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Estas configuraciones están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente.

http_connection_timeout

Tiempo de espera de la conexión HTTP (en segundos). Valores posibles:
  • Cualquier número entero positivo.
  • 0 - Deshabilitado (tiempo de espera infinito).

http_make_head_request

La configuración http_make_head_request permite ejecutar una solicitud HEAD al leer datos desde HTTP para obtener información sobre el archivo que se va a leer, como su tamaño. Dado que está habilitada de forma predeterminada, puede ser conveniente desactivar esta configuración cuando el servidor no admita solicitudes HEAD.

http_native_compression_disable_checksumming_on_decompress

Habilita o deshabilita la verificación de la suma de comprobación al descomprimir los datos de una solicitud HTTP POST del client. Se usa solo con el formato de compresión nativo de ClickHouse (no se usa con gzip ni deflate). Para obtener más información, lea la descripción de la interfaz HTTP. Valores posibles:
  • 0 — Deshabilitado.
  • 1 — Habilitado.

http_receive_timeout

Tiempo de espera para la recepción de HTTP (en segundos). Valores posibles:
  • Cualquier número entero positivo.
  • 0 - Deshabilitado (tiempo de espera infinito).

http_send_timeout

Tiempo de espera de envío HTTP (en segundos). Valores posibles:
  • Cualquier entero positivo.
  • 0 - Deshabilitado (tiempo de espera infinito).
Solo se aplica al perfil default. Es necesario reiniciar el servidor para que los cambios surtan efecto.

http_skip_not_found_url_for_globs

Omitir las URL de globs con error HTTP_NOT_FOUND

http_wait_end_of_query

Habilita el búfer de respuesta HTTP del lado del servidor.

http_write_exception_in_output_format

Escribe la excepción en el formato de salida para generar una salida válida. Funciona con los formatos JSON y XML.

http_zlib_compression_level

Establece el nivel de compresión de datos en la respuesta a una solicitud HTTP si enable_http_compression = 1. Posibles valores: números del 1 al 12. Los niveles superiores a 9 requieren la compilación predeterminada con libdeflate; una compilación sin libdeflate admite niveles del 1 al 9.
Última modificación el 23 de julio de 2026