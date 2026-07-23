Estas configuraciones están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente

postgresql y Define cómo las funciones de tabla mysql odbc utilizan columnas Nullable.

Valores posibles:

0 — La función de tabla utiliza explícitamente columnas Nullable.

1 — La función de tabla utiliza implícitamente columnas Nullable.

Uso

Si esta configuración se establece en 0 , la función de tabla no crea columnas Nullable y, en su lugar, inserta valores predeterminados en vez de NULL. Esto también se aplica a los valores NULL dentro de los arrays.

Si se establece en true, se prohíbe convertir una expresión en un filtro local para las consultas a tablas externas.