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Estos ajustes están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente.

allow_nondeterministic_mutations

Ajuste de nivel de usuario que permite usar funciones no deterministas como dictGet en mutaciones sobre tablas replicadas. Dado que, por ejemplo, los diccionarios pueden no estar sincronizados entre nodos, las mutaciones que extraen valores de ellos no se permiten en tablas replicadas de forma predeterminada. Al habilitar este ajuste, se permite este comportamiento, por lo que recae en el usuario la responsabilidad de asegurarse de que los datos utilizados estén sincronizados en todos los nodos. Ejemplo

allow_nondeterministic_optimize_skip_unused_shards

Permite funciones no deterministas (como rand o dictGet, ya que esta última tiene algunas salvedades con las actualizaciones) en la clave de sharding. Valores posibles:
  • 0 — No permitido.
  • 1 — Permitido.
Última modificación el 23 de julio de 2026