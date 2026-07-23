Skip to main content
Estas configuraciones están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente.

low_cardinality_allow_in_native_format

Permite o restringe el uso del tipo de dato LowCardinality con el formato Native. Si el uso de LowCardinality está restringido, servidor ClickHouse convierte las columnas LowCardinality en columnas ordinarias para las consultas SELECT y las columnas ordinarias en columnas LowCardinality para las consultas INSERT. Esta configuración es necesaria principalmente para client de terceros que no admiten el tipo de dato LowCardinality. Valores posibles:
  • 1 — El uso de LowCardinality no está restringido.
  • 0 — El uso de LowCardinality está restringido.

low_cardinality_max_dictionary_size

Establece el tamaño máximo, en filas, de un diccionario global compartido para el tipo de dato LowCardinality que puede escribirse en el sistema de archivos de almacenamiento. Esta configuración evita problemas de RAM en caso de crecimiento ilimitado del diccionario. Todos los datos que no pueden codificarse debido a la limitación del tamaño máximo del diccionario, ClickHouse los escribe de forma ordinaria. Valores posibles:
  • Cualquier entero positivo.

low_cardinality_use_single_dictionary_for_part

Activa o desactiva el uso de un único diccionario para la parte de datos. De forma predeterminada, el servidor ClickHouse supervisa el tamaño de los diccionarios y, si un diccionario se desborda, el servidor empieza a escribir el siguiente. Para impedir la creación de varios diccionarios, establezca low_cardinality_use_single_dictionary_for_part = 1. Valores posibles:
  • 1 — Se prohíbe crear varios diccionarios para la parte de datos.
  • 0 — No se prohíbe crear varios diccionarios para la parte de datos.
Última modificación el 23 de julio de 2026