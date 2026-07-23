Tiempo de espera de la conexión HTTP (en segundos). Valores posibles:
http_connection_timeout
- Cualquier número entero positivo.
- 0 - Deshabilitado (tiempo de espera infinito).
La configuración
http_make_head_request
http_make_head_request permite ejecutar una solicitud
HEAD al leer datos desde HTTP para obtener información sobre el archivo que se va a leer, como su tamaño. Dado que está habilitada de forma predeterminada, puede ser conveniente desactivar esta configuración cuando el servidor no admita solicitudes
HEAD.
Habilita o deshabilita la verificación de la suma de comprobación al descomprimir los datos de una solicitud HTTP POST del client. Se usa solo con el formato de compresión nativo de ClickHouse (no se usa con
http_native_compression_disable_checksumming_on_decompress
gzip ni
deflate).
Para obtener más información, lea la descripción de la interfaz HTTP.
Valores posibles:
- 0 — Deshabilitado.
- 1 — Habilitado.
Tiempo de espera para la recepción de HTTP (en segundos). Valores posibles:
http_receive_timeout
- Cualquier número entero positivo.
- 0 - Deshabilitado (tiempo de espera infinito).
Tiempo de espera de envío HTTP (en segundos). Valores posibles:
http_send_timeout
- Cualquier entero positivo.
- 0 - Deshabilitado (tiempo de espera infinito).
Solo se aplica al perfil default. Es necesario reiniciar el servidor para que los cambios surtan efecto.
Omitir las URL de globs con error HTTP_NOT_FOUND
http_skip_not_found_url_for_globs
Habilita el búfer de respuesta HTTP del lado del servidor.
http_wait_end_of_query
Escribe la excepción en el formato de salida para generar una salida válida. Funciona con los formatos JSON y XML.
http_write_exception_in_output_format
Establece el nivel de compresión de datos en la respuesta a una solicitud HTTP si enable_http_compression = 1. Posibles valores: números del 1 al 12. Los niveles superiores a
http_zlib_compression_level
9 requieren la compilación predeterminada con
libdeflate; una compilación sin
libdeflate admite niveles del 1 al 9.