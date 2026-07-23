Ajustes de sesión de ClickHouse en el grupo generado allow_suspicious_*.

Estos ajustes están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente

Si se establece en true, permite especificar códecs de compresión sin sentido.

En la instrucción CREATE TABLE, permite crear columnas de tipo FixedString(n) con n > 256. Un FixedString con longitud >= 256 es sospechoso y probablemente indique un uso indebido.

Rechaza índices primarios/secundarios y claves de ordenación con expresiones idénticas

FixedString(8_bytes_or_less) . Permite o restringe el uso de LowCardinality con tipos de datos de tamaño fijo de 8 bytes o menos: tipos de datos numéricos y

Para valores fijos pequeños, usar LowCardinality suele ser ineficiente, porque ClickHouse almacena un índice numérico para cada fila. Como resultado:

El uso de espacio en disco puede aumentar.

El consumo de RAM puede ser mayor, según el tamaño del diccionario.

Algunas funciones pueden funcionar más lentamente debido a operaciones adicionales de codificación.

Los tiempos de merge en tablas con motor MergeTree pueden aumentar por todas las razones descritas anteriormente.

Valores posibles:

1 — El uso de LowCardinality no está restringido.

no está restringido. 0 — El uso de LowCardinality está restringido.

Permite PRIMARY KEY / ORDER BY sospechosos en MergeTree (es decir, SimpleAggregateFunction).

Rechaza las expresiones TTL que no dependen de ninguna de las columnas de la tabla. La mayoría de las veces, esto indica un error del usuario.

Permite o restringe el uso de los tipos Variant Dynamic en las claves de GROUP BY.

Permite o restringe el uso de los tipos Variant Dynamic en las claves de ORDER BY.

La instrucción CREATE TABLE permite especificar el tipo Variant con tipos de variante similares (por ejemplo, con distintos tipos numéricos o de fecha). Habilitar esta configuración puede introducir cierta ambigüedad al trabajar con valores de tipos similares.