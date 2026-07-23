Optimiza varios predicados
optimize_or_like_chain
OR LIKE/ILIKE/match sobre la misma expresión en una sola llamada a
multiSearchAny/
multiSearchAnyCaseInsensitiveUTF8 (para patrones
%needle% de subcadena pura) o
multiMatchAny (para otros patrones, cuando se permite Hyperscan/Vectorscan). Cuando no se puede aplicar ninguna vía rápida —por ejemplo, cuando Hyperscan está deshabilitado o no está disponible, o los patrones son expresiones regulares
match sin procesar, no son UTF-8 válidos, contienen un NUL incrustado, o la cadena de entrada es
FixedString/
Enum— la cadena
OR original se mantiene sin cambios, porque una alternancia
match combinada sobre RE2 es sistemáticamente más lenta que el
OR original con evaluación de cortocircuito.
La optimización solo se aplica con el analizador (
enable_analyzer = 1, valor predeterminado); con el analizador antiguo (
enable_analyzer = 0), la cadena
OR se deja sin cambios. En las cadenas
OR formadas únicamente por
LIKE/
ILIKE/
match, las expresiones originales se conservan en
indexHint() para permitir el análisis de índices; las cadenas
OR mixtas que incluyen ramas que no son
LIKE omiten intencionadamente el encapsulamiento con
indexHint() para evitar que se poden rangos que solo coinciden con la rama no
LIKE. La reescritura de
multiMatchAny respeta
allow_hyperscan,
max_hyperscan_regexp_length,
max_hyperscan_regexp_total_length y
reject_expensive_hyperscan_regexps.
Una cadena solo se reescribe cuando tiene suficientes ramas que comparten la misma expresión del lado izquierdo como para que la reescritura sea, de forma fiable, más rápida que la evaluación de
OR con cortocircuito: al menos
optimize_or_like_chain_min_substrings ramas para la vía
multiSearchAny, y al menos
optimize_or_like_chain_min_patterns ramas para la vía
multiMatchAny.
Número mínimo de ramas
optimize_or_like_chain_min_patterns
LIKE/
ILIKE/
match no de subcadena pura (patrones de prefijo/sufijo/regexp) que comparten la misma expresión del lado izquierdo, necesario para que
optimize_or_like_chain reescriba una cadena como
multiMatchAny. Calibrado con el conjunto de datos
hits (consulta
tests/performance/optimize_or_like_chain_hits.xml): la reescritura a
multiMatchAny (Hyperscan) de cadenas
LIKE de prefijo/regexp solo empieza a ser más rápida que la evaluación
OR con cortocircuito a partir de unas nueve ramas, por lo que las cadenas más cortas se mantienen tal cual para evitar una regresión del rendimiento. Un valor de 0 o 1 desactiva el umbral. No tiene efecto cuando
optimize_or_like_chain está deshabilitado. Consulta también
optimize_or_like_chain_min_substrings para la ruta de subcadena pura (
multiSearchAny).
Número mínimo de ramas
optimize_or_like_chain_min_substrings
LIKE/
ILIKE de subcadena pura (
%needle%) que comparten la misma expresión del lado izquierdo, necesario para que
optimize_or_like_chain reescriba una cadena como
multiSearchAny/
multiSearchAnyCaseInsensitiveUTF8. Calibrado con el conjunto de datos
hits (consulte
tests/performance/optimize_or_like_chain_hits.xml): la reescritura a
multiSearchAny resulta más rápida que la evaluación
OR con cortocircuito a partir de aproximadamente cuatro ramas. Un valor de 0 o 1 desactiva el umbral. No tiene efecto cuando
optimize_or_like_chain está deshabilitado. Consulte también
optimize_or_like_chain_min_patterns para la ruta de regexp (
multiMatchAny).