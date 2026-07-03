Contiene información sobre los ajustes de sesión del usuario actual.
Descripción
Columnas
name(String) — Nombre del ajuste.
value(String) — Valor del ajuste.
changed(UInt8) — Muestra si el ajuste se definió explícitamente en la configuración o se cambió explícitamente.
description(String) — Breve descripción del ajuste.
min(Nullable(String)) — Valor mínimo del ajuste, si se ha establecido alguno mediante restricciones. Si el ajuste no tiene valor mínimo, contiene NULL.
max(Nullable(String)) — Valor máximo del ajuste, si se ha establecido alguno mediante restricciones. Si el ajuste no tiene valor máximo, contiene NULL.
disallowed_values(Array(String)) — Lista de valores no permitidos
readonly(UInt8) — Muestra si el usuario actual puede cambiar el ajuste: 0 — El usuario actual puede cambiar el ajuste, 1 — El usuario actual no puede cambiar el ajuste.
type(String) — El tipo de valor que se puede asignar a este ajuste.
default(String) — Valor predeterminado del ajuste.
alias_for(String) — Nombre del ajuste original si este ajuste es un alias de otro ajuste.
is_obsolete(UInt8) — Muestra si un ajuste está obsoleto.
tier(Enum8(‘Production’ = 0, ‘Obsolete’ = 4, ‘Experimental’ = 8, ‘Beta’ = 12)) — Nivel de soporte de esta característica. Las características de ClickHouse se organizan en niveles, que varían según el estado actual de su desarrollo y las expectativas que se pueden tener al utilizarlas:
- PRODUCTION: La característica es estable, segura de usar y no presenta problemas al interactuar con otras características PRODUCTION.
- BETA: La característica es estable y segura. Se desconoce el resultado de usarla junto con otras características y no se garantiza su correcto funcionamiento. Se agradecen las pruebas y los informes.
- EXPERIMENTAL: La característica está en desarrollo. Está destinada solo a desarrolladores y entusiastas de ClickHouse. Puede funcionar o no, y podría eliminarse en cualquier momento.
- OBSOLETE: Ya no es compatible. O bien ya se ha eliminado o se eliminará en futuras versiones.
El siguiente ejemplo muestra cómo obtener información sobre los ajustes cuyo nombre contiene
Ejemplo
min_i.
SELECT *
FROM system.settings
WHERE name LIKE '%min_insert_block_size_%'
FORMAT Vertical
El uso de
Row 1:
──────
name: min_insert_block_size_rows
value: 1048449
changed: 0
description: Establece el número mínimo de filas en el bloque que pueden insertarse en una tabla mediante una consulta `INSERT`. Los bloques de menor tamaño se compactan en bloques más grandes.
Possible values:
- Entero positivo.
- 0 — Compactación desactivada.
min: ᴺᵁᴸᴸ
max: ᴺᵁᴸᴸ
readonly: 0
type: UInt64
default: 1048449
alias_for:
is_obsolete: 0
tier: Production
Row 2:
──────
name: min_insert_block_size_bytes
value: 268402944
changed: 0
description: Establece el número mínimo de bytes en el bloque que pueden insertarse en una tabla mediante una consulta `INSERT`. Los bloques de menor tamaño se compactan en bloques más grandes.
Possible values:
- Entero positivo.
- 0 — Compactación desactivada.
min: ᴺᵁᴸᴸ
max: ᴺᵁᴸᴸ
readonly: 0
type: UInt64
default: 268402944
alias_for:
is_obsolete: 0
tier: Production
Row 3:
──────
name: min_insert_block_size_rows_for_materialized_views
value: 0
changed: 0
description: Establece el número mínimo de filas en el bloque que pueden insertarse en una tabla mediante una consulta `INSERT`. Los bloques de menor tamaño se compactan en bloques más grandes. Esta configuración se aplica únicamente a los bloques insertados en una [vista materializada](/reference/statements/create/view). Al ajustar esta configuración, se controla la compactación de bloques al enviar datos a la vista materializada y se evita un uso excesivo de memoria.
Possible values:
- Cualquier entero positivo.
- 0 — Compactación desactivada.
## Ver también
- [min_insert_block_size_rows](/reference/settings/session-settings#min_insert_block_size_rows)
min: ᴺᵁᴸᴸ
max: ᴺᵁᴸᴸ
readonly: 0
type: UInt64
default: 0
alias_for:
is_obsolete: 0
tier: Production
Row 4:
──────
name: min_insert_block_size_bytes_for_materialized_views
value: 0
changed: 0
description: Establece el número mínimo de bytes en el bloque que pueden insertarse en una tabla mediante una consulta `INSERT`. Los bloques de menor tamaño se compactan en bloques más grandes. Esta configuración se aplica únicamente a los bloques insertados en una [vista materializada](/reference/statements/create/view). Al ajustar esta configuración, se controla la compactación de bloques al enviar datos a la vista materializada y se evita un uso excesivo de memoria.
Possible values:
- Cualquier entero positivo.
- 0 — Compactación desactivada.
## Ver también
- [min_insert_block_size_bytes](/reference/settings/session-settings#min_insert_block_size_bytes)
min: ᴺᵁᴸᴸ
max: ᴺᵁᴸᴸ
readonly: 0
type: UInt64
default: 0
alias_for:
is_obsolete: 0
tier: Production
WHERE changed puede ser útil, por ejemplo, cuando quieras comprobar:
- Si los ajustes definidos en los archivos de configuración se han cargado correctamente y se están utilizando.
- Qué ajustes han cambiado en la sesión actual.
SELECT * FROM system.settings WHERE changed AND name='load_balancing'