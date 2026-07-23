Estos ajustes están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente

Habilita o deshabilita la omisión silenciosa de segmentos no disponibles.

El comportamiento de esta configuración está controlado por el parámetro skip_unavailable_shards_mode .

Valores posibles:

1 — omisión habilitada. Si un segmento no está disponible, ClickHouse devuelve un resultado basado en datos parciales y no informa de problemas de disponibilidad de los nodos.

0 — omisión deshabilitada. Si un segmento no está disponible, ClickHouse lanza una excepción.

Controla qué excepciones de un segmento remoto se ignoran de forma silenciosa cuando skip_unavailable_shards está habilitado. Esta configuración no tiene efecto cuando skip_unavailable_shards = 0 .

Posibles valores: