > < single_session_profile > < max_sessions_for_user > 1 </ max_sessions_for_user > </ single_session_profile > < two_sessions_profile > < max_sessions_for_user > 2 </ max_sessions_for_user > </ two_sessions_profile > < unlimited_sessions_profile > < max_sessions_for_user > 0 </ max_sessions_for_user > </ unlimited_sessions_profile > </ profiles > < users > <!-- User Alice can connect to a ClickHouse server no more than once at a time. --> < Alice > < profile > single_session_user </ profile > </ Alice > <!-- User Bob can use 2 simultaneous sessions. --> < Bob > < profile > two_sessions_profile </ profile > </ Bob > <!-- User Charles can use arbitrarily many of simultaneous sessions. --> < Charles > < profile > unlimited_sessions_profile </ profile > </ Charles > </ users >

Valores posibles:

Entero positivo

0 - número infinito de sesiones simultáneas (predeterminado)

Si una consulta tiene más subconsultas anidadas que el número especificado, se genera una excepción.

Esto le permite realizar una comprobación básica para evitar que los usuarios de su clúster escriban consultas excesivamente complejas.

Restricción para eliminar tablas en tiempo de consulta. El valor 0 significa que puede eliminar todas las tablas sin ninguna restricción.

Valor predeterminado de Cloud: 1 TB.

Esta configuración de consulta anula la configuración equivalente del servidor; consulte max_table_size_to_drop

Las asignaciones y liberaciones de memoria pequeñas se agrupan en una variable local del thread y solo se rastrean o perfilan cuando una cantidad (en valor absoluto) supera el valor especificado. Si este valor es mayor que ‘memory_profiler_step’, se reducirá en la práctica a ‘memory_profiler_step’.