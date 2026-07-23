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Estos ajustes están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente.

allow_suspicious_codecs

Si se establece en true, permite especificar códecs de compresión sin sentido.

allow_suspicious_fixed_string_types

En la instrucción CREATE TABLE, permite crear columnas de tipo FixedString(n) con n > 256. Un FixedString con longitud >= 256 es sospechoso y probablemente indique un uso indebido.

allow_suspicious_indices

Rechaza índices primarios/secundarios y claves de ordenación con expresiones idénticas

allow_suspicious_low_cardinality_types

Permite o restringe el uso de LowCardinality con tipos de datos de tamaño fijo de 8 bytes o menos: tipos de datos numéricos y FixedString(8_bytes_or_less). Para valores fijos pequeños, usar LowCardinality suele ser ineficiente, porque ClickHouse almacena un índice numérico para cada fila. Como resultado:
  • El uso de espacio en disco puede aumentar.
  • El consumo de RAM puede ser mayor, según el tamaño del diccionario.
  • Algunas funciones pueden funcionar más lentamente debido a operaciones adicionales de codificación.
Los tiempos de merge en tablas con motor MergeTree pueden aumentar por todas las razones descritas anteriormente. Valores posibles:
  • 1 — El uso de LowCardinality no está restringido.
  • 0 — El uso de LowCardinality está restringido.

allow_suspicious_primary_key

Permite PRIMARY KEY/ORDER BY sospechosos en MergeTree (es decir, SimpleAggregateFunction).

allow_suspicious_ttl_expressions

Rechaza las expresiones TTL que no dependen de ninguna de las columnas de la tabla. La mayoría de las veces, esto indica un error del usuario.

allow_suspicious_types_in_group_by

Permite o restringe el uso de los tipos Variant y Dynamic en las claves de GROUP BY.

allow_suspicious_types_in_order_by

Permite o restringe el uso de los tipos Variant y Dynamic en las claves de ORDER BY.

allow_suspicious_variant_types

La instrucción CREATE TABLE permite especificar el tipo Variant con tipos de variante similares (por ejemplo, con distintos tipos numéricos o de fecha). Habilitar esta configuración puede introducir cierta ambigüedad al trabajar con valores de tipos similares.
Última modificación el 23 de julio de 2026