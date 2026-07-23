Define cómo las funciones de tabla mysql, postgresql y odbc utilizan columnas Nullable. Valores posibles:
external_table_functions_use_nulls
- 0 — La función de tabla utiliza explícitamente columnas Nullable.
- 1 — La función de tabla utiliza implícitamente columnas Nullable.
0, la función de tabla no crea columnas Nullable y, en su lugar, inserta valores predeterminados en vez de NULL. Esto también se aplica a los valores NULL dentro de los arrays.
Si se establece en true, se prohíbe convertir una expresión en un filtro local para las consultas a tablas externas.