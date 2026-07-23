Permite o restringe el uso del tipo de dato LowCardinality con el formato Native. Si el uso de
low_cardinality_allow_in_native_format
LowCardinality está restringido, servidor ClickHouse convierte las columnas
LowCardinality en columnas ordinarias para las consultas
SELECT y las columnas ordinarias en columnas
LowCardinality para las consultas
INSERT.
Esta configuración es necesaria principalmente para client de terceros que no admiten el tipo de dato
LowCardinality.
Valores posibles:
- 1 — El uso de
LowCardinalityno está restringido.
- 0 — El uso de
LowCardinalityestá restringido.
Establece el tamaño máximo, en filas, de un diccionario global compartido para el tipo de dato LowCardinality que puede escribirse en el sistema de archivos de almacenamiento. Esta configuración evita problemas de RAM en caso de crecimiento ilimitado del diccionario. Todos los datos que no pueden codificarse debido a la limitación del tamaño máximo del diccionario, ClickHouse los escribe de forma ordinaria. Valores posibles:
low_cardinality_max_dictionary_size
- Cualquier entero positivo.
Activa o desactiva el uso de un único diccionario para la parte de datos. De forma predeterminada, el servidor ClickHouse supervisa el tamaño de los diccionarios y, si un diccionario se desborda, el servidor empieza a escribir el siguiente. Para impedir la creación de varios diccionarios, establezca
low_cardinality_use_single_dictionary_for_part
low_cardinality_use_single_dictionary_for_part = 1.
Valores posibles:
- 1 — Se prohíbe crear varios diccionarios para la parte de datos.
- 0 — No se prohíbe crear varios diccionarios para la parte de datos.