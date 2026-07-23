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Esta configuración está disponible en system.settings y se genera automáticamente a partir del código fuente.

analyzer_compatibility_allow_compound_identifiers_in_unflatten_nested

Permite añadir identificadores compuestos a Nested. Esta es una configuración de compatibilidad porque cambia el resultado de la consulta. Cuando está deshabilitada, SELECT a.b.c FROM table ARRAY JOIN a no funciona, y SELECT a FROM table no incluye la columna a.b.c en el resultado de Nested a.

analyzer_compatibility_allow_non_aggregate_in_having

Cuando está habilitada, el analizador imita el comportamiento legacy de mover de HAVING a WHERE las conjunciones no agregadas con AND, en lugar de generar NOT_AN_AGGREGATE. El rechazo conforme al estándar es el comportamiento predeterminado; esta opción sirve como ayuda para la migración de consultas que el analizador anterior (enable_analyzer = 0) aceptaba silenciosamente. Las conjunciones que contienen funciones de agregación, grouping o funciones no deterministas permanecen en HAVING. Si alguna conjunción contiene una función de ventana o una función con estado (por ejemplo, rowNumberInBlock), la reescritura se desactiva para todo el HAVING, en consonancia con el comportamiento legacy de PredicateExpressionsOptimizer. La configuración también se ignora cuando GROUP BY usa WITH CUBE, WITH ROLLUP, WITH TOTALS o GROUPING SETS.

analyzer_compatibility_join_using_top_level_identifier

Obliga a resolver el identificador en JOIN USING a partir de la proyección (por ejemplo, en SELECT a + 1 AS b FROM t1 JOIN t2 USING (b), el JOIN se realizará mediante t1.a + 1 = t2.b, en lugar de t1.b = t2.b).

analyzer_compatibility_prefer_alias_over_subcolumn

Cuando un identificador de varias partes como b.id podría referirse tanto a la columna id de una tabla con alias b como a una subcolumna b.id de tipo Tuple de alguna otra columna, se prefiere la interpretación con prefijo de alias (la columna id de b). De forma predeterminada, el analizador prefiere la subcolumna. Actívalo para que coincida con la resolución del analizador anterior.
Última modificación el 23 de julio de 2026