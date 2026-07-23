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Estos ajustes están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente.

preferred_block_size_bytes

Esta configuración ajusta el tamaño del bloque de datos para el procesamiento de consultas y supone un ajuste avanzado adicional sobre la configuración más general max_block_size. Si las columnas son grandes y, con max_block_size filas, es probable que el tamaño del bloque supere la cantidad de bytes especificada, se reducirá para mejorar la localidad de caché de la CPU.

preferred_max_column_in_block_size_bytes

Límite del tamaño máximo de la columna en el bloque durante la lectura. Ayuda a reducir la cantidad de fallos de caché. Debe ser cercano al tamaño de la caché L2.

preferred_optimize_projection_name

Si se establece como una cadena no vacía, ClickHouse intentará aplicar la proyección especificada en la consulta. Valores posibles:
  • string: nombre de la proyección preferida
Última modificación el 23 de julio de 2026