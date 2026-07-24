Estos ajustes están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente

Habilita la agregación independiente de las particiones en hilos separados cuando la clave de partición coincide con la clave de group by. Resulta beneficioso cuando el número de particiones es cercano al número de núcleos y las particiones tienen aproximadamente el mismo tamaño. Las heurísticas de ReadFromMergeTree desactivan automáticamente la optimización para distribuciones desfavorables (muy pocas particiones, demasiadas particiones o tamaños de partición muy desiguales); consulta force_aggregate_partitions_independently para omitir esas comprobaciones.

Los motores File/S3 y la función de tabla interpretarán las rutas con ’::’ como <archive> :: <file> si el archivo tiene la extensión correcta.

Usa el grupo de E/S en segundo plano para leer desde tablas MergeTree. Esta configuración puede mejorar el rendimiento de las consultas limitadas por E/S.

Cuando está habilitado, ClickHouse calculará el tamaño de los archivos necesarios para leer cada subcolumna, lo que mejora el cálculo de los tamaños de las tareas y los bloques.

Si está habilitado, en las solicitudes hedged podemos iniciar una nueva conexión hasta recibir el primer paquete de datos, incluso si ya se ha registrado cierto progreso (aunque el progreso no se haya actualizado durante el tiempo de espera de receive_data_timeout ); de lo contrario, se deshabilita el cambio de réplica después de la primera vez que se registra progreso.

Permite la consulta CREATE INDEX sin TYPE. La consulta se ignorará. Creado para pruebas de compatibilidad con SQL.

Permite usar un código de error personalizado en la función throwIf(). Si es true, las excepciones lanzadas pueden tener códigos de error inesperados.

Si se establece en true, un usuario puede ejecutar consultas DDL.

Si se establece en true, se permite a un usuario ejecutar consultas DDL distribuidas.

Permite las consultas ALTER TABLE … DROP DETACHED PART[ITION] …

Permite usar el tipo Dynamic en las claves de JOIN. Se añadió por compatibilidad. No se recomienda usar el tipo Dynamic en las claves de JOIN, porque la comparación con otros tipos puede dar lugar a resultados inesperados.

Permite ejecutar la función multiIf de forma columnar

Habilita la función fuzzQuery , que aplica mutaciones aleatorias del AST a una cadena de consulta.

Permite un algoritmo de planificación de JOIN más general, capaz de manejar condiciones más complejas, pero solo funciona con hash join. Si hash join no está habilitado, se usa el algoritmo habitual de planificación de JOIN independientemente del valor de esta configuración.

Permite usar la función getClientHTTPHeader , que permite obtener el valor de un encabezado de la solicitud HTTP actual. No está habilitada de forma predeterminada por motivos de seguridad, porque algunos encabezados, como Cookie , podrían contener información sensible. Ten en cuenta que los encabezados X-ClickHouse-* , Authentication y Authorization siempre están restringidos y no se pueden obtener con esta función.

Permite el uso de funciones que utilizan la biblioteca Hyperscan. Desactívelo para evitar tiempos de compilación potencialmente largos y un uso excesivo de recursos.

Permite usar ‘ALTER TABLE … EXECUTE remove_orphan_files()’ en tablas Iceberg.

Aliases: allow_experimental_insert_into_iceberg

Permite ejecutar consultas insert en Iceberg.

Activa o desactiva las funciones de introspección para el perfilado de consultas.

Valores posibles:

1 — Funciones de introspección activadas.

0 — Funciones de introspección desactivadas.

Véase también

Permite que la clave primaria de MergeTree y los índices de omisión descarten gránulos para predicados WHERE / PREWHERE que incluyan coalesce o ifNull . Sin esta configuración, esos predicados son opacos al análisis de índices y no permiten descartar, por lo que se siguen leyendo gránulos que no pueden coincidir. Esto solo afecta a qué gránulos se leen; los resultados de la consulta no cambian, porque las filas se siguen filtrando mediante el predicado original.

Antes del análisis de índices, se reescriben dos patrones de predicados:

Una comparación con coalesce / ifNull , como coalesce(a, b) = 5 , se convierte en una disyunción para que un índice sobre cada argumento pueda descartar: a = 5 OR (a IS NULL AND b = 5) , ampliado a más argumentos.

/ , como , se convierte en una disyunción para que un índice sobre cada argumento pueda descartar: , ampliado a más argumentos. Un coalesce / ifNull con un valor predeterminado falso (cero) usado directamente como condición, como ifNull(a = 5, 0) o coalesce(a = 5, 0) , se simplifica a su predicado interno a = 5 . Estas envolturas reducen el resultado ternario del predicado interno a un booleano definido (asignando NULL a false ).

Habilita la evaluación independiente de LIMIT BY por partición en hilos separados cuando la expresión de partición es una función determinista de las columnas de LIMIT BY .

Permite CREATE MATERIALIZED VIEW con una consulta SELECT que haga referencia a tablas o columnas inexistentes. Debe seguir siendo sintácticamente válida. No se aplica a las MV refrescables. No se aplica si el esquema de la MV debe inferirse a partir de la consulta SELECT (es decir, si CREATE no tiene lista de columnas ni cláusula TO). Puede usarse para crear una MV antes de su tabla de origen.

Permite crear índices de omisión minmax en columnas JSON (Object). Está deshabilitado de forma predeterminada porque la ruta de serialización del índice minmax no puede manejar valores de Field heterogéneos que pueden contener las columnas JSON.

Permite sobrescribir de forma predeterminada los campos de las colecciones con nombre.

Permite ejecutar operaciones ALTER que afectan no solo a los metadatos de las tablas, sino también a los datos en disco

Permite argumentos de zona horaria no constantes en determinadas funciones relacionadas con el tiempo, como toTimeZone(), fromUnixTimestamp*(), snowflakeIDToDateTime*(). Esta configuración existe únicamente por motivos de compatibilidad. En ClickHouse, la zona horaria es una propiedad del tipo de dato y, por extensión, de la columna. Habilitar esta configuración da la impresión errónea de que distintos valores dentro de una columna pueden tener distintas zonas horarias. Por lo tanto, no habilite esta configuración.

Controla si las subcolumnas extraídas de tipo Tuple(...) pueden tener el tipo Nullable(Tuple(...)) .

false : Devuelve Tuple(...) y usa valores de tupla predeterminados para las filas en las que falta la subcolumna.

: Devuelve y usa valores de tupla predeterminados para las filas en las que falta la subcolumna. true : Devuelve Nullable(Tuple(...)) y usa NULL para las filas en las que falta la subcolumna.

Esta configuración controla solo el comportamiento de las subcolumnas extraídas. No controla si se pueden crear columnas Nullable(Tuple(...)) en tablas; eso lo controla enable_nullable_tuple_type .

ClickHouse usa el valor de esta configuración cargado al iniciar el servidor. Los cambios realizados con SET o con SETTINGS a nivel de consulta no cambian el comportamiento de las subcolumnas extraídas. Para cambiar el comportamiento de las subcolumnas extraídas, actualiza allow_nullable_tuple_in_extracted_subcolumns en la configuración del perfil de inicio (por ejemplo, users.xml) y reinicia el servidor.

Permite pasar argumentos a las funciones de ventana RANK y DENSE_RANK para mantener la compatibilidad con versiones anteriores.

Según el estándar SQL, RANK y DENSE_RANK no aceptan argumentos: clasifican las filas basándose únicamente en la window OVER (ORDER BY ...) . En las versiones de ClickHouse anteriores a la 26.5, consultas como RANK(x) OVER (...) aceptaban e ignoraban silenciosamente el argumento, lo que generaba confusión entre los usuarios (el argumento visible sugería que influía en la clasificación, pero no era así).

Cuando esta configuración es false (la predeterminada), RANK y DENSE_RANK rechazan cualquier argumento y lanzan NUMBER_OF_ARGUMENTS_DOESNT_MATCH . Cuando se establece en true , se restaura el comportamiento flexible heredado: los argumentos se ignoran silenciosamente, igual que antes de la versión 26.5.

Permite reordenar las condiciones al moverlas de WHERE a PREWHERE para optimizar el filtrado

Permite que ALTER TABLE ... REPLACE PARTITION ... FROM ... elimine silenciosamente la partición de destino cuando la tabla de origen no tiene partes en esa partición.

REPLACE PARTITION desde una tabla de origen que no tiene datos en la partición solicitada genera una excepción, porque en ese caso la operación pasa, en la práctica, a ser un DROP PARTITION silencioso en el destino (se eliminan los datos del destino y nada los sustituye), una causa habitual de pérdida accidental de datos (consulta De forma predeterminada, esto no está permitido:desde una tabla de origen que no tiene datos en la partición solicitada genera una excepción, porque en ese caso la operación pasa, en la práctica, a ser unsilencioso en el destino (se eliminan los datos del destino y nada los sustituye), una causa habitual de pérdida accidental de datos (consulta #23727 ).

Habilita esta configuración para restaurar el comportamiento anterior, por ejemplo, cuando uses intencionadamente una partición de origen vacía para borrar datos del destino. Si quieres eliminarla sin condiciones, es preferible usar ALTER TABLE ... DROP PARTITION ... .

Controla si se permite o no SETTINGS después de FORMAT en las consultas INSERT . No se recomienda usarlo, ya que puede interpretar parte de SETTINGS como valores.

Ejemplo:

INSERT INTO FUNCTION null ( 'foo String' ) SETTINGS max_threads = 1 VALUES ( 'bar' );

Pero la siguiente consulta solo funcionará con allow_settings_after_format_in_insert :

SET allow_settings_after_format_in_insert = 1 ; INSERT INTO FUNCTION null ( 'foo String' ) VALUES ( 'bar' ) SETTINGS max_threads = 1 ;

Valores posibles:

0 — No permitir.

1 — Permitir.

Use esta configuración solo para mantener la compatibilidad con versiones anteriores si sus casos de uso dependen de la sintaxis anterior.

Permite usar la library simdjson en las funciones ‘JSON*’ si hay disponibles instrucciones AVX2. Si se desactiva, se usará rapidjson.

Permite generar la salida de columnas con tipos especiales de serialización, como Sparse y Replicated, sin convertirlas a una representación de columna completa. Ayuda a evitar copias de datos innecesarias durante el formateo.

Permite lecturas sin restricciones (sin condición sobre la ruta) desde la tabla system.zookeeper; puede resultar útil, pero no es seguro para ZooKeeper