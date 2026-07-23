skip_unavailable_shards_mode.
Valores posibles:
- 1 — omisión habilitada. Si un segmento no está disponible, ClickHouse devuelve un resultado basado en datos parciales y no informa de problemas de disponibilidad de los nodos.
- 0 — omisión deshabilitada. Si un segmento no está disponible, ClickHouse lanza una excepción.
skip_unavailable_shards está habilitado. Esta configuración no tiene efecto cuando
skip_unavailable_shards = 0.
Posibles valores:
-
unavailable— Solo se ignoran los errores relacionados con la conexión. Un segmento se considera no disponible cuando ClickHouse no puede conectarse a ninguna de sus réplicas o cuando no se puede resolver mediante DNS el hostname de una réplica.
-
unavailable_or_table_missing— Además de
unavailable, se ignoran los errores provocados por la ausencia de una tabla o base de datos en el segmento. Esto resulta útil mientras se crea o elimina una tabla en un clúster. Este es el valor predeterminado y coincide con el comportamiento histórico de
skip_unavailable_shards, que también trataba como no disponible un segmento cuya tabla no existe.
-
unavailable_or_exception_before_processing— Además de
unavailable, se ignora cualquier excepción recibida de un segmento antes de que devuelva cualquier bloque de datos al iniciador. Una excepción que llega después de que el segmento ya haya devuelto algunos datos siempre se vuelve a lanzar. Tenga en cuenta que “antes de que devolviera cualquier dato” se comprueba en el iniciador: un segmento que realiza un cálculo bloqueante (por ejemplo, una agregación, una ordenación o
LIMIT BY) puede procesar filas y fallar antes de emitir ningún bloque, en cuyo caso su trabajo parcial se descarta silenciosamente y la consulta devuelve un resultado construido a partir de los segmentos restantes. Por lo tanto, este es el modo más permisivo y debe usarse con cuidado.