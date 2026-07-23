Ajustes de sesión de ClickHouse del grupo generado allow_nondeterministic_*.

Estos ajustes están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente

Ajuste de nivel de usuario que permite usar funciones no deterministas como dictGet en mutaciones sobre tablas replicadas.

Dado que, por ejemplo, los diccionarios pueden no estar sincronizados entre nodos, las mutaciones que extraen valores de ellos no se permiten en tablas replicadas de forma predeterminada. Al habilitar este ajuste, se permite este comportamiento, por lo que recae en el usuario la responsabilidad de asegurarse de que los datos utilizados estén sincronizados en todos los nodos.

Ejemplo

< profiles > < default > < allow_nondeterministic_mutations > 1 </ allow_nondeterministic_mutations > <!-- ... --> </ default > <!-- ... --> </ profiles >

Permite funciones no deterministas (como rand o dictGet , ya que esta última tiene algunas salvedades con las actualizaciones) en la clave de sharding.

Valores posibles: