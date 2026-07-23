Variant(T1, T2, ..., TN) significa que cada fila de este tipo
tiene un valor de tipo
T1,
T2, …
TN o ninguno de ellos (valor
NULL).
El orden de los tipos anidados no importa: Variant(T1, T2) = Variant(T2, T1).
Los tipos anidados pueden ser tipos arbitrarios, excepto los tipos Nullable(…), LowCardinality(Nullable(…)) y Variant(…).
No se recomienda usar tipos similares como variantes (por ejemplo, distintos tipos numéricos como
Variant(UInt32, Int64) o distintos tipos de fecha como
Variant(Date, DateTime)),
porque trabajar con valores de esos tipos puede dar lugar a ambigüedades. De forma predeterminada, crear ese tipo
Variant generará una excepción, pero puede habilitarse mediante la configuración
allow_suspicious_variant_types
Uso del tipo
Creación de Variant
Variant en la definición de una columna de una tabla:
CREATE TABLE test (v Variant(UInt64, String, Array(UInt64))) ENGINE = Memory;
INSERT INTO test VALUES (NULL), (42), ('Hello, World!'), ([1, 2, 3]);
SELECT v FROM test;
Uso de CAST con columnas normales:
┌─v─────────────┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │
│ 42 │
│ Hello, World! │
│ [1,2,3] │
└───────────────┘
SELECT toTypeName(variant) AS type_name, 'Hello, World!'::Variant(UInt64, String, Array(UInt64)) as variant;
Uso de las funciones
┌─type_name──────────────────────────────┬─variant───────┐
│ Variant(Array(UInt64), String, UInt64) │ Hello, World! │
└────────────────────────────────────────┴───────────────┘
if/multiIf cuando los argumentos no tienen un tipo común (para ello, debe estar habilitada la configuración
use_variant_as_common_type):
SET use_variant_as_common_type = 1;
SELECT if(number % 2, number, range(number)) as variant FROM numbers(5);
┌─variant───┐
│ [] │
│ 1 │
│ [0,1] │
│ 3 │
│ [0,1,2,3] │
└───────────┘
SET use_variant_as_common_type = 1;
SELECT multiIf((number % 4) = 0, 42, (number % 4) = 1, [1, 2, 3], (number % 4) = 2, 'Hello, World!', NULL) AS variant FROM numbers(4);
Uso de las funciones ‘array/map’ cuando los elementos del array/los valores del map no tienen un tipo común (para ello, la configuración
┌─variant───────┐
│ 42 │
│ [1,2,3] │
│ Hello, World! │
│ ᴺᵁᴸᴸ │
└───────────────┘
use_variant_as_common_type debe estar habilitada):
SET use_variant_as_common_type = 1;
SELECT array(range(number), number, 'str_' || toString(number)) as array_of_variants FROM numbers(3);
┌─array_of_variants─┐
│ [[],0,'str_0'] │
│ [[0],1,'str_1'] │
│ [[0,1],2,'str_2'] │
└───────────────────┘
SET use_variant_as_common_type = 1;
SELECT map('a', range(number), 'b', number, 'c', 'str_' || toString(number)) as map_of_variants FROM numbers(3);
┌─map_of_variants───────────────┐
│ {'a':[],'b':0,'c':'str_0'} │
│ {'a':[0],'b':1,'c':'str_1'} │
│ {'a':[0,1],'b':2,'c':'str_2'} │
└───────────────────────────────┘
El tipo Variant admite leer un único tipo anidado de una columna Variant usando el nombre del tipo como subcolumna. Por lo tanto, si tiene la columna
Lectura de tipos Variant anidados como subcolumnas
variant Variant(T1, T2, T3), puede leer una subcolumna de tipo
T2 con la sintaxis
variant.T2;
esta subcolumna tendrá el tipo
Nullable(T2) si
T2 puede estar dentro de
Nullable, y
T2 en caso contrario. Esta subcolumna
tendrá el mismo tamaño que la columna Variant original y contendrá valores
NULL (o valores vacíos si
T2 no puede estar dentro de
Nullable)
en todas las filas en las que la columna Variant original no tenga el tipo
T2.
Las subcolumnas de Variant también se pueden leer usando la función
variantElement(variant_column, type_name).
Ejemplos:
CREATE TABLE test (v Variant(UInt64, String, Array(UInt64))) ENGINE = Memory;
INSERT INTO test VALUES (NULL), (42), ('Hello, World!'), ([1, 2, 3]);
SELECT v, v.String, v.UInt64, v.`Array(UInt64)` FROM test;
┌─v─────────────┬─v.String──────┬─v.UInt64─┬─v.Array(UInt64)─┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ [] │
│ 42 │ ᴺᵁᴸᴸ │ 42 │ [] │
│ Hello, World! │ Hello, World! │ ᴺᵁᴸᴸ │ [] │
│ [1,2,3] │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ [1,2,3] │
└───────────────┴───────────────┴──────────┴─────────────────┘
SELECT toTypeName(v.String), toTypeName(v.UInt64), toTypeName(v.`Array(UInt64)`) FROM test LIMIT 1;
┌─toTypeName(v.String)─┬─toTypeName(v.UInt64)─┬─toTypeName(v.Array(UInt64))─┐
│ Nullable(String) │ Nullable(UInt64) │ Array(UInt64) │
└──────────────────────┴──────────────────────┴─────────────────────────────┘
SELECT v, variantElement(v, 'String'), variantElement(v, 'UInt64'), variantElement(v, 'Array(UInt64)') FROM test;
Para saber qué variante se almacena en cada fila, se puede usar la función
┌─v─────────────┬─variantElement(v, 'String')─┬─variantElement(v, 'UInt64')─┬─variantElement(v, 'Array(UInt64)')─┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ [] │
│ 42 │ ᴺᵁᴸᴸ │ 42 │ [] │
│ Hello, World! │ Hello, World! │ ᴺᵁᴸᴸ │ [] │
│ [1,2,3] │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ [1,2,3] │
└───────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
variantType(variant_column). Devuelve un
Enum con el nombre del tipo de variante para cada fila (o
'None' si la fila es
NULL).
Ejemplo:
CREATE TABLE test (v Variant(UInt64, String, Array(UInt64))) ENGINE = Memory;
INSERT INTO test VALUES (NULL), (42), ('Hello, World!'), ([1, 2, 3]);
SELECT variantType(v) FROM test;
┌─variantType(v)─┐
│ None │
│ UInt64 │
│ String │
│ Array(UInt64) │
└────────────────┘
SELECT toTypeName(variantType(v)) FROM test LIMIT 1;
┌─toTypeName(variantType(v))──────────────────────────────────────────┐
│ Enum8('None' = -1, 'Array(UInt64)' = 0, 'String' = 1, 'UInt64' = 2) │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Hay 4 conversiones posibles que pueden realizarse con una columna
Conversión entre una columna Variant y otras columnas
Variant.
La conversión de
Conversión de una columna
Conversión de una columna
String a una columna
Variant
String a
Variant se realiza analizando un valor de tipo
Variant a partir de la cadena:
SELECT '42'::Variant(String, UInt64) AS variant, variantType(variant) AS variant_type
┌─variant─┬─variant_type─┐
│ 42 │ UInt64 │
└─────────┴──────────────┘
SELECT '[1, 2, 3]'::Variant(String, Array(UInt64)) as variant, variantType(variant) as variant_type
┌─variant─┬─variant_type──┐
│ [1,2,3] │ Array(UInt64) │
└─────────┴───────────────┘
SELECT CAST(map('key1', '42', 'key2', 'true', 'key3', '2020-01-01'), 'Map(String, Variant(UInt64, Bool, Date))') AS map_of_variants, mapApply((k, v) -> (k, variantType(v)), map_of_variants) AS map_of_variant_types
Para desactivar el análisis sintáctico durante la conversión de
┌─map_of_variants─────────────────────────────┬─map_of_variant_types──────────────────────────┐
│ {'key1':42,'key2':true,'key3':'2020-01-01'} │ {'key1':'UInt64','key2':'Bool','key3':'Date'} │
└─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘
String a
Variant, puede desactivar la opción
cast_string_to_dynamic_use_inference:
SET cast_string_to_variant_use_inference = 0;
SELECT '[1, 2, 3]'::Variant(String, Array(UInt64)) as variant, variantType(variant) as variant_type
┌─variant───┬─variant_type─┐
│ [1, 2, 3] │ String │
└───────────┴──────────────┘
Es posible convertir una columna ordinaria de tipo
Convertir una columna ordinaria en una columna Variant
T en una columna
Variant que contenga ese tipo:
SELECT toTypeName(variant) AS type_name, [1,2,3]::Array(UInt64)::Variant(UInt64, String, Array(UInt64)) as variant, variantType(variant) as variant_name
Nota: la conversión desde el tipo
┌─type_name──────────────────────────────┬─variant─┬─variant_name──┐
│ Variant(Array(UInt64), String, UInt64) │ [1,2,3] │ Array(UInt64) │
└────────────────────────────────────────┴─────────┴───────────────┘
String siempre se realiza mediante análisis sintáctico; si necesita convertir una columna
String a la variante
String de un
Variant sin realizar ese análisis, puede hacer lo siguiente:
SELECT '[1, 2, 3]'::Variant(String)::Variant(String, Array(UInt64), UInt64) as variant, variantType(variant) as variant_type
┌─variant───┬─variant_type─┐
│ [1, 2, 3] │ String │
└───────────┴──────────────┘
Es posible convertir una columna
Conversión de una columna Variant en una columna ordinaria
Variant en una columna ordinaria. En este caso, todas las variantes anidadas se convertirán al tipo de destino:
CREATE TABLE test (v Variant(UInt64, String)) ENGINE = Memory;
INSERT INTO test VALUES (NULL), (42), ('42.42');
SELECT v::Nullable(Float64) FROM test;
┌─CAST(v, 'Nullable(Float64)')─┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │
│ 42 │
│ 42.42 │
└──────────────────────────────┘
Es posible convertir una columna
Conversión de un
Conversión de un
Variant a otro
Variant
Variant en otra columna
Variant, pero solo si la columna
Variant de destino contiene todos los tipos anidados de la columna
Variant original:
CREATE TABLE test (v Variant(UInt64, String)) ENGINE = Memory;
INSERT INTO test VALUES (NULL), (42), ('String');
SELECT v::Variant(UInt64, String, Array(UInt64)) FROM test;
┌─CAST(v, 'Variant(UInt64, String, Array(UInt64))')─┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │
│ 42 │
│ String │
└───────────────────────────────────────────────────┘
Todos los formatos de texto (TSV, CSV, CustomSeparated, Values, JSONEachRow, etc.) admiten la lectura del tipo
Lectura del tipo Variant a partir de los datos
Variant. Durante el análisis de los datos, ClickHouse intenta insertar el valor en el tipo de variante más adecuado.
Ejemplo:
SELECT
v,
variantElement(v, 'String') AS str,
variantElement(v, 'UInt64') AS num,
variantElement(v, 'Float64') AS float,
variantElement(v, 'DateTime') AS date,
variantElement(v, 'Array(UInt64)') AS arr
FROM format(JSONEachRow, 'v Variant(String, UInt64, Float64, DateTime, Array(UInt64))', $$
{"v" : "Hello, World!"},
{"v" : 42},
{"v" : 42.42},
{"v" : "2020-01-01 00:00:00"},
{"v" : [1, 2, 3]}
$$)
┌─v───────────────────┬─str───────────┬──num─┬─float─┬────────────────date─┬─arr─────┐
│ Hello, World! │ Hello, World! │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ [] │
│ 42 │ ᴺᵁᴸᴸ │ 42 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ [] │
│ 42.42 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ 42.42 │ ᴺᵁᴸᴸ │ [] │
│ 2020-01-01 00:00:00 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ 2020-01-01 00:00:00 │ [] │
│ [1,2,3] │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ [1,2,3] │
└─────────────────────┴───────────────┴──────┴───────┴─────────────────────┴─────────┘
Los valores de tipo
Comparación de valores del tipo Variant
Variant solo pueden compararse con valores del mismo tipo
Variant.
De forma predeterminada, los operadores de comparación usan la implementación predeterminada para Variant,
aplicando la comparación a cada tipo variante por separado. Esto puede deshabilitarse mediante la configuración
use_variant_default_implementation_for_comparisons = 0
para usar las reglas nativas de comparación de
Variant que se describen a continuación. Nota:
ORDER BY siempre usa la comparación nativa.
Reglas nativas de comparación de
Variant:
El resultado del operador
< para los valores
v1 con tipo subyacente
T1 y
v2 con tipo subyacente
T2 de un tipo
Variant(..., T1, ... T2, ...) se define de la siguiente manera:
- Si
T1 = T2 = T, el resultado será
v1.T < v2.T(se compararán los valores subyacentes).
- Si
T1 != T2, el resultado será
T1 < T2(se compararán los nombres de tipo).
SET allow_suspicious_types_in_order_by = 1;
CREATE TABLE test (v1 Variant(String, UInt64, Array(UInt32)), v2 Variant(String, UInt64, Array(UInt32))) ENGINE=Memory;
INSERT INTO test VALUES (42, 42), (42, 43), (42, 'abc'), (42, [1, 2, 3]), (42, []), (42, NULL);
SET allow_suspicious_types_in_order_by = 1;
SELECT v2, variantType(v2) AS v2_type FROM test ORDER BY v2;
┌─v2──────┬─v2_type───────┐
│ [] │ Array(UInt32) │
│ [1,2,3] │ Array(UInt32) │
│ abc │ String │
│ 42 │ UInt64 │
│ 43 │ UInt64 │
│ ᴺᵁᴸᴸ │ None │
└─────────┴───────────────┘
SET use_variant_default_implementation_for_comparisons = 0;
SELECT v1, variantType(v1) AS v1_type, v2, variantType(v2) AS v2_type, v1 = v2, v1 < v2, v1 > v2 FROM test;
Si necesita encontrar la fila con un valor
┌─v1─┬─v1_type─┬─v2──────┬─v2_type───────┬─equals(v1, v2)─┬─less(v1, v2)─┬─greater(v1, v2)─┐
│ 42 │ UInt64 │ 42 │ UInt64 │ 1 │ 0 │ 0 │
│ 42 │ UInt64 │ 43 │ UInt64 │ 0 │ 1 │ 0 │
│ 42 │ UInt64 │ abc │ String │ 0 │ 0 │ 1 │
│ 42 │ UInt64 │ [1,2,3] │ Array(UInt32) │ 0 │ 0 │ 1 │
│ 42 │ UInt64 │ [] │ Array(UInt32) │ 0 │ 0 │ 1 │
│ 42 │ UInt64 │ ᴺᵁᴸᴸ │ None │ 0 │ 1 │ 0 │
└────┴─────────┴─────────┴───────────────┴────────────────┴──────────────┴─────────────────┘
Variant específico, puede hacer una de las siguientes opciones:
- Convertir el valor al tipo
Variantcorrespondiente:
SET use_variant_default_implementation_for_comparisons = 0;
SELECT * FROM test WHERE v2 == [1,2,3]::Array(UInt32)::Variant(String, UInt64, Array(UInt32));
┌─v1─┬─v2──────┐
│ 42 │ [1,2,3] │
└────┴─────────┘
- Compare la subcolumna
Variantcon el tipo requerido:
SELECT * FROM test WHERE v2.`Array(UInt32)` == [1,2,3] -- or using variantElement(v2, 'Array(UInt32)')
A veces puede ser útil hacer una comprobación adicional del tipo Variant, ya que las subcolumnas de tipos complejos como
┌─v1─┬─v2──────┐
│ 42 │ [1,2,3] │
└────┴─────────┘
Array/Map/Tuple no pueden estar dentro de
Nullable y tendrán valores predeterminados en lugar de
NULL en las filas con tipos distintos:
SELECT v2, v2.`Array(UInt32)`, variantType(v2) FROM test WHERE v2.`Array(UInt32)` == [];
┌─v2───┬─v2.Array(UInt32)─┬─variantType(v2)─┐
│ 42 │ [] │ UInt64 │
│ 43 │ [] │ UInt64 │
│ abc │ [] │ String │
│ [] │ [] │ Array(UInt32) │
│ ᴺᵁᴸᴸ │ [] │ None │
└──────┴──────────────────┴─────────────────┘
SELECT v2, v2.`Array(UInt32)`, variantType(v2) FROM test WHERE variantType(v2) == 'Array(UInt32)' AND v2.`Array(UInt32)` == [];
Nota: los valores de variantes con distintos tipos numéricos se consideran variantes diferentes y no se comparan entre sí; en su lugar, se comparan sus nombres de tipo. Ejemplo:
┌─v2─┬─v2.Array(UInt32)─┬─variantType(v2)─┐
│ [] │ [] │ Array(UInt32) │
└────┴──────────────────┴─────────────────┘
SET allow_suspicious_variant_types = 1;
SET allow_suspicious_types_in_order_by = 1;
CREATE TABLE test (v Variant(UInt32, Int64)) ENGINE=Memory;
INSERT INTO test VALUES (1::UInt32), (1::Int64), (100::UInt32), (100::Int64);
SELECT v, variantType(v) FROM test ORDER by v;
Nota: de forma predeterminada, el tipo
┌─v───┬─variantType(v)─┐
│ 1 │ Int64 │
│ 100 │ Int64 │
│ 1 │ UInt32 │
│ 100 │ UInt32 │
└─────┴────────────────┘
Variant no está permitido en las claves
GROUP BY/
ORDER BY; si desea usarlo, tenga en cuenta su regla especial de comparación y habilite las opciones
allow_suspicious_types_in_group_by/
allow_suspicious_types_in_order_by.
Todas las funciones
Funciones JSONExtract con Variant
JSONExtract* admiten el tipo
Variant:
SELECT JSONExtract('{"a" : [1, 2, 3]}', 'a', 'Variant(UInt32, String, Array(UInt32))') AS variant, variantType(variant) AS variant_type;
┌─variant─┬─variant_type──┐
│ [1,2,3] │ Array(UInt32) │
└─────────┴───────────────┘
SELECT JSONExtract('{"obj" : {"a" : 42, "b" : "Hello", "c" : [1,2,3]}}', 'obj', 'Map(String, Variant(UInt32, String, Array(UInt32)))') AS map_of_variants, mapApply((k, v) -> (k, variantType(v)), map_of_variants) AS map_of_variant_types
┌─map_of_variants──────────────────┬─map_of_variant_types────────────────────────────┐
│ {'a':42,'b':'Hello','c':[1,2,3]} │ {'a':'UInt32','b':'String','c':'Array(UInt32)'} │
└──────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘
SELECT JSONExtractKeysAndValues('{"a" : 42, "b" : "Hello", "c" : [1,2,3]}', 'Variant(UInt32, String, Array(UInt32))') AS variants, arrayMap(x -> (x.1, variantType(x.2)), variants) AS variant_types
┌─variants───────────────────────────────┬─variant_types─────────────────────────────────────────┐
│ [('a',42),('b','Hello'),('c',[1,2,3])] │ [('a','UInt32'),('b','String'),('c','Array(UInt32)')] │
└────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┘
La mayoría de las funciones de ClickHouse admiten automáticamente argumentos del tipo
Funciones con argumentos de tipo Variant
Variant mediante una implementación predeterminada para Variant.
A partir de la versión
26.1, cuando una función que no maneja explícitamente tipos Variant recibe una columna Variant, ClickHouse:
- Extrae cada tipo Variant de la columna Variant
- Ejecuta la función por separado para cada tipo Variant
- Combina los resultados de forma adecuada según los tipos de resultado
SET variant_throw_on_type_mismatch = 0;
CREATE TABLE test (v Variant(UInt32, String)) ENGINE = Memory;
INSERT INTO test VALUES (42), ('hello'), (NULL);
SELECT *, toTypeName(v) FROM test WHERE v = 42;
El operador de comparación se aplica automáticamente a cada tipo Variant por separado, lo que permite filtrar por columnas Variant. Comportamiento del tipo de resultado: El tipo de resultado depende de lo que la función devuelva para cada Variant:
┌─v──┬─toTypeName(v)───────────┐
│ 42 │ Variant(String, UInt32) │
└────┴─────────────────────────┘
- Tipos de resultado diferentes:
Variant(T1, T2, ...)
SET variant_throw_on_type_mismatch = 0;
CREATE TABLE test2 (v Variant(UInt64, Float64)) ENGINE = Memory;
INSERT INTO test2 VALUES (42::UInt64), (42.42);
SELECT v + 1 AS result, toTypeName(result) FROM test2;
┌─result─┬─toTypeName(plus(v, 1))──┐
│ 43 │ Variant(Float64, UInt64) │
│ 43.42 │ Variant(Float64, UInt64) │
└────────┴─────────────────────────┘
- Incompatibilidad de tipos:
NULLpara variantes incompatibles
SET variant_throw_on_type_mismatch = 0;
CREATE TABLE test3 (v Variant(Array(UInt32), UInt32)) ENGINE = Memory;
INSERT INTO test3 VALUES ([1,2,3]), (42);
SELECT v + 10 AS result, toTypeName(result) FROM test3;
┌─result─┬─toTypeName(plus(v, 10))─┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │ Nullable(UInt64) │
│ 52 │ Nullable(UInt64) │
└────────┴─────────────────────────┘
Manejo de errores: Cuando una función no puede procesar un tipo Variant, solo se capturan los errores relacionados con tipos (ILLEGAL_TYPE_OF_ARGUMENT, TYPE_MISMATCH, CANNOT_CONVERT_TYPE, NO_COMMON_TYPE) y el resultado es NULL para esas filas. Otros errores, como la división por cero o la falta de memoria, se generan normalmente para evitar ocultar silenciosamente problemas reales.
La configuración
Comportamiento ante incompatibilidades de tipos
variant_throw_on_type_mismatch controla lo que ocurre cuando se aplica una función a una columna
Variant y el tipo real almacenado en una fila es incompatible con la función:
true(predeterminado) — genera una excepción (
ILLEGAL_TYPE_OF_ARGUMENT) en la primera fila incompatible.
false— devuelve
NULLpara las filas incompatibles y conserva el resultado para las filas compatibles.
CREATE TABLE test (v Variant(String, UInt64)) ENGINE = Memory;
INSERT INTO test VALUES ('hello'), (42), ('foo');
-- Default (throw on mismatch): length() does not accept UInt64, so the query throws.
SELECT length(v) FROM test; -- throws ILLEGAL_TYPE_OF_ARGUMENT
-- With throw disabled: incompatible rows return NULL.
SET variant_throw_on_type_mismatch = false;
SELECT v, length(v) FROM test ORDER BY v::String NULLS LAST;
┌─v─────┬─length(v)─┐
│ foo │ 3 │
│ hello │ 5 │
│ 42 │ ᴺᵁᴸᴸ │
└───────┴───────────┘