Permite añadir identificadores compuestos a Nested. Esta es una configuración de compatibilidad porque cambia el resultado de la consulta. Cuando está deshabilitada,
analyzer_compatibility_allow_compound_identifiers_in_unflatten_nested
SELECT a.b.c FROM table ARRAY JOIN a no funciona, y
SELECT a FROM table no incluye la columna
a.b.c en el resultado de
Nested a.
Cuando está habilitada, el analizador imita el comportamiento legacy de mover de
analyzer_compatibility_allow_non_aggregate_in_having
HAVING a
WHERE las conjunciones no agregadas con AND, en lugar de generar
NOT_AN_AGGREGATE. El rechazo conforme al estándar es el comportamiento predeterminado; esta opción sirve como ayuda para la migración de consultas que el analizador anterior (
enable_analyzer = 0) aceptaba silenciosamente. Las conjunciones que contienen funciones de agregación,
grouping o funciones no deterministas permanecen en
HAVING. Si alguna conjunción contiene una función de ventana o una función con estado (por ejemplo,
rowNumberInBlock), la reescritura se desactiva para todo el
HAVING, en consonancia con el comportamiento legacy de
PredicateExpressionsOptimizer. La configuración también se ignora cuando
GROUP BY usa
WITH CUBE,
WITH ROLLUP,
WITH TOTALS o
GROUPING SETS.
Obliga a resolver el identificador en JOIN USING a partir de la proyección (por ejemplo, en
analyzer_compatibility_join_using_top_level_identifier
SELECT a + 1 AS b FROM t1 JOIN t2 USING (b), el JOIN se realizará mediante
t1.a + 1 = t2.b, en lugar de
t1.b = t2.b).
Cuando un identificador de varias partes como
analyzer_compatibility_prefer_alias_over_subcolumn
b.id podría referirse tanto a la columna
id de una tabla con alias
b como a una subcolumna
b.id de tipo Tuple de alguna otra columna, se prefiere la interpretación con prefijo de alias (la columna
id de
b). De forma predeterminada, el analizador prefiere la subcolumna. Actívalo para que coincida con la resolución del analizador anterior.