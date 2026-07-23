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Estas opciones de configuración están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente.

max_distributed_connections

El número máximo de conexiones simultáneas con servidores remotos para el procesamiento distribuido de una única consulta en una única tabla Distributed. Recomendamos establecer un valor no inferior al número de servidores del clúster. Los siguientes parámetros solo se utilizan al crear tablas Distributed (y al iniciar un servidor), por lo que no hay motivo para cambiarlos en tiempo de ejecución.

max_distributed_depth

Limita la profundidad máxima de las consultas recursivas en las tablas Distributed. Si se supera este valor, el servidor lanza una excepción. Valores posibles:
  • Entero positivo.
  • 0 — Profundidad ilimitada.
Última modificación el 23 de julio de 2026