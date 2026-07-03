Row 1:

──────

name: min_insert_block_size_rows

value: 1048449

changed: 0

description: Establece el número mínimo de filas en el bloque que pueden insertarse en una tabla mediante una consulta `INSERT`. Los bloques de menor tamaño se compactan en bloques más grandes.

Possible values:

- Entero positivo.

- 0 — Compactación desactivada.

min: ᴺᵁᴸᴸ

max: ᴺᵁᴸᴸ

readonly: 0

type: UInt64

default: 1048449

alias_for:

is_obsolete: 0

tier: Production

Row 2:

──────

name: min_insert_block_size_bytes

value: 268402944

changed: 0

description: Establece el número mínimo de bytes en el bloque que pueden insertarse en una tabla mediante una consulta `INSERT`. Los bloques de menor tamaño se compactan en bloques más grandes.

Possible values:

- Entero positivo.

- 0 — Compactación desactivada.

min: ᴺᵁᴸᴸ

max: ᴺᵁᴸᴸ

readonly: 0

type: UInt64

default: 268402944

alias_for:

is_obsolete: 0

tier: Production

Row 3:

──────

name: min_insert_block_size_rows_for_materialized_views

value: 0

changed: 0

description: Establece el número mínimo de filas en el bloque que pueden insertarse en una tabla mediante una consulta `INSERT`. Los bloques de menor tamaño se compactan en bloques más grandes. Esta configuración se aplica únicamente a los bloques insertados en una [vista materializada](/reference/statements/create/view). Al ajustar esta configuración, se controla la compactación de bloques al enviar datos a la vista materializada y se evita un uso excesivo de memoria.

Possible values:

- Cualquier entero positivo.

- 0 — Compactación desactivada.

## Ver también

- [min_insert_block_size_rows](/reference/settings/session-settings#min_insert_block_size_rows)

min: ᴺᵁᴸᴸ

max: ᴺᵁᴸᴸ

readonly: 0

type: UInt64

default: 0

alias_for:

is_obsolete: 0

tier: Production

Row 4:

──────

name: min_insert_block_size_bytes_for_materialized_views

value: 0

changed: 0

description: Establece el número mínimo de bytes en el bloque que pueden insertarse en una tabla mediante una consulta `INSERT`. Los bloques de menor tamaño se compactan en bloques más grandes. Esta configuración se aplica únicamente a los bloques insertados en una [vista materializada](/reference/statements/create/view). Al ajustar esta configuración, se controla la compactación de bloques al enviar datos a la vista materializada y se evita un uso excesivo de memoria.

Possible values:

- Cualquier entero positivo.

- 0 — Compactación desactivada.

## Ver también

- [min_insert_block_size_bytes](/reference/settings/session-settings#min_insert_block_size_bytes)

min: ᴺᵁᴸᴸ

max: ᴺᵁᴸᴸ

readonly: 0

type: UInt64

default: 0

alias_for:

is_obsolete: 0