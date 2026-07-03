< grpc_port > 9100 </ grpc_port >

< grpc >

< enable_ssl > false </ enable_ssl >

<!-- Los dos archivos siguientes se usan solo si SSL está habilitado -->

< ssl_cert_file > /path/to/ssl_cert_file </ ssl_cert_file >

< ssl_key_file > /path/to/ssl_key_file </ ssl_key_file >

<!-- Indica si el servidor solicita un certificado al cliente -->

< ssl_require_client_auth > false </ ssl_require_client_auth >

<!-- El siguiente archivo se usa solo si ssl_require_client_auth=true -->

< ssl_ca_cert_file > /path/to/ssl_ca_cert_file </ ssl_ca_cert_file >

<!-- Algoritmo de compresión predeterminado (se aplica si el cliente no especifica otro algoritmo; consulte result_compression en QueryInfo).

Algoritmos admitidos: none, deflate, gzip, stream_gzip -->

< compression > deflate </ compression >

<!-- Nivel de compresión predeterminado (se aplica si el cliente no especifica otro nivel; consulte result_compression en QueryInfo).

Niveles admitidos: none, low, medium, high -->

< compression_level > medium </ compression_level >

<!-- Límites de tamaño de mensaje de envío/recepción en bytes. -1 significa ilimitado -->

< max_send_message_size > -1 </ max_send_message_size >

< max_receive_message_size > -1 </ max_receive_message_size >

<!-- Habilitar si se desean obtener registros detallados -->

< verbose_logs > false </ verbose_logs >