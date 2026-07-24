Skip to main content
Estas configuraciones están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente.

allow_experimental_ai_functions

Habilita las funciones experimentales de IA (p. ej., aiGenerateContent). Estas funciones realizan llamadas HTTP externas a proveedores de IA.

allow_experimental_analyzer

Alias: enable_analyzer Habilita el analizador.

allow_experimental_cleanup_old_data_files_compaction

Permite eliminar archivos de datos antiguos durante la compactación de Iceberg.

allow_experimental_codecs

Si se establece en true, permite especificar códecs de compresión experimentales (aunque todavía no tenemos ninguno y esta opción no hace nada).

allow_experimental_correlated_subqueries

Permite ejecutar subconsultas correlacionadas.

allow_experimental_database_glue_catalog

Alias: allow_database_glue_catalog Permite usar el motor de base de datos experimental DataLakeCatalog con catalog_type = ‘glue’ Valor predeterminado en Cloud: 1.

allow_experimental_database_hms_catalog

Permite usar el motor de base de datos experimental DataLakeCatalog con catalog_type = ‘hms’

allow_experimental_database_iceberg

Alias: allow_database_iceberg Permite usar el motor de base de datos experimental DataLakeCatalog con catalog_type = ‘iceberg’ Valor predeterminado en Cloud: 1.

allow_experimental_database_materialized_postgresql

Permite crear una base de datos con Engine=MaterializedPostgreSQL(…).

allow_experimental_database_paimon_rest_catalog

Permite usar el motor de base de datos experimental DataLakeCatalog con catalog_type = ‘paimon_rest’

allow_experimental_database_unity_catalog

Alias: allow_database_unity_catalog Permitir el motor de base de datos experimental DataLakeCatalog con catalog_type = ‘unity’ Valor predeterminado en Cloud: 1.

allow_experimental_delta_kernel_rs

Permite usar la implementación experimental de delta-kernel-rs.

allow_experimental_delta_lake_writes

Alias: allow_delta_lake_writes Habilita la funcionalidad de escritura de delta-kernel.

allow_experimental_eval_table_function

Habilita la función de tabla experimental eval.

allow_experimental_expire_snapshots

Permite ejecutar el comando experimental de Iceberg ALTER TABLE ... EXECUTE expire_snapshots.

allow_experimental_funnel_functions

Habilita funciones experimentales para el análisis de embudos.

allow_experimental_geo_types_in_iceberg

Permite interpretar los tipos de campo geometry y geography de Iceberg como el tipo Geometry (Variant) de ClickHouse.

allow_experimental_hash_functions

Activa las funciones hash experimentales

allow_experimental_iceberg_compaction

Permite usar ‘OPTIMIZE’ explícitamente en tablas Iceberg.

allow_experimental_join_right_table_sorting

Si se establece en true y se cumplen las condiciones de join_to_sort_minimum_perkey_rows y join_to_sort_maximum_table_rows, reordena la tabla derecha por clave para mejorar el rendimiento en un left hash join o inner hash join.

allow_experimental_json_lazy_type_hints

Activa las indicaciones de tipo diferidas experimentales para el tipo JSON. Esta funcionalidad permite optimizar las conversiones de tipo de JSON al aplazar la evaluación de las indicaciones de tipo.

allow_experimental_kafka_offsets_storage_in_keeper

Permite la funcionalidad experimental para almacenar en ClickHouse Keeper los offsets relacionados con Kafka. Cuando está habilitada, se pueden especificar una ruta de ClickHouse Keeper y un nombre de réplica para el motor de tabla de Kafka. Como resultado, en lugar del motor Kafka habitual, se utilizará un nuevo tipo de motor de almacenamiento que almacena principalmente los offsets confirmados en ClickHouse Keeper

allow_experimental_kusto_dialect

Habilita Kusto Query Language (KQL), una alternativa a SQL.

allow_experimental_materialized_postgresql_table

Permite usar el motor de tabla MaterializedPostgreSQL. Está deshabilitado de forma predeterminada porque esta funcionalidad es experimental.

allow_experimental_nlp_functions

Habilita las funciones experimentales de procesamiento del lenguaje natural.

allow_experimental_nullable_tuple_type

Alias: enable_nullable_tuple_type Permite crear columnas Nullable Tuple en las tablas. Esta configuración no controla si las subcolumnas de tupla extraídas pueden ser Nullable (por ejemplo, de columnas Dynamic, Variant, JSON o Tuple). Usa allow_nullable_tuple_in_extracted_subcolumns para controlar si las subcolumnas de tupla extraídas pueden ser Nullable.

allow_experimental_object_storage_queue_hive_partitioning

Permite usar el particionamiento de Hive con los motores S3Queue/AzureQueue

allow_experimental_paimon_storage_engine

Permite crear tablas con motores de tabla Paimon*.

allow_experimental_parallel_reading_from_replicas

Alias: enable_parallel_replicas Usa hasta max_parallel_replicas réplicas de cada segmento para ejecutar consultas SELECT. La lectura se paraleliza y se coordina dinámicamente. 0 - deshabilitado, 1 - habilitado; en caso de fallo, se deshabilita silenciosamente; 2 - habilitado; en caso de fallo, lanza una excepción

allow_experimental_polyglot_dialect

Habilita el transpilador SQL políglota: transpila SQL de más de 30 dialectos (MySQL, PostgreSQL, SQLite, Snowflake, DuckDB, etc.) a ClickHouse SQL.

allow_experimental_prql_dialect

Permite PRQL, una alternativa a SQL.

allow_experimental_time_series_aggregate_functions

Alias: allow_experimental_ts_to_grid_aggregate_function Funciones de agregación experimentales timeSeries* para el remuestreo de series temporales al estilo Prometheus y el cálculo de rate y delta.

allow_experimental_time_series_table

Permite crear tablas con el motor de tabla TimeSeries. Posibles valores:
  • 0 — el motor de tabla TimeSeries está deshabilitado.
  • 1 — el motor de tabla TimeSeries está habilitado.

allow_experimental_unique_key

Permite crear tablas con la cláusula UNIQUE KEY en motores de la familia MergeTree.

allow_experimental_url_wildcard_from_index_pages

Permite la expansión experimental de comodines para url() y ENGINE = URL usando páginas de índice HTTP.

allow_experimental_window_view

Habilita WINDOW VIEW. Aún no es lo suficientemente estable.

allow_experimental_ytsaurus_dictionary_source

Fuente experimental de diccionario para la integración con YTsaurus.

allow_experimental_ytsaurus_table_engine

Motor de tabla experimental para la integración con YTsaurus.

allow_experimental_ytsaurus_table_function

Motor de tabla experimental para la integración con YTsaurus.
Última modificación el 24 de julio de 2026