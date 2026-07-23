Estas configuraciones están disponibles en system.settings y se autogeneran a partir del código fuente

Permite realizar copias multiparte en S3.

Usa varios hilos para la carga multiparte de S3. Puede provocar un uso de memoria ligeramente mayor

Permite que el acceso a S3 originado desde SQL de usuario use credenciales administradas por el servidor.

Cuando está deshabilitado (valor predeterminado), las funciones de tabla s3 / s3Cluster , los motores S3 / S3Queue , las colecciones con nombre de S3, las definiciones dinámicas disk(type=s3, ...) , BACKUP / RESTORE TO S3 , las lecturas de datos de tablas de DataLake y las bases de datos DataLakeCatalog (Glue, BigLake) no pueden resolver credenciales desde el entorno, los metadatos de instancia (IMDS), IRSA, ECS, el perfil de instancia, SSO, los archivos de configuración/credenciales de AWS, la asunción de roles de STS basada en role_arn ni el servicio de metadatos OAuth de GCP. Una solicitud que pida una de esas fuentes administradas por el servidor (por ejemplo, use_environment_credentials = 1 , un role_arn o http_client = gcp_oauth ) sin proporcionar credenciales explícitas válidas se rechaza con ACCESS_DENIED . Una solicitud que no pida ninguna de ellas se envía sin firmar (anónima), igual que si se hubiera indicado NOSIGN .

Si una solicitud sin credenciales pide credenciales del entorno se determina mediante use_environment_credentials . Las colecciones con nombre lo establecen en 0 de forma predeterminada, por lo que una colección que solo especifica una URL lee de forma anónima. Las funciones de tabla s3 / s3Cluster y los motores S3 / S3Queue usan el valor predeterminado incorporado ( 1 ) salvo que la configuración <s3> del servidor indique lo contrario; configure <s3><use_environment_credentials>0</use_environment_credentials></s3> para que sus lecturas sin credenciales también sean anónimas de forma predeterminada (de lo contrario, esa solicitud se rechaza y debe usar NOSIGN ). Los discos definidos en la configuración del servidor no se ven afectados y siguen usando credenciales del entorno de forma predeterminada; las definiciones dinámicas disk(type = s3, ...) creadas por el usuario sí están sujetas a la restricción (véase arriba) y se rechazan cuando dependen de credenciales predeterminadas/del entorno.

Esto impide que un usuario autenticado haga que el servidor acceda a S3 con sus propias credenciales implícitas. Las credenciales proporcionadas explícitamente no se ven afectadas: las claves pasadas en la consulta, las claves estáticas de una colección con nombre (creada mediante SQL o definida en la configuración) y las claves de la configuración <s3> del servidor siguen funcionando.

La forma recomendada de dar acceso a S3 a las consultas de usuario es una colección con nombre con credenciales explícitas (o NOSIGN para buckets públicos): las claves no aparecen en el texto de la consulta y el uso de cada colección se controla con RBAC ( GRANT NAMED COLLECTION ON <name> TO <user> ), de modo que se concede a usuarios concretos acceso a buckets concretos en lugar de exponer la propia identidad del servidor.

Alcance (deliberadamente fuera de alcance): esta configuración bloquea solo las fuentes de credenciales implícitas del servidor enumeradas arriba. No bloquea access_key_id / secret_access_key estáticos aprovisionados por el operador desde la configuración <s3> del servidor ni desde una colección con nombre definida en la configuración: se tratan como credenciales explícitas y siguen funcionando. Tenga en cuenta, no obstante, que material de solicitud de la configuración como access_header o claves de cifrado del lado del servidor no se considera por sí solo una credencial en este caso: una solicitud que lleve solo ese material, pero no un par de claves explícitas (y con el valor predeterminado use_environment_credentials = 1 ), sigue rechazándose, porque de lo contrario recurriría a las credenciales implícitas del servidor. Ese endpoint también debe proporcionar claves explícitas, NOSIGN , use_environment_credentials = 0 o la excepción indicada a continuación.

Un client administrativo de confianza puede necesitar credenciales administradas por el servidor para operaciones legítimas (por ejemplo, adjuntar system tables en un disco s3_plain_rewritable mediante SQL). Habilite esta configuración en la sesión o el perfil de configuración de ese client para permitirlo.

Para BACKUP / RESTORE ... ON CLUSTER , el valor de esta configuración en el initiator se propaga a los demás hosts y se usa allí tal cual. Esos hosts ejecutan la continuación por host de la operación a través de la cola de DDL distribuido, de forma predeterminada sin el usuario del initiator, por lo que de otro modo evaluarían la restricción con respecto a su propio default profile; en su lugar, se conserva el valor del initiator, porque ya ha abierto el mismo backup destination con su propia configuración restringida. Una restricción readonly en el initiator sigue aplicándose (un initiator no fiable no puede habilitar la configuración para su propio backup on-cluster), por lo que esto no debilita la restricción.

Durabilidad de las tablas persistentes S3 y S3Queue : habilitar esto solo por sesión o perfil no es persistente tras un reinicio. Cuando el servidor vuelve a cargar una tabla de este tipo desde su definición almacenada (inicio o RESTORE ), reconstruye el cliente de S3 y vuelve a aplicar la restricción con el contexto de inicio, por lo que una tabla que dependía de credenciales administradas por el servidor y que se creó únicamente con una sesión/perfil s3_allow_server_credentials_in_user_queries = 1 se crea correctamente, pero queda inaccesible después de un reinicio (la tabla permanece en su sitio; las consultas contra ella fallan hasta que sus credenciales vuelvan a resolverse a una fuente permitida). El servidor en sí sigue iniciándose. Proporcione credenciales explícitas a esas tablas para un acceso persistente; como alternativa, habilitar la configuración en todo el servidor permite que sigan cargándose tras los reinicios, a costa de relajar la restricción para todas las recargas.

Para mantenerlo deshabilitado para usuarios no confiables, fíjelo en su perfil estableciendo explícitamente el valor en 0 y marcándolo como readonly :

< profiles > < untrusted > <!-- The explicit value is required: a `readonly` constraint alone only blocks direct changes, but `compatibility` with a version before this setting was introduced would otherwise restore the old (allowing) default. Setting the value explicitly defeats `compatibility`. --> < s3_allow_server_credentials_in_user_queries > 0 </ s3_allow_server_credentials_in_user_queries > < constraints > < s3_allow_server_credentials_in_user_queries > < readonly /> </ s3_allow_server_credentials_in_user_queries > </ constraints > </ untrusted > </ profiles >

Esta configuración no tiene efecto en clickhouse-local , donde el usuario es el operador.