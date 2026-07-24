Ajustes de sesión de ClickHouse en el grupo generado allow_experimental_*.

Estas configuraciones están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente

Habilita las funciones experimentales de IA (p. ej., aiGenerateContent ). Estas funciones realizan llamadas HTTP externas a proveedores de IA.

Alias: enable_analyzer

Habilita el analizador.

Permite eliminar archivos de datos antiguos durante la compactación de Iceberg.

Si se establece en true, permite especificar códecs de compresión experimentales (aunque todavía no tenemos ninguno y esta opción no hace nada).

Permite ejecutar subconsultas correlacionadas.

Alias: allow_database_glue_catalog

Permite usar el motor de base de datos experimental DataLakeCatalog con catalog_type = ‘glue’

Valor predeterminado en Cloud: 1 .

Permite usar el motor de base de datos experimental DataLakeCatalog con catalog_type = ‘hms’

Alias: allow_database_iceberg

Permite usar el motor de base de datos experimental DataLakeCatalog con catalog_type = ‘iceberg’

Valor predeterminado en Cloud: 1 .

Permite crear una base de datos con Engine=MaterializedPostgreSQL(…).

Permite usar el motor de base de datos experimental DataLakeCatalog con catalog_type = ‘paimon_rest’

Alias: allow_database_unity_catalog

Permitir el motor de base de datos experimental DataLakeCatalog con catalog_type = ‘unity’

Valor predeterminado en Cloud: 1 .

Permite usar la implementación experimental de delta-kernel-rs.

Alias: allow_delta_lake_writes

Habilita la funcionalidad de escritura de delta-kernel.

Habilita la función de tabla experimental eval .

Permite ejecutar el comando experimental de Iceberg ALTER TABLE ... EXECUTE expire_snapshots .

Habilita funciones experimentales para el análisis de embudos.

Permite interpretar los tipos de campo geometry y geography de Iceberg como el tipo Geometry (Variant) de ClickHouse.

Activa las funciones hash experimentales

Permite usar ‘OPTIMIZE’ explícitamente en tablas Iceberg.

Si se establece en true y se cumplen las condiciones de join_to_sort_minimum_perkey_rows y join_to_sort_maximum_table_rows , reordena la tabla derecha por clave para mejorar el rendimiento en un left hash join o inner hash join.

Activa las indicaciones de tipo diferidas experimentales para el tipo JSON. Esta funcionalidad permite optimizar las conversiones de tipo de JSON al aplazar la evaluación de las indicaciones de tipo.

Permite la funcionalidad experimental para almacenar en ClickHouse Keeper los offsets relacionados con Kafka. Cuando está habilitada, se pueden especificar una ruta de ClickHouse Keeper y un nombre de réplica para el motor de tabla de Kafka. Como resultado, en lugar del motor Kafka habitual, se utilizará un nuevo tipo de motor de almacenamiento que almacena principalmente los offsets confirmados en ClickHouse Keeper

Habilita Kusto Query Language (KQL), una alternativa a SQL.

Permite usar el motor de tabla MaterializedPostgreSQL. Está deshabilitado de forma predeterminada porque esta funcionalidad es experimental.

Habilita las funciones experimentales de procesamiento del lenguaje natural.

Alias: enable_nullable_tuple_type

Permite crear columnas Nullable Tuple en las tablas.

Esta configuración no controla si las subcolumnas de tupla extraídas pueden ser Nullable (por ejemplo, de columnas Dynamic, Variant, JSON o Tuple). Usa allow_nullable_tuple_in_extracted_subcolumns para controlar si las subcolumnas de tupla extraídas pueden ser Nullable .

Permite usar el particionamiento de Hive con los motores S3Queue/AzureQueue

Permite crear tablas con motores de tabla Paimon*.

Alias: enable_parallel_replicas

Usa hasta max_parallel_replicas réplicas de cada segmento para ejecutar consultas SELECT. La lectura se paraleliza y se coordina dinámicamente. 0 - deshabilitado, 1 - habilitado; en caso de fallo, se deshabilita silenciosamente; 2 - habilitado; en caso de fallo, lanza una excepción

Habilita el transpilador SQL políglota: transpila SQL de más de 30 dialectos (MySQL, PostgreSQL, SQLite, Snowflake, DuckDB, etc.) a ClickHouse SQL.

Permite PRQL, una alternativa a SQL.

Alias: allow_experimental_ts_to_grid_aggregate_function

Funciones de agregación experimentales timeSeries* para el remuestreo de series temporales al estilo Prometheus y el cálculo de rate y delta.

Permite crear tablas con el motor de tabla TimeSeries . Posibles valores:

0 — el motor de tabla TimeSeries está deshabilitado.

1 — el motor de tabla TimeSeries está habilitado.

Permite crear tablas con la cláusula UNIQUE KEY en motores de la familia MergeTree.

Permite la expansión experimental de comodines para url() y ENGINE = URL usando páginas de índice HTTP.

Habilita WINDOW VIEW. Aún no es lo suficientemente estable.

Fuente experimental de diccionario para la integración con YTsaurus.

Motor de tabla experimental para la integración con YTsaurus.

Motor de tabla experimental para la integración con YTsaurus.