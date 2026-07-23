Formato de la entrada de AggregateFunction durante las operaciones INSERT. Valores posibles:
aggregate_function_input_format
state— Cadena binaria con el estado serializado (valor predeterminado). Este es el comportamiento predeterminado, en el que se espera que los valores de AggregateFunction sean datos binarios.
value— El formato espera un único valor del argumento de la función de agregación o, en caso de varios argumentos, una tupla con ellos. Se deserializarán mediante el IDataType correspondiente o DataTypeTuple y luego se agregarán para formar el estado.
array— El formato espera un Array de valores, como se describe en la opción
valueanterior. Todos los elementos del array se agregarán para formar el estado.
Con
CREATE TABLE example (
user_id UInt64,
avg_session_length AggregateFunction(avg, UInt32)
);
aggregate_function_input_format = 'value':
Con
INSERT INTO example FORMAT CSV
123,456
aggregate_function_input_format = 'array':
Nota: los formatos
INSERT INTO example FORMAT CSV
123,"[456,789,101]"
value y
array son más lentos que el formato
state predeterminado, ya que requieren crear y agregar valores durante la inserción.
Activa o desactiva la reescritura de todas las funciones de agregación de una consulta, añadiéndoles el sufijo -OrNull. Actívelo para garantizar la compatibilidad con el estándar SQL. Se implementa mediante la reescritura de consultas (de forma similar a la configuración count_distinct_implementation) para obtener resultados coherentes en las consultas distribuidas. Valores posibles:
aggregate_functions_null_for_empty
- 0 — Deshabilitado.
- 1 — Habilitado.
Con
SELECT SUM(-1), MAX(0) FROM system.one WHERE 0;
aggregate_functions_null_for_empty = 0 se obtendría:
Con
┌─SUM(-1)─┬─MAX(0)─┐
│ 0 │ 0 │
└─────────┴────────┘
aggregate_functions_null_for_empty = 1, el resultado sería:
┌─SUMOrNull(-1)─┬─MAXOrNull(0)─┐
│ NULL │ NULL │
└───────────────┴──────────────┘