El tamaño mínimo de los bloques (en bytes) que deben formarse para insertarlos en una tabla. Esta configuración funciona junto con min_insert_block_size_rows y controla la formación de bloques en los mismos contextos (análisis del formato y operaciones INSERT). Consulta min_insert_block_size_rows para obtener información detallada sobre cuándo y cómo se aplican estas configuraciones. Valores posibles:
min_insert_block_size_bytes
- Entero positivo.
- 0 — la configuración no interviene en la formación de bloques.
Establece el número mínimo de bytes que debe tener un bloque para poder insertarse en una tabla mediante una consulta
min_insert_block_size_bytes_for_materialized_views
INSERT. Los bloques más pequeños se compactan en otros más grandes. Esta configuración se aplica solo a los bloques insertados en una vista materializada. Al ajustar esta configuración, controlas la compactación de bloques durante el envío a la vista materializada y evitas un uso excesivo de memoria.
Posibles valores:
- Cualquier entero positivo.
- 0 — Compactación deshabilitada.
El tamaño mínimo de los bloques (en filas) que deben formarse para insertarlos en una tabla. Esta configuración controla la formación de bloques en dos contextos:
min_insert_block_size_rows
-
Análisis de formatos: Cuando el servidor analiza formatos de entrada basados en filas (CSV, TSV, JSONEachRow, etc.) desde cualquier interfaz (HTTP, clickhouse-client con datos inline, gRPC, protocolo wire de PostgreSQL), los bloques se emiten cuando:
- Se alcanzan tanto min_insert_block_size_rows AND min_insert_block_size_bytes, OR
- Se alcanza max_insert_block_size_rows OR max_insert_block_size_bytes
-
Operaciones INSERT: Durante las consultas INSERT y cuando los datos fluyen a través de vistas materializadas, el comportamiento de esta configuración depende de
use_strict_insert_block_limits:
-
Cuando está habilitada: Los bloques se emiten cuando:
- Umbrales mínimos (AND): Se alcanzan tanto min_insert_block_size_rows AND min_insert_block_size_bytes
- Umbrales máximos (OR): Se alcanza max_insert_block_size_rows OR max_insert_block_size_bytes
- Cuando está deshabilitada (valor predeterminado): Los bloques se emiten cuando se alcanza min_insert_block_size_rows OR min_insert_block_size_bytes. No se aplican las configuraciones de max_insert_block_size.
- Cuando está habilitada: Los bloques se emiten cuando:
- Entero positivo.
- 0 — la configuración no participa en la formación de bloques.
Establece el número mínimo de filas que debe tener un bloque para poder insertarse en una tabla mediante una consulta
min_insert_block_size_rows_for_materialized_views
INSERT. Los bloques más pequeños se compactan en otros más grandes. Esta configuración se aplica solo a los bloques insertados en una vista materializada. Al ajustar esta configuración, controlas la compactación de bloques al enviarlos a la vista materializada y evitas un uso excesivo de memoria.
Valores posibles:
- Cualquier entero positivo.
- 0 — compactación deshabilitada.