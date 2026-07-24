Ajustes de sesión de ClickHouse del grupo generado distributed_plan_*.

Estos ajustes están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente

Número predeterminado de tareas para la lectura paralela en una consulta distribuida. Las tareas se reparten entre las réplicas.

Número predeterminado de buckets para distributed shuffle-hash-join.

Ejecuta localmente todas las tareas de un plan de consulta distribuida. Útil para pruebas y depuración.

Fuerza el tipo especificado de operadores Exchange entre las etapas de una consulta distribuida.

Valores posibles:

” - no forzar ningún tipo de operadores Exchange; dejar que el optimizador elija,

‘Persisted’ - usar archivos temporales en almacenamiento de objetos,

‘Streaming’ - transmitir los datos de Exchange a través de la red.

Usa la estrategia de agregación Shuffle en lugar de PartialAggregation + Merge en el plan de consulta distribuida.

Número máximo de filas para usar un broadcast join en lugar de un shuffle join en el plan de consulta distribuida.

Elimina intercambios innecesarios del plan de consulta distribuida. Desactívelo para depuración.

Serializa el plan de consulta distribuida para su ejecución en las réplicas.

Cuántos workers sin estado se usarán para ejecutar esta consulta. Cero desactiva la reserva de workers sin estado para los planes distribuidos.