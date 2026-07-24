Skip to main content
Estos ajustes están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente.

distributed_plan_default_reader_bucket_count

Número predeterminado de tareas para la lectura paralela en una consulta distribuida. Las tareas se reparten entre las réplicas.

distributed_plan_default_shuffle_join_bucket_count

Número predeterminado de buckets para distributed shuffle-hash-join.

distributed_plan_execute_locally

Ejecuta localmente todas las tareas de un plan de consulta distribuida. Útil para pruebas y depuración.

distributed_plan_force_exchange_kind

Fuerza el tipo especificado de operadores Exchange entre las etapas de una consulta distribuida. Valores posibles:
  • ” - no forzar ningún tipo de operadores Exchange; dejar que el optimizador elija,
  • ‘Persisted’ - usar archivos temporales en almacenamiento de objetos,
  • ‘Streaming’ - transmitir los datos de Exchange a través de la red.

distributed_plan_force_shuffle_aggregation

Usa la estrategia de agregación Shuffle en lugar de PartialAggregation + Merge en el plan de consulta distribuida.

distributed_plan_max_rows_to_broadcast

Número máximo de filas para usar un broadcast join en lugar de un shuffle join en el plan de consulta distribuida.

distributed_plan_optimize_exchanges

Elimina intercambios innecesarios del plan de consulta distribuida. Desactívelo para depuración.

distributed_plan_prefer_replicas_over_workers

Serializa el plan de consulta distribuida para su ejecución en las réplicas.

distributed_plan_workers_num

Cuántos workers sin estado se usarán para ejecutar esta consulta. Cero desactiva la reserva de workers sin estado para los planes distribuidos.
Última modificación el 24 de julio de 2026