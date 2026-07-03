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Descripción

Contiene información sobre los ajustes de sesión del usuario actual.

Columnas

  • name (String) — Nombre del ajuste.
  • value (String) — Valor del ajuste.
  • changed (UInt8) — Muestra si el ajuste se definió explícitamente en la configuración o se cambió explícitamente.
  • description (String) — Breve descripción del ajuste.
  • min (Nullable(String)) — Valor mínimo del ajuste, si se ha establecido alguno mediante restricciones. Si el ajuste no tiene valor mínimo, contiene NULL.
  • max (Nullable(String)) — Valor máximo del ajuste, si se ha establecido alguno mediante restricciones. Si el ajuste no tiene valor máximo, contiene NULL.
  • disallowed_values (Array(String)) — Lista de valores no permitidos
  • readonly (UInt8) — Muestra si el usuario actual puede cambiar el ajuste: 0 — El usuario actual puede cambiar el ajuste, 1 — El usuario actual no puede cambiar el ajuste.
  • type (String) — El tipo de valor que se puede asignar a este ajuste.
  • default (String) — Valor predeterminado del ajuste.
  • alias_for (String) — Nombre del ajuste original si este ajuste es un alias de otro ajuste.
  • is_obsolete (UInt8) — Muestra si un ajuste está obsoleto.
  • tier (Enum8(‘Production’ = 0, ‘Obsolete’ = 4, ‘Experimental’ = 8, ‘Beta’ = 12)) — Nivel de soporte de esta característica. Las características de ClickHouse se organizan en niveles, que varían según el estado actual de su desarrollo y las expectativas que se pueden tener al utilizarlas:
  • PRODUCTION: La característica es estable, segura de usar y no presenta problemas al interactuar con otras características PRODUCTION.
  • BETA: La característica es estable y segura. Se desconoce el resultado de usarla junto con otras características y no se garantiza su correcto funcionamiento. Se agradecen las pruebas y los informes.
  • EXPERIMENTAL: La característica está en desarrollo. Está destinada solo a desarrolladores y entusiastas de ClickHouse. Puede funcionar o no, y podría eliminarse en cualquier momento.
  • OBSOLETE: Ya no es compatible. O bien ya se ha eliminado o se eliminará en futuras versiones.

Ejemplo

El siguiente ejemplo muestra cómo obtener información sobre los ajustes cuyo nombre contiene min_i.
El uso de WHERE changed puede ser útil, por ejemplo, cuando quieras comprobar:
  • Si los ajustes definidos en los archivos de configuración se han cargado correctamente y se están utilizando.
  • Qué ajustes han cambiado en la sesión actual.

Véase también

Última modificación el 3 de julio de 2026