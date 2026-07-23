Configuraciones de sesión de ClickHouse del grupo generado use_statistics_*.

Estas opciones de configuración están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente

/// se prefiere frente a ‘allow_statistics_optimize’ por coherencia con ‘use_primary_key’ y ‘use_skip_indexes’ Permite usar estadísticas para optimizar las consultas

Use la caché de estadísticas en una consulta para evitar el coste adicional de cargar las estadísticas de todas las partes

Usa estadísticas para filtrar partes durante la ejecución de consultas.

Cuando está habilitada, la poda en las consultas SELECT usa estadísticas de columna (por ejemplo, estadísticas MinMax) para eliminar partes que no pueden contener datos coincidentes antes de leer ningún dato.

Valores posibles: