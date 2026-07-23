Estos ajustes están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente

Si una consulta de búsqueda vectorial tiene una cláusula WHERE, esta configuración determina si se evalúa primero (prefiltering) o si primero se comprueba el índice de similitud vectorial (postfiltrado). Valores posibles:

‘auto’ - Postfiltrado (la semántica exacta puede cambiar en el futuro).

‘postfilter’ - Usa el índice de similitud vectorial para identificar los vecinos más cercanos y luego aplica otros filtros

‘prefilter’ - Evalúa primero otros filtros y luego realiza una búsqueda brute-force para identificar los vecinos.

Alias: vector_search_postfilter_multiplier

Multiplica por este valor el número de vecinos más cercanos recuperados del índice de similitud vectorial. Solo se aplica al postfiltrado con otros predicados o si se establece ‘vector_search_with_rescoring = 1’. Rango válido: [1.0, 1000.0]. Los valores fuera de este rango se rechazan.

Habilita una búsqueda vectorial aproximada en dos etapas sin índice (escaneo por fuerza bruta) sobre una columna comprimida con Quantized . Cuando está habilitada, ORDER BY L2Distance|cosineDistance(vec, reference) LIMIT k sobre una columna codificada con un códec Quantized(...) hará lo siguiente:

escanear y filtrar los vectores cuantizados (este paso produce k * vector_search_index_fetch_multiplier resultados), y volver a puntuar los vectores encontrados comparándolos con los vectores originales de precisión completa.