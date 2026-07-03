ClickHouse admite la interfaz gRPC. Es un sistema de llamada a procedimientos remotos de código abierto que utiliza HTTP/2 y Protocol Buffers. La implementación de gRPC en ClickHouse admite:
Introducción
- SSL;
- autenticación;
- sesiones;
- compresión;
- consultas paralelas a través del mismo canal;
- cancelación de consultas;
- obtención de información de progreso y logs;
- tablas externas.
Para usar la interfaz gRPC, establezca
Configuración de gRPC
grpc_port en la configuración principal del servidor. Consulte las demás opciones de configuración en el siguiente ejemplo:
<grpc_port>9100</grpc_port>
<grpc>
<enable_ssl>false</enable_ssl>
<!-- Los dos archivos siguientes se usan solo si SSL está habilitado -->
<ssl_cert_file>/path/to/ssl_cert_file</ssl_cert_file>
<ssl_key_file>/path/to/ssl_key_file</ssl_key_file>
<!-- Indica si el servidor solicita un certificado al cliente -->
<ssl_require_client_auth>false</ssl_require_client_auth>
<!-- El siguiente archivo se usa solo si ssl_require_client_auth=true -->
<ssl_ca_cert_file>/path/to/ssl_ca_cert_file</ssl_ca_cert_file>
<!-- Algoritmo de compresión predeterminado (se aplica si el cliente no especifica otro algoritmo; consulte result_compression en QueryInfo).
Algoritmos admitidos: none, deflate, gzip, stream_gzip -->
<compression>deflate</compression>
<!-- Nivel de compresión predeterminado (se aplica si el cliente no especifica otro nivel; consulte result_compression en QueryInfo).
Niveles admitidos: none, low, medium, high -->
<compression_level>medium</compression_level>
<!-- Límites de tamaño de mensaje de envío/recepción en bytes. -1 significa ilimitado -->
<max_send_message_size>-1</max_send_message_size>
<max_receive_message_size>-1</max_receive_message_size>
<!-- Habilitar si se desean obtener registros detallados -->
<verbose_logs>false</verbose_logs>
</grpc>
Puede escribir un cliente en cualquiera de los lenguajes de programación compatibles con gRPC usando la especificación proporcionada. O bien, puede usar un cliente de Python incluido. Se encuentra en utils/grpc-client/clickhouse-grpc-client.py dentro del repositorio. El cliente incluido requiere los módulos de Python grpcio and grpcio-tools. El cliente admite los siguientes argumentos:
Cliente incluido
--help– Muestra un mensaje de ayuda y finaliza.
--host HOST, -h HOST– Un nombre de servidor. Valor predeterminado:
localhost. También puede usar direcciones IPv4 o IPv6.
--port PORT– Un puerto al que conectarse. Este puerto debe estar habilitado en la configuración del servidor de ClickHouse (consulte
grpc_port). Valor predeterminado:
9100.
--user USER_NAME, -u USER_NAME– Un nombre de usuario. Valor predeterminado:
default.
--password PASSWORD– Una contraseña. Valor predeterminado: cadena vacía.
--query QUERY, -q QUERY– Una consulta que se procesará al usar el modo no interactivo.
--database DATABASE, -d DATABASE– Una base de datos predeterminada. Si no se especifica, se usa la base de datos actual configurada en la configuración del servidor (
defaultde forma predeterminada).
--format OUTPUT_FORMAT, -f OUTPUT_FORMAT– Un formato de salida para el resultado. Valor predeterminado en modo interactivo:
PrettyCompact.
--debug– Habilita la visualización de información de depuración.
--query.
En modo por lotes, los datos de la consulta pueden pasarse mediante
stdin.
Ejemplo de uso del cliente
En el siguiente ejemplo, se crea una tabla y se carga con datos desde un archivo CSV. Luego se consulta el contenido de la tabla.
Query
./clickhouse-grpc-client.py -q "CREATE TABLE grpc_example_table (id UInt32, text String) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id;"
echo -e "0,Input data for\n1,gRPC protocol example" > a.csv
cat a.csv | ./clickhouse-grpc-client.py -q "INSERT INTO grpc_example_table FORMAT CSV"
./clickhouse-grpc-client.py --format PrettyCompact -q "SELECT * FROM grpc_example_table;"
Response
┌─id─┬─text──────────────────┐
│ 0 │ Input data for │
│ 1 │ gRPC protocol example │
└────┴───────────────────────┘