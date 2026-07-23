Skip to main content
Estos ajustes están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente.

use_query_cache

Si está habilitado, las consultas SELECT pueden utilizar la caché de consultas. Los parámetros enable_reads_from_query_cache y enable_writes_to_query_cache controlan con más detalle cómo se usa la caché. Valores posibles:
  • 0 - Deshabilitado
  • 1 - Habilitado

use_query_condition_cache

Habilita la caché de condiciones de consulta. La caché almacena rangos de gránulos en partes de datos que no cumplen la condición de la cláusula WHERE, y reutiliza esta información como un índice efímero para consultas posteriores. Valores posibles:
  • 0 - Deshabilitado
  • 1 - Habilitado
Última modificación el 23 de julio de 2026