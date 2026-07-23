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Estas configuraciones están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente.

external_table_functions_use_nulls

Define cómo las funciones de tabla mysql, postgresql y odbc utilizan columnas Nullable. Valores posibles:
  • 0 — La función de tabla utiliza explícitamente columnas Nullable.
  • 1 — La función de tabla utiliza implícitamente columnas Nullable.
Uso Si esta configuración se establece en 0, la función de tabla no crea columnas Nullable y, en su lugar, inserta valores predeterminados en vez de NULL. Esto también se aplica a los valores NULL dentro de los arrays.

external_table_strict_query

Si se establece en true, se prohíbe convertir una expresión en un filtro local para las consultas a tablas externas.
Última modificación el 23 de julio de 2026