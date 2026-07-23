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Estas configuraciones están disponibles en system.settings y se autogeneran a partir del código fuente.

materialize_skip_indexes_on_insert

Indica si las operaciones INSERT crean y almacenan skip indexes. Si se deshabilita, los skip indexes solo se crearán y almacenarán durante las fusiones o mediante un MATERIALIZE INDEX explícito. Vea también exclude_materialize_skip_indexes_on_insert.

materialize_statistics_on_insert

Indica si las operaciones INSERT crean e insertan estadísticas. Si está deshabilitado, las estadísticas se crearán y almacenarán durante las fusiones o mediante MATERIALIZE STATISTICS explícito

materialize_ttl_after_modify

Aplica TTL a los datos antiguos tras la consulta ALTER MODIFY TTL
Última modificación el 23 de julio de 2026