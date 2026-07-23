Ajustes de sesión de ClickHouse en el grupo generado min_insert_*.

Estos ajustes están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente

El tamaño mínimo de los bloques (en bytes) que deben formarse para insertarlos en una tabla.

Esta configuración funciona junto con min_insert_block_size_rows y controla la formación de bloques en los mismos contextos (análisis del formato y operaciones INSERT). Consulta min_insert_block_size_rows para obtener información detallada sobre cuándo y cómo se aplican estas configuraciones.

Valores posibles:

Entero positivo.

0 — la configuración no interviene en la formación de bloques.

INSERT . Los bloques más pequeños se compactan en otros más grandes. Esta configuración se aplica solo a los bloques insertados en una Establece el número mínimo de bytes que debe tener un bloque para poder insertarse en una tabla mediante una consulta. Los bloques más pequeños se compactan en otros más grandes. Esta configuración se aplica solo a los bloques insertados en una vista materializada . Al ajustar esta configuración, controlas la compactación de bloques durante el envío a la vista materializada y evitas un uso excesivo de memoria.

Posibles valores:

Cualquier entero positivo.

0 — Compactación deshabilitada.

Véase también

El tamaño mínimo de los bloques (en filas) que deben formarse para insertarlos en una tabla.

Esta configuración controla la formación de bloques en dos contextos:

Análisis de formatos: Cuando el servidor analiza formatos de entrada basados en filas (CSV, TSV, JSONEachRow, etc.) desde cualquier interfaz (HTTP, clickhouse-client con datos inline, gRPC, protocolo wire de PostgreSQL), los bloques se emiten cuando: Se alcanzan tanto min_insert_block_size_rows AND min_insert_block_size_bytes, OR

Se alcanza max_insert_block_size_rows OR max_insert_block_size_bytes Nota: Cuando se usa clickhouse-client o clickhouse-local para leer desde un archivo, el propio client analiza los datos y esta configuración se aplica del lado del cliente. Operaciones INSERT: Durante las consultas INSERT y cuando los datos fluyen a través de vistas materializadas, el comportamiento de esta configuración depende de use_strict_insert_block_limits : Cuando está habilitada: Los bloques se emiten cuando: Umbrales mínimos (AND): Se alcanzan tanto min_insert_block_size_rows AND min_insert_block_size_bytes Umbrales máximos (OR): Se alcanza max_insert_block_size_rows OR max_insert_block_size_bytes

Cuando está deshabilitada (valor predeterminado): Los bloques se emiten cuando se alcanza min_insert_block_size_rows OR min_insert_block_size_bytes. No se aplican las configuraciones de max_insert_block_size.

Valores posibles:

Entero positivo.

0 — la configuración no participa en la formación de bloques.

INSERT . Los bloques más pequeños se compactan en otros más grandes. Esta configuración se aplica solo a los bloques insertados en una Establece el número mínimo de filas que debe tener un bloque para poder insertarse en una tabla mediante una consulta. Los bloques más pequeños se compactan en otros más grandes. Esta configuración se aplica solo a los bloques insertados en una vista materializada . Al ajustar esta configuración, controlas la compactación de bloques al enviarlos a la vista materializada y evitas un uso excesivo de memoria.

Valores posibles:

Cualquier entero positivo.

0 — compactación deshabilitada.

Véase también