Habilita las funciones experimentales de IA (p. ej.,
allow_experimental_ai_functions
aiGenerateContent). Estas funciones realizan llamadas HTTP externas a proveedores de IA.
Alias:
allow_experimental_analyzer
enable_analyzer
Habilita el analizador.
Permite eliminar archivos de datos antiguos durante la compactación de Iceberg.
allow_experimental_cleanup_old_data_files_compaction
Si se establece en true, permite especificar códecs de compresión experimentales (aunque todavía no tenemos ninguno y esta opción no hace nada). Permite ejecutar subconsultas correlacionadas.
allow_experimental_codecs
Alias:
allow_experimental_database_glue_catalog
allow_database_glue_catalog
Permite usar el motor de base de datos experimental DataLakeCatalog con catalog_type = ‘glue’
Valor predeterminado en Cloud:
1.
Permite usar el motor de base de datos experimental DataLakeCatalog con catalog_type = ‘hms’
allow_experimental_database_hms_catalog
Alias:
allow_experimental_database_iceberg
allow_database_iceberg
Permite usar el motor de base de datos experimental DataLakeCatalog con catalog_type = ‘iceberg’
Valor predeterminado en Cloud:
1.
Permite crear una base de datos con Engine=MaterializedPostgreSQL(…).
allow_experimental_database_materialized_postgresql
Permite usar el motor de base de datos experimental DataLakeCatalog con catalog_type = ‘paimon_rest’
allow_experimental_database_paimon_rest_catalog
Alias:
allow_experimental_database_unity_catalog
allow_database_unity_catalog
Permitir el motor de base de datos experimental DataLakeCatalog con catalog_type = ‘unity’
Valor predeterminado en Cloud:
1.
Permite usar la implementación experimental de delta-kernel-rs.
allow_experimental_delta_kernel_rs
Alias:
allow_experimental_delta_lake_writes
allow_delta_lake_writes
Habilita la funcionalidad de escritura de delta-kernel.
Habilita la función de tabla experimental
allow_experimental_eval_table_function
eval.
Permite ejecutar el comando experimental de Iceberg
allow_experimental_expire_snapshots
ALTER TABLE ... EXECUTE expire_snapshots.
Habilita funciones experimentales para el análisis de embudos.
allow_experimental_funnel_functions
Permite interpretar los tipos de campo
allow_experimental_geo_types_in_iceberg
geometry y
geography de Iceberg como el tipo
Geometry (Variant) de ClickHouse.
Activa las funciones hash experimentales
allow_experimental_hash_functions
Permite usar ‘OPTIMIZE’ explícitamente en tablas Iceberg.
allow_experimental_iceberg_compaction
Si se establece en true y se cumplen las condiciones de
allow_experimental_join_right_table_sorting
join_to_sort_minimum_perkey_rows y
join_to_sort_maximum_table_rows, reordena la tabla derecha por clave para mejorar el rendimiento en un left hash join o inner hash join.
Activa las indicaciones de tipo diferidas experimentales para el tipo JSON. Esta funcionalidad permite optimizar las conversiones de tipo de JSON al aplazar la evaluación de las indicaciones de tipo.
allow_experimental_json_lazy_type_hints
Permite la funcionalidad experimental para almacenar en ClickHouse Keeper los offsets relacionados con Kafka. Cuando está habilitada, se pueden especificar una ruta de ClickHouse Keeper y un nombre de réplica para el motor de tabla de Kafka. Como resultado, en lugar del motor Kafka habitual, se utilizará un nuevo tipo de motor de almacenamiento que almacena principalmente los offsets confirmados en ClickHouse Keeper
allow_experimental_kafka_offsets_storage_in_keeper
Habilita Kusto Query Language (KQL), una alternativa a SQL.
allow_experimental_kusto_dialect
Permite usar el motor de tabla MaterializedPostgreSQL. Está deshabilitado de forma predeterminada porque esta funcionalidad es experimental.
allow_experimental_materialized_postgresql_table
Habilita las funciones experimentales de procesamiento del lenguaje natural.
allow_experimental_nlp_functions
Alias:
allow_experimental_nullable_tuple_type
enable_nullable_tuple_type
Permite crear columnas Nullable Tuple en las tablas.
Esta configuración no controla si las subcolumnas de tupla extraídas pueden ser
Nullable (por ejemplo, de columnas Dynamic, Variant, JSON o Tuple).
Usa
allow_nullable_tuple_in_extracted_subcolumns para controlar si las subcolumnas de tupla extraídas pueden ser
Nullable.
Permite usar el particionamiento de Hive con los motores S3Queue/AzureQueue
allow_experimental_object_storage_queue_hive_partitioning
Permite crear tablas con motores de tabla Paimon*.
allow_experimental_paimon_storage_engine
Alias:
allow_experimental_parallel_reading_from_replicas
enable_parallel_replicas
Usa hasta
max_parallel_replicas réplicas de cada segmento para ejecutar consultas SELECT. La lectura se paraleliza y se coordina dinámicamente. 0 - deshabilitado, 1 - habilitado; en caso de fallo, se deshabilita silenciosamente; 2 - habilitado; en caso de fallo, lanza una excepción
Habilita el transpilador SQL políglota: transpila SQL de más de 30 dialectos (MySQL, PostgreSQL, SQLite, Snowflake, DuckDB, etc.) a ClickHouse SQL.
allow_experimental_polyglot_dialect
Permite PRQL, una alternativa a SQL.
allow_experimental_prql_dialect
Alias:
allow_experimental_time_series_aggregate_functions
allow_experimental_ts_to_grid_aggregate_function
Funciones de agregación experimentales timeSeries* para el remuestreo de series temporales al estilo Prometheus y el cálculo de rate y delta.
Permite crear tablas con el motor de tabla TimeSeries. Posibles valores:
allow_experimental_time_series_table
- 0 — el motor de tabla TimeSeries está deshabilitado.
- 1 — el motor de tabla TimeSeries está habilitado.
Permite crear tablas con la cláusula
allow_experimental_unique_key
UNIQUE KEY en motores de la familia MergeTree.
Permite la expansión experimental de comodines para
allow_experimental_url_wildcard_from_index_pages
url() y
ENGINE = URL usando páginas de índice HTTP.
Habilita WINDOW VIEW. Aún no es lo suficientemente estable.
allow_experimental_window_view
Fuente experimental de diccionario para la integración con YTsaurus.
allow_experimental_ytsaurus_dictionary_source
Motor de tabla experimental para la integración con YTsaurus.
allow_experimental_ytsaurus_table_engine
Motor de tabla experimental para la integración con YTsaurus.