Si está habilitado, las consultas
use_query_cache
SELECT pueden utilizar la caché de consultas. Los parámetros enable_reads_from_query_cache
y enable_writes_to_query_cache controlan con más detalle cómo se usa la caché.
Valores posibles:
- 0 - Deshabilitado
- 1 - Habilitado
Habilita la caché de condiciones de consulta. La caché almacena rangos de gránulos en partes de datos que no cumplen la condición de la cláusula
use_query_condition_cache
WHERE,
y reutiliza esta información como un índice efímero para consultas posteriores.
Valores posibles:
- 0 - Deshabilitado
- 1 - Habilitado