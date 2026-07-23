Estas opciones de configuración están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente

El número máximo de conexiones simultáneas con servidores remotos para el procesamiento distribuido de una única consulta en una única tabla Distributed. Recomendamos establecer un valor no inferior al número de servidores del clúster.

Los siguientes parámetros solo se utilizan al crear tablas Distributed (y al iniciar un servidor), por lo que no hay motivo para cambiarlos en tiempo de ejecución.

Limita la profundidad máxima de las consultas recursivas en las tablas Distributed

Si se supera este valor, el servidor lanza una excepción.

Valores posibles: