Elimina los agregadores min/max/any/anyLast de las claves de GROUP BY en la cláusula SELECT
optimize_aggregators_of_group_by_keys
Use restricciones para añadir la condición del índice. El valor predeterminado es
optimize_append_index
false.
Valores posibles:
- true, false
Saca las operaciones aritméticas de las funciones de agregación
optimize_arithmetic_operations_in_aggregate_functions
Sustituir por un escalar y usar un hash como nombre para constantes grandes (el tamaño se estima por la longitud del nombre). Posibles valores:
optimize_const_name_size
- entero positivo - longitud máxima del nombre,
- 0 — siempre,
- entero negativo - nunca.
Habilita o deshabilita la optimización del conteo de filas en archivos con distintos formatos de entrada. Se aplica a las funciones de tabla/motores
optimize_count_from_files
file/
s3/
url/
hdfs/
azureBlobStorage.
Valores posibles:
- 0 — Optimización deshabilitada.
- 1 — Optimización habilitada.
Reescribe
optimize_dictget_tuple_element
tupleElement(dictGet('dict', ('a', 'b', 'c'), key), 2) como
dictGet('dict', 'b', key) para evitar recuperar atributos del diccionario innecesarios. Admite acceso posicional (
.1,
.2, …) y con nombre (
.b), y también se aplica a
dictGetOrDefault cuando el argumento por defecto es una tupla constante o un
tuple(...) de constantes.
Habilita la optimización de DISTINCT si algunas de sus columnas forman un prefijo de la ordenación. Por ejemplo, un prefijo de la clave de ordenación en MergeTree o de la instrucción ORDER BY
optimize_distinct_in_order
Optimiza las consultas
optimize_distributed_group_by_sharding_key
GROUP BY sharding_key al evitar una agregación costosa en el servidor iniciador (lo que reduce el uso de memoria de la consulta en ese servidor).
Se admiten los siguientes tipos de consultas (y cualquier combinación de ellos):
SELECT DISTINCT [..., ]sharding_key[, ...] FROM dist
SELECT ... FROM dist GROUP BY sharding_key[, ...]
SELECT ... FROM dist GROUP BY sharding_key[, ...] ORDER BY x
SELECT ... FROM dist GROUP BY sharding_key[, ...] LIMIT 1
SELECT ... FROM dist GROUP BY sharding_key[, ...] LIMIT 1 BY x
SELECT ... GROUP BY sharding_key[, ...] WITH TOTALS
SELECT ... GROUP BY sharding_key[, ...] WITH ROLLUP
SELECT ... GROUP BY sharding_key[, ...] WITH CUBE
SELECT ... GROUP BY sharding_key[, ...] SETTINGS extremes=1
- 0 — Deshabilitado.
- 1 — Habilitado.
Actualmente requiere
optimize_skip_unused_shards (la razón es que, en algún momento, podría habilitarse de forma predeterminada, y solo funcionará correctamente si los datos se insertaron a través de una tabla Distributed; es decir, si los datos se distribuyen según
sharding_key).
Si está habilitado,
optimize_dry_run_check_part
OPTIMIZE ... DRY RUN valida la parte fusionada resultante con
checkDataPart. Si la comprobación falla, se lanza una excepción.
Convierte expresiones como col = ” o ” = col en empty(col), y col != ” o ” != col en notEmpty(col), únicamente cuando col es de tipo String o FixedString.
optimize_empty_string_comparisons
Permite extraer expresiones comunes de las disyunciones en las expresiones WHERE, PREWHERE, ON, HAVING y QUALIFY. Una expresión lógica como
optimize_extract_common_expressions
(A AND B) OR (A AND C) puede reescribirse como
A AND (B OR C), lo que puede ayudar a aprovechar:
- índices en expresiones de filtrado simples
- la optimización de CROSS a INNER JOIN
Habilita o deshabilita la optimización mediante la transformación de algunas funciones para que lean subcolumnas. Esto reduce la cantidad de datos que se deben leer. Estas funciones pueden transformarse:
optimize_functions_to_subcolumns
- length para leer la subcolumna size0.
- empty para leer la subcolumna size0.
- notEmpty para leer la subcolumna size0.
- isNull para leer la subcolumna null.
- isNotNull para leer la subcolumna null.
- count para leer la subcolumna null.
- mapKeys para leer la subcolumna keys.
- mapValues para leer la subcolumna values.
- 0 — Optimización deshabilitada.
- 1 — Optimización habilitada.
Evita repetir la búsqueda inversa en diccionarios mediante búsquedas más rápidas en un conjunto precalculado de posibles valores de clave.
optimize_inverse_dictionary_lookup
Sustituye ‘multiIf’ por ‘if’ cuando solo haya una condición.
optimize_multiif_to_if
Reescribe las funciones de agregación semánticamente equivalentes a count() como count().
optimize_normalize_count_variants
Habilita o deshabilita la transformación de datos antes de la inserción, como si se hubiera realizado una fusión en este bloque (según el motor de la tabla). Posibles valores:
optimize_on_insert
- 0 — Deshabilitado.
- 1 — Habilitado.
Resultado:
SET optimize_on_insert = 1;
CREATE TABLE test1 (`FirstTable` UInt32) ENGINE = ReplacingMergeTree ORDER BY FirstTable;
INSERT INTO test1 SELECT number % 2 FROM numbers(5);
SELECT * FROM test1;
SET optimize_on_insert = 0;
CREATE TABLE test2 (`SecondTable` UInt32) ENGINE = ReplacingMergeTree ORDER BY SecondTable;
INSERT INTO test2 SELECT number % 2 FROM numbers(5);
SELECT * FROM test2;
Tenga en cuenta que esta configuración afecta al comportamiento de la vista materializada.
┌─FirstTable─┐
│ 0 │
│ 1 │
└────────────┘
┌─SecondTable─┐
│ 0 │
│ 0 │
│ 0 │
│ 1 │
│ 1 │
└─────────────┘
Ejecuta una segunda pasada de promoción de
optimize_prewhere_after_pushdown
PREWHERE después de que optimizaciones posteriores del plan de consulta hayan podido
añadir filtros adicionales sobre un paso de lectura de
MergeTree (p. ej., pushdown de predicados a través de
JOIN, reescrituras de proyección). Cuando ya existe un
PREWHERE, el nuevo
filtro se fusiona con él mediante
AND en lugar de permanecer como un paso de filtro independiente.
Sustituye las funciones de distancia del tipo de dato
optimize_qbit_distance_function_reads
QBit por otras equivalentes que solo leen del almacenamiento las columnas necesarias para el cálculo.
Habilita la optimización de ORDER BY en las consultas SELECT para la lectura de datos de tablas MergeTree. Valores posibles:
optimize_read_in_order
- 0 — la optimización de
ORDER BYestá deshabilitada.
- 1 — la optimización de
ORDER BYestá habilitada.
Si se establece en true, respetará los alias en WHERE/GROUP BY/ORDER BY, lo que ayudará con el descarte de particiones/índices secundarios/optimize_aggregation_in_order/optimize_read_in_order/optimize_trivial_count
optimize_respect_aliases
Optimiza la ordenación en función de las propiedades de ordenación del flujo de entrada
optimize_sorting_by_input_stream_properties
Use restricciones para sustituir columnas. El valor predeterminado es
optimize_substitute_columns
false.
Valores posibles:
- true, false
Permite fusionar funciones de agregación con el mismo argumento. Reescribe una consulta que contiene al menos dos funciones de agregación de sum, count o avg con el mismo argumento como sumCount. Valores posibles:
optimize_syntax_fuse_functions
- 0 — Las funciones con el mismo argumento no se fusionan.
- 1 — Las funciones con el mismo argumento se fusionan.
Resultado:
CREATE TABLE fuse_tbl(a Int8, b Int8) Engine = Log;
SET optimize_syntax_fuse_functions = 1;
EXPLAIN SYNTAX run_query_tree_passes = 1 SELECT sum(a), sum(b), count(b), avg(b) from fuse_tbl FORMAT TSV;
SELECT
sum(__table1.a) AS `sum(a)`,
tupleElement(sumCount(__table1.b), 1) AS `sum(b)`,
tupleElement(sumCount(__table1.b), 2) AS `count(b)`,
divide(tupleElement(sumCount(__table1.b), 1), toFloat64(tupleElement(sumCount(__table1.b), 2))) AS `avg(b)`
FROM default.fuse_tbl AS __table1
Habilita o deshabilita el lanzamiento de una excepción si una consulta OPTIMIZE no realizó ninguna fusión. De forma predeterminada,
optimize_throw_if_noop
OPTIMIZE se completa correctamente incluso si no hizo nada. Esta configuración le permite distinguir estas situaciones y obtener el motivo en el mensaje de excepción.
Valores posibles:
- 1 — El lanzamiento de una excepción está habilitado.
- 0 — El lanzamiento de una excepción está deshabilitado.
Optimiza los predicados de Date y DateTime convirtiendo las funciones en comparaciones equivalentes sin necesidad de conversiones (p. ej.,
optimize_time_filter_with_preimage
toYear(col) = 2023 -> col >= '2023-01-01' AND col <= '2023-12-31')
Eliminar los elementos finales de ORDER BY una vez que todas las claves de GROUP BY queden incluidas en el prefijo de ORDER BY.
optimize_truncate_order_by_after_group_by_keys
Reescribe uniq y sus variantes (excepto uniqUpTo) como count si la subconsulta tiene DISTINCT o una cláusula GROUP BY.
optimize_uniq_to_count
Use restricciones para la optimización de consultas. El valor predeterminado es
optimize_using_constraints
false.
Valores posibles:
- true, false