Número predeterminado de tareas para la lectura paralela en una consulta distribuida. Las tareas se reparten entre las réplicas.
distributed_plan_default_reader_bucket_count
Número predeterminado de buckets para distributed shuffle-hash-join.
distributed_plan_default_shuffle_join_bucket_count
Ejecuta localmente todas las tareas de un plan de consulta distribuida. Útil para pruebas y depuración.
distributed_plan_execute_locally
Fuerza el tipo especificado de operadores Exchange entre las etapas de una consulta distribuida. Valores posibles:
distributed_plan_force_exchange_kind
- ” - no forzar ningún tipo de operadores Exchange; dejar que el optimizador elija,
- ‘Persisted’ - usar archivos temporales en almacenamiento de objetos,
- ‘Streaming’ - transmitir los datos de Exchange a través de la red.
Usa la estrategia de agregación Shuffle en lugar de PartialAggregation + Merge en el plan de consulta distribuida.
distributed_plan_force_shuffle_aggregation
Número máximo de filas para usar un broadcast join en lugar de un shuffle join en el plan de consulta distribuida.
distributed_plan_max_rows_to_broadcast
Elimina intercambios innecesarios del plan de consulta distribuida. Desactívelo para depuración.
distributed_plan_optimize_exchanges
Serializa el plan de consulta distribuida para su ejecución en las réplicas.
distributed_plan_prefer_replicas_over_workers
Cuántos workers sin estado se usarán para ejecutar esta consulta. Cero desactiva la reserva de workers sin estado para los planes distribuidos.