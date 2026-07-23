Indica si las operaciones INSERT crean y almacenan skip indexes. Si se deshabilita, los skip indexes solo se crearán y almacenarán durante las fusiones o mediante un MATERIALIZE INDEX explícito. Vea también exclude_materialize_skip_indexes_on_insert.
materialize_skip_indexes_on_insert
Indica si las operaciones INSERT crean e insertan estadísticas. Si está deshabilitado, las estadísticas se crearán y almacenarán durante las fusiones o mediante MATERIALIZE STATISTICS explícito
materialize_statistics_on_insert
Aplica TTL a los datos antiguos tras la consulta ALTER MODIFY TTL