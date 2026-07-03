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Introducción

ClickHouse admite la interfaz gRPC. Es un sistema de llamada a procedimientos remotos de código abierto que utiliza HTTP/2 y Protocol Buffers. La implementación de gRPC en ClickHouse admite:
  • SSL;
  • autenticación;
  • sesiones;
  • compresión;
  • consultas paralelas a través del mismo canal;
  • cancelación de consultas;
  • obtención de información de progreso y logs;
  • tablas externas.
La especificación de la interfaz se describe en clickhouse_grpc.proto.

Configuración de gRPC

Para usar la interfaz gRPC, establezca grpc_port en la configuración principal del servidor. Consulte las demás opciones de configuración en el siguiente ejemplo:

Cliente incluido

Puede escribir un cliente en cualquiera de los lenguajes de programación compatibles con gRPC usando la especificación proporcionada. O bien, puede usar un cliente de Python incluido. Se encuentra en utils/grpc-client/clickhouse-grpc-client.py dentro del repositorio. El cliente incluido requiere los módulos de Python grpcio and grpcio-tools. El cliente admite los siguientes argumentos:
  • --help – Muestra un mensaje de ayuda y finaliza.
  • --host HOST, -h HOST – Un nombre de servidor. Valor predeterminado: localhost. También puede usar direcciones IPv4 o IPv6.
  • --port PORT – Un puerto al que conectarse. Este puerto debe estar habilitado en la configuración del servidor de ClickHouse (consulte grpc_port). Valor predeterminado: 9100.
  • --user USER_NAME, -u USER_NAME – Un nombre de usuario. Valor predeterminado: default.
  • --password PASSWORD – Una contraseña. Valor predeterminado: cadena vacía.
  • --query QUERY, -q QUERY – Una consulta que se procesará al usar el modo no interactivo.
  • --database DATABASE, -d DATABASE – Una base de datos predeterminada. Si no se especifica, se usa la base de datos actual configurada en la configuración del servidor (default de forma predeterminada).
  • --format OUTPUT_FORMAT, -f OUTPUT_FORMAT – Un formato de salida para el resultado. Valor predeterminado en modo interactivo: PrettyCompact.
  • --debug – Habilita la visualización de información de depuración.
Para ejecutar el cliente en modo interactivo, llámelo sin el argumento --query. En modo por lotes, los datos de la consulta pueden pasarse mediante stdin. Ejemplo de uso del cliente En el siguiente ejemplo, se crea una tabla y se carga con datos desde un archivo CSV. Luego se consulta el contenido de la tabla.
Query
Response
Última modificación el 3 de julio de 2026