Estos ajustes están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente

Esta configuración ajusta el tamaño del bloque de datos para el procesamiento de consultas y supone un ajuste avanzado adicional sobre la configuración más general max_block_size . Si las columnas son grandes y, con max_block_size filas, es probable que el tamaño del bloque supere la cantidad de bytes especificada, se reducirá para mejorar la localidad de caché de la CPU.

Límite del tamaño máximo de la columna en el bloque durante la lectura. Ayuda a reducir la cantidad de fallos de caché. Debe ser cercano al tamaño de la caché L2.

Si se establece como una cadena no vacía, ClickHouse intentará aplicar la proyección especificada en la consulta.

Valores posibles: