Ajustes de sesión de ClickHouse en el grupo generado max_insert_*.

Estas configuraciones están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente

Aliases: max_insert_block_size_rows

El tamaño máximo de los bloques (en cantidad de filas) que se forman para la inserción en una tabla.

Esta configuración controla la formación de bloques en dos contextos:

Análisis del formato: Cuando el server analiza formatos de entrada basados en filas (CSV, TSV, JSONEachRow, etc.) desde cualquier interface (HTTP, clickhouse-client con datos inline, gRPC, PostgreSQL wire protocol), los bloques se emiten cuando: Se alcanzan tanto min_insert_block_size_rows AND min_insert_block_size_bytes, OR

Se alcanza max_insert_block_size_rows OR max_insert_block_size_bytes Nota: Cuando se usa clickhouse-client o clickhouse-local para leer desde un archivo, el propio client analiza los datos y esta configuración se aplica en el client side. Operaciones INSERT: Durante las queries INSERT y cuando los datos fluyen a través de vistas materializadas, el comportamiento de esta configuración depende de use_strict_insert_block_limits : Cuando está habilitada: Los bloques se emiten cuando: Umbrales mínimos (AND): Se alcanzan tanto min_insert_block_size_rows AND min_insert_block_size_bytes Umbrales máximos (OR): Se alcanza max_insert_block_size_rows OR max_insert_block_size_bytes

Cuando está deshabilitada: Los bloques se emiten cuando se alcanza min_insert_block_size_rows OR min_insert_block_size_bytes. Las configuraciones max_insert_block_size no se aplican.

Possible values:

Entero positivo.

El tamaño máximo de los bloques (en bytes) que se forman para la inserción en una tabla.

Esta configuración funciona junto con max_insert_block_size_rows y controla la formación de bloques en el mismo contexto. Consulta max_insert_block_size_rows para obtener información detallada sobre cuándo y cómo se aplican estas configuraciones.

Posibles valores:

Entero positivo.

0 — la configuración no participa en la formación de bloques.

El número máximo de streams (columnas) para retrasar el volcado final de la parte. Valor predeterminado: auto (100 si el almacenamiento subyacente admite escritura en paralelo, por ejemplo S3, y deshabilitado en caso contrario)

Valor predeterminado de Cloud: 50 .

El número máximo de hilos para ejecutar la consulta INSERT SELECT .

Valores posibles:

0 (o 1) — INSERT SELECT sin ejecución en paralelo.

sin ejecución en paralelo. Entero positivo. Mayor que 1.

Valor predeterminado de Cloud:

1 para nodos con 8 GiB de memoria

para nodos con 8 GiB de memoria 2 para nodos con 16 GiB de memoria

para nodos con 16 GiB de memoria 4 para nodos más grandes

INSERT SELECT en paralelo solo tiene efecto si la parte SELECT se ejecuta en paralelo; consulta la configuración en paralelo solo tiene efecto si la partese ejecuta en paralelo; consulta la configuración max_threads . Los valores más altos darán lugar a un mayor uso de memoria.

Igual que max_threads_min_free_memory_per_thread , pero aplicado a max_insert_threads en lugar de a max_threads . El valor predeterminado es mayor porque las canalizaciones de inserción suelen mantener búferes por hilo más grandes (partes de MergeTree, bloques de compresión) que las canalizaciones de lectura.

Si la cantidad de memoria libre es menor que max_insert_threads multiplicado por este valor, max_insert_threads se reduce en consecuencia, hasta un mínimo de 1 .