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Estas opciones de configuración están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente.

force_aggregate_partitions_independently

Fuerza el uso de la optimización cuando es aplicable, aunque las heurísticas hayan decidido no usarla

force_aggregation_in_order

Esta configuración la utiliza el propio servidor para admitir consultas distribuidas. No la cambie manualmente, ya que interrumpirá el funcionamiento normal. (Fuerza el uso de la agregación en orden en nodos remotos durante la agregación distribuida).

force_data_skipping_indices

Deshabilita la ejecución de la consulta si no se utilizaron los índices de omisión de datos especificados. Considere el siguiente ejemplo:

force_grouping_standard_compatibility

Hace que la función GROUPING devuelva 1 cuando el argumento no se utiliza como clave de agregación

force_index_by_date

Desactiva la ejecución de la consulta si el índice no puede usarse con la fecha. Funciona con tablas de la familia MergeTree. Si force_index_by_date=1, ClickHouse comprueba si la consulta tiene una condición sobre la clave de fecha que pueda usarse para restringir los rangos de datos. Si no hay una condición adecuada, lanza una excepción. Sin embargo, no comprueba si la condición reduce la cantidad de datos que hay que leer. Por ejemplo, la condición Date != ' 2000-01-01 ' es aceptable incluso cuando coincide con todos los datos de la tabla (es decir, ejecutar la consulta requiere un escaneo completo). Para obtener más información sobre los rangos de datos en las tablas MergeTree, consulte MergeTree.

force_primary_key

Desactiva la ejecución de la consulta si no es posible usar el índice de la clave primaria. Funciona con tablas de la familia MergeTree. Si force_primary_key=1, ClickHouse comprueba si la consulta tiene una condición sobre la clave primaria que pueda usarse para restringir los rangos de datos. Si no hay ninguna condición adecuada, lanza una excepción. Sin embargo, no comprueba si la condición reduce la cantidad de datos que se deben leer. Para obtener más información sobre los rangos de datos en las tablas MergeTree, consulte MergeTree.

force_remove_data_recursively_on_drop

Elimina los datos de forma recursiva al ejecutar la consulta DROP. Evita el error ‘Directory not empty’, pero puede eliminar silenciosamente datos detached
Última modificación el 23 de julio de 2026