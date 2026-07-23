Ajustes de sesión de ClickHouse en el grupo generado optimize_*.

Estos ajustes están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente

Elimina los agregadores min/max/any/anyLast de las claves de GROUP BY en la cláusula SELECT

false . Use restricciones para añadir la condición del índice. El valor predeterminado es

Valores posibles:

true, false

Saca las operaciones aritméticas de las funciones de agregación

Sustituir por un escalar y usar un hash como nombre para constantes grandes (el tamaño se estima por la longitud del nombre).

Posibles valores:

entero positivo - longitud máxima del nombre,

0 — siempre,

entero negativo - nunca.

Habilita o deshabilita la optimización del conteo de filas en archivos con distintos formatos de entrada. Se aplica a las funciones de tabla/motores file / s3 / url / hdfs / azureBlobStorage .

Valores posibles:

0 — Optimización deshabilitada.

1 — Optimización habilitada.

Reescribe tupleElement(dictGet('dict', ('a', 'b', 'c'), key), 2) como dictGet('dict', 'b', key) para evitar recuperar atributos del diccionario innecesarios. Admite acceso posicional ( .1 , .2 , …) y con nombre ( .b ), y también se aplica a dictGetOrDefault cuando el argumento por defecto es una tupla constante o un tuple(...) de constantes.

Habilita la optimización de DISTINCT si algunas de sus columnas forman un prefijo de la ordenación. Por ejemplo, un prefijo de la clave de ordenación en MergeTree o de la instrucción ORDER BY

Optimiza las consultas GROUP BY sharding_key al evitar una agregación costosa en el servidor iniciador (lo que reduce el uso de memoria de la consulta en ese servidor).

Se admiten los siguientes tipos de consultas (y cualquier combinación de ellos):

SELECT DISTINCT [..., ]sharding_key[, ...] FROM dist

SELECT ... FROM dist GROUP BY sharding_key[, ...]

SELECT ... FROM dist GROUP BY sharding_key[, ...] ORDER BY x

SELECT ... FROM dist GROUP BY sharding_key[, ...] LIMIT 1

SELECT ... FROM dist GROUP BY sharding_key[, ...] LIMIT 1 BY x

No se admiten los siguientes tipos de consultas (más adelante podría añadirse soporte para algunas de ellas):

SELECT ... GROUP BY sharding_key[, ...] WITH TOTALS

SELECT ... GROUP BY sharding_key[, ...] WITH ROLLUP

SELECT ... GROUP BY sharding_key[, ...] WITH CUBE

SELECT ... GROUP BY sharding_key[, ...] SETTINGS extremes=1

Posibles valores:

0 — Deshabilitado.

1 — Habilitado.

Véase también:

Actualmente requiere optimize_skip_unused_shards (la razón es que, en algún momento, podría habilitarse de forma predeterminada, y solo funcionará correctamente si los datos se insertaron a través de una tabla Distributed; es decir, si los datos se distribuyen según sharding_key ).

Si está habilitado, OPTIMIZE ... DRY RUN valida la parte fusionada resultante con checkDataPart . Si la comprobación falla, se lanza una excepción.

Convierte expresiones como col = ” o ” = col en empty(col), y col != ” o ” != col en notEmpty(col), únicamente cuando col es de tipo String o FixedString.

Permite extraer expresiones comunes de las disyunciones en las expresiones WHERE, PREWHERE, ON, HAVING y QUALIFY. Una expresión lógica como (A AND B) OR (A AND C) puede reescribirse como A AND (B OR C) , lo que puede ayudar a aprovechar:

índices en expresiones de filtrado simples

la optimización de CROSS a INNER JOIN

Habilita o deshabilita la optimización mediante la transformación de algunas funciones para que lean subcolumnas. Esto reduce la cantidad de datos que se deben leer.

Estas funciones pueden transformarse:

length para leer la subcolumna size0.

empty para leer la subcolumna size0.

notEmpty para leer la subcolumna size0.

isNull para leer la subcolumna null.

isNotNull para leer la subcolumna null.

count para leer la subcolumna null.

mapKeys para leer la subcolumna keys.

mapValues para leer la subcolumna values.

Valores posibles:

0 — Optimización deshabilitada.

1 — Optimización habilitada.

Evita repetir la búsqueda inversa en diccionarios mediante búsquedas más rápidas en un conjunto precalculado de posibles valores de clave.

Sustituye ‘multiIf’ por ‘if’ cuando solo haya una condición.

Reescribe las funciones de agregación semánticamente equivalentes a count() como count().

Habilita o deshabilita la transformación de datos antes de la inserción, como si se hubiera realizado una fusión en este bloque (según el motor de la tabla).

Posibles valores:

0 — Deshabilitado.

1 — Habilitado.

Ejemplo

La diferencia entre habilitado y deshabilitado:

Consulta:

SET optimize_on_insert = 1 ; CREATE TABLE test1 ( `FirstTable` UInt32) ENGINE = ReplacingMergeTree ORDER BY FirstTable; INSERT INTO test1 SELECT number % 2 FROM numbers( 5 ); SELECT * FROM test1; SET optimize_on_insert = 0 ; CREATE TABLE test2 ( `SecondTable` UInt32) ENGINE = ReplacingMergeTree ORDER BY SecondTable; INSERT INTO test2 SELECT number % 2 FROM numbers( 5 ); SELECT * FROM test2;

Resultado:

┌─FirstTable─┐ │ 0 │ │ 1 │ └────────────┘ ┌─SecondTable─┐ │ 0 │ │ 0 │ │ 0 │ │ 1 │ │ 1 │ └─────────────┘

Tenga en cuenta que esta configuración afecta al comportamiento de la vista materializada

Ejecuta una segunda pasada de promoción de PREWHERE después de que optimizaciones posteriores del plan de consulta hayan podido añadir filtros adicionales sobre un paso de lectura de MergeTree (p. ej., pushdown de predicados a través de JOIN , reescrituras de proyección). Cuando ya existe un PREWHERE , el nuevo filtro se fusiona con él mediante AND en lugar de permanecer como un paso de filtro independiente.

Sustituye las funciones de distancia del tipo de dato QBit por otras equivalentes que solo leen del almacenamiento las columnas necesarias para el cálculo.

Habilita la optimización de ORDER BY en las consultas SELECT para la lectura de datos de tablas MergeTree

Valores posibles:

0 — la optimización de ORDER BY está deshabilitada.

está deshabilitada. 1 — la optimización de ORDER BY está habilitada.

Véase también

Si se establece en true, respetará los alias en WHERE/GROUP BY/ORDER BY, lo que ayudará con el descarte de particiones/índices secundarios/optimize_aggregation_in_order/optimize_read_in_order/optimize_trivial_count

Optimiza la ordenación en función de las propiedades de ordenación del flujo de entrada

false . Use restricciones para sustituir columnas. El valor predeterminado es

Valores posibles:

true, false

count o Permite fusionar funciones de agregación con el mismo argumento. Reescribe una consulta que contiene al menos dos funciones de agregación de sum avg con el mismo argumento como sumCount

Valores posibles:

0 — Las funciones con el mismo argumento no se fusionan.

1 — Las funciones con el mismo argumento se fusionan.

Ejemplo

Consulta:

CREATE TABLE fuse_tbl (a Int8, b Int8) Engine = Log ; SET optimize_syntax_fuse_functions = 1 ; EXPLAIN SYNTAX run_query_tree_passes = 1 SELECT sum (a), sum (b), count (b), avg (b) from fuse_tbl FORMAT TSV;

Resultado:

SELECT sum(__table1.a) AS `sum(a)`, tupleElement(sumCount(__table1.b), 1) AS `sum(b)`, tupleElement(sumCount(__table1.b), 2) AS `count(b)`, divide(tupleElement(sumCount(__table1.b), 1), toFloat64(tupleElement(sumCount(__table1.b), 2))) AS `avg(b)` FROM default.fuse_tbl AS __table1

Habilita o deshabilita el lanzamiento de una excepción si una consulta OPTIMIZE no realizó ninguna fusión.

De forma predeterminada, OPTIMIZE se completa correctamente incluso si no hizo nada. Esta configuración le permite distinguir estas situaciones y obtener el motivo en el mensaje de excepción.

Valores posibles:

1 — El lanzamiento de una excepción está habilitado.

0 — El lanzamiento de una excepción está deshabilitado.

Optimiza los predicados de Date y DateTime convirtiendo las funciones en comparaciones equivalentes sin necesidad de conversiones (p. ej., toYear(col) = 2023 -> col >= '2023-01-01' AND col <= '2023-12-31' )

Eliminar los elementos finales de ORDER BY una vez que todas las claves de GROUP BY queden incluidas en el prefijo de ORDER BY.

Reescribe uniq y sus variantes (excepto uniqUpTo) como count si la subconsulta tiene DISTINCT o una cláusula GROUP BY.

false . Use restricciones para la optimización de consultas. El valor predeterminado es

Valores posibles: