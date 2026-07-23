Estos ajustes están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente

Habilita la optimización de filtrado dinámico al ejecutar una consulta ORDER BY <column> LIMIT n .

Cuando está habilitada, el ejecutor de consultas intentará omitir gránulos y filas que no formarán parte de las filas finales de top N en el conjunto de resultados. Esta optimización es de naturaleza dinámica, y las mejoras de latencia dependen de la distribución de los datos y de la presencia de otros predicados en la consulta.

Valores posibles:

0 — Deshabilitado.

1 — Habilitado.

Permite que use_top_k_dynamic_filtering se aplique cuando la columna de ordenación tiene un tipo de datos de longitud variable (p. ej., String , Array , Map , Tuple con elementos de longitud variable).

Para estos tipos, la comparación por umbral por fila que realiza el filtro dinámico puede costar más de lo que ahorra cuando predomina el mínimo lexicográfico de la columna (p. ej., cadenas vacías en su mayoría) y se pueden omitir pocos gránulos. En ese caso, el filtro dinámico empeora la latencia de la consulta en lugar de mejorarla.

Cuando esta configuración es 0 , el filtrado dinámico se restringe a columnas cuyos valores tienen un tamaño máximo fijo en memoria (números, Date , DateTime , FixedString , Enum , Nullable de esos tipos, Tuple de esos tipos). Cuando se establece en 1 , el filtrado dinámico también se aplica a tipos de longitud variable.

Posibles valores: