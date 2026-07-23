Si se establece en true, permite especificar códecs de compresión sin sentido.
allow_suspicious_codecs
En la instrucción CREATE TABLE, permite crear columnas de tipo FixedString(n) con n > 256. Un FixedString con longitud >= 256 es sospechoso y probablemente indique un uso indebido.
allow_suspicious_fixed_string_types
Rechaza índices primarios/secundarios y claves de ordenación con expresiones idénticas
allow_suspicious_indices
Permite o restringe el uso de LowCardinality con tipos de datos de tamaño fijo de 8 bytes o menos: tipos de datos numéricos y
allow_suspicious_low_cardinality_types
FixedString(8_bytes_or_less).
Para valores fijos pequeños, usar
LowCardinality suele ser ineficiente, porque ClickHouse almacena un índice numérico para cada fila. Como resultado:
- El uso de espacio en disco puede aumentar.
- El consumo de RAM puede ser mayor, según el tamaño del diccionario.
- Algunas funciones pueden funcionar más lentamente debido a operaciones adicionales de codificación.
- 1 — El uso de
LowCardinalityno está restringido.
- 0 — El uso de
LowCardinalityestá restringido.
Permite
allow_suspicious_primary_key
PRIMARY KEY/
ORDER BY sospechosos en MergeTree (es decir, SimpleAggregateFunction).
Rechaza las expresiones TTL que no dependen de ninguna de las columnas de la tabla. La mayoría de las veces, esto indica un error del usuario.
allow_suspicious_ttl_expressions
Permite o restringe el uso de los tipos Variant y Dynamic en las claves de GROUP BY.
allow_suspicious_types_in_group_by
Permite o restringe el uso de los tipos Variant y Dynamic en las claves de ORDER BY.
allow_suspicious_types_in_order_by
La instrucción CREATE TABLE permite especificar el tipo Variant con tipos de variante similares (por ejemplo, con distintos tipos numéricos o de fecha). Habilitar esta configuración puede introducir cierta ambigüedad al trabajar con valores de tipos similares.